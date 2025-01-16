 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.01.2025
23:07  Договор России и Ирана закрепил действия сторон в случае агрессии (полный текст)
22:18  Голливудских погорельцев пригласили работать на "Ленфильм" (видео)
22:09  В Китае число интернет-пользователей достигло 1,108 млрд человек
21:44  Трамп вряд ли закончит войну на Украине в ближайшей перспективе, как обещает…, - Андрей Офицеров
21:17  ВС РФ успешно отражают серии контратак ВСУ на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 января
21:09  В Узбекистане правоохранители подхватили тренд китайских коллег и начали "воровать" телефоны на рынках (видео)
20:43  Зюганов и Миронов описали преступления главного "наножулика" России Чубайса

20:18  Случайно ли Карл III завел речь о "глобальной структуре" в виде "истинного партнерства наций"? - Валентин Катасонов
20:14  TAC: американские элиты 25 лет ошибались в оценке России и Путина
20:06  ВВП Китая вырос на 5% в 2024 году, достигнув годового целевого показателя
16:55  В Грузии опубликован очередной отчет о расследовании нарушений на акциях протеста в конце 2024 года
16:43  Steigan: Запад пустил в расход целое поколение украинцев и взялся за молодежь
16:38  Украинский кризис как испытательный полигон американской стратегии, - Андрей Сушенцов
16:30  Армянская вендетта: Зангезурский коридор будет передан США, а их военные будут собирать данные на иранской границе
15:51  "Навеcти порядок в системе образования". Председатель ГКНБ Кыргызстана ректорам: Откуда у вас особняки за $500 тыс.
15:31  Казахстанец Адильхан Копабаев получил руководящую должность в Apple
15:18  Центральные банки "развивающихся" стран избавляются от американских облигаций
15:14  Истории нет без философии, - Александр Дугин
15:09  Казахстанское общество пытаются затянуть в пучину мракобесия? - Сауле Исабаева
14:51  Талибы* пресекли контрабанду наркотиков на границе с Таджикистаном
14:44  "Википедия": территория лжи
14:41  Кыргызстан. Глава Кабмина поручил установить камеры видеонаблюдения во всех государственных и частных детских садах
14:33  Тестовый запуск "лунной ракеты" SpaceX завершился неудачей
14:29  Al Jazeera: Россия и Иран приняли политику сильного сотрудничества
14:14  В Узбекистане для освоении международных инвестиций создается чрезвычайный штаб во главе с премьером
14:06  Наша война: память для Героев. Долг перед дедами и национальная история Казахстана, - Мурат Халилов
14:00  Совет Улемов ДУМК Казахстана: Предписание шариата касательно квадроберства
00:29  Луна включена в список уязвимых объектов культурного наследия
00:18  "Стражем Балтики" может быть только Россия, а западных "сторожей" надо гнать мокрыми тряпками, - Александр Широкорад
00:10  Американская стратегия Си Цзиньпина, - Юрий Тавровский
Четверг, 16.01.2025
22:48  ВС РФ продолжают наступление за Курахово – итоговая сводка Readovka за 16 января
20:47  В ЦентрАзии самый популярный Instagram у младшего зятя президента Узбекистана - Отабека Умарова
17:52  Знает ли молодежь Кыргызстана, кто такой Ормон хан?
17:27  Нацбанк Кыргызстана заявил о стабильности банковской системы на фоне санкций против "Керемет банка"
17:22  Узбекистан создаст иностранцам благоприятные условия для добычи урана
17:19  В Жогорку Кенеше недовольны работой Минцифры
17:17  QazaqGaz будет искать газ в Казахстане и Туркменистане вместе с ADNOC из ОАЭ
17:15  Делегации Кыргызстана и Таджикистана обсудили предотвращение провокационных действий среди граждан приграничных зон
17:12  Рустам Эмомали запросил проверку финансовой деятельности администрации Душанбе
17:10  Медер Абакиров назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызстана
17:08  Афганские иноагенты узнали о планах властей запретить изображения животных
16:29  Знает ли депутат Нурбек Сыдыгалиев про заслуги Ленина перед Кыргызстаном?
15:12  Владимир Шадыканов назначен заместителем министра обороны Кыргызстана
15:10  Бизнесмен из Таджикистана планирует построить в Узбекистане хранилище сжиженного газа
14:56  "неКАРАтэ" назвал профессиональный бокс Узбекистана "позором"
14:54  Полномочия глав махаллей в Узбекистане продлены до пяти лет
14:52  "Афганский синдром" Центральной Азии: что региону делать с талибами?
14:50  Таримское месторождение поставило рекордный объем природного газа в южные районы Синьцзяна
14:48  Экс-президента Туркменистана впервые назвали Отцом нации
13:48  Афганистан: от эллинизма к разрухе Или долгий путь к реформам Мухаммеда Дауда
13:44  Узбекистан опередил Казахстан в индексе владения английским языком. Лидером в ЦентрАзии стал Кыргызстан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Голливудских погорельцев пригласили работать на "Ленфильм" (видео)
22:18 17.01.2025

В сети вирусится ролик, посвященный бездомным из-за пожара заокеанским звездам

Бен Аффлек, Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и другие голливудские жемчужины получили поистине щедрое предложение от российского "Ленфильма".

У отчаявшихся погорельцев, потерявших свои дома из-за того, что местным огнеборцам не хватило персонала, а спецтехнику отдали на Украину, есть уникальная возможность стать сотрудниками петербургской киностудии.

Согласившись, бедолаги смогут поселиться под Сестрорецком и любоваться водами Финского залива по утрам.

Светилам американского кинематографа обещают полеты на работу на вертолете, отдых в санаториях и, что важнее всего, достойную пожарную безопасность под чутким присмотром профессионалов петербургского МЧС.

Поистине предложение, от которого сложно отказаться! В довесок идут поездки на рыбалку и лечебные грязевые ванны.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737141480


Новости Казахстана
- Закон об облегчении доступа к информации для граждан с нарушениями зрения одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросу доступного жилья
- Кирпичный завод, ТЭЦ и фабрику по производству сухого верблюжьего молока введут в строй в Кызылорде
- Аида Балаева призвала интеллигенцию продвигать национальные ценности, определенные Президентом
- Казахстанская элита-2025 в цифрах
- Рейтинг управленческой элиты за IV квартал 2024 года
- Казахстанское общество пытаются затянуть в пучину мракобесия?
- Кадровые перестановки
- Завершен переход платежных систем и информационных систем банков на стандарт ISO 20022
- Международный аэропорт Астаны переходит на баланс города
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  