Голливудских погорельцев пригласили работать на "Ленфильм" (видео)

22:18 17.01.2025

В сети вирусится ролик, посвященный бездомным из-за пожара заокеанским звездам



Бен Аффлек, Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и другие голливудские жемчужины получили поистине щедрое предложение от российского "Ленфильма".



У отчаявшихся погорельцев, потерявших свои дома из-за того, что местным огнеборцам не хватило персонала, а спецтехнику отдали на Украину, есть уникальная возможность стать сотрудниками петербургской киностудии.



Согласившись, бедолаги смогут поселиться под Сестрорецком и любоваться водами Финского залива по утрам.



Светилам американского кинематографа обещают полеты на работу на вертолете, отдых в санаториях и, что важнее всего, достойную пожарную безопасность под чутким присмотром профессионалов петербургского МЧС.



Поистине предложение, от которого сложно отказаться! В довесок идут поездки на рыбалку и лечебные грязевые ванны.



