 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Опубликованная расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета AZAL меняет версию причин ЧПОпубликованная расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Актау самолета AZAL меняет версию причин ЧП
00:20 18.01.2025

Опубликованная расшифровка "черных ящиков" Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines меняет версию причин ЧП
17.01.2025

Независимая бразильская компания обнародовала полную версию переговоров экипажа разбившегося в Актау рейса из Азербайджана. И вопросов о причинах катастрофы после этого стало только больше.

Ясность же внесена в два вопроса. Первый - Россия не отказывала в посадке в Махачкале или Минводах, а настаивала на этом варианте, борт с неисправностью контролировали три российских аэродрома, готовые принять и оказать помощь. Второй - версию про птицу высказали сами пилоты. Они же уже после удара и взрыва сообщили, что самолет в порядке и сможет уйти на домашний аэродром.

Переговоры пилотов доказывают, что неисправность на борту случилась задолго до некоего взрыва. Еще на подлете к порту назначения пилоты перечисляют все поломки, мешающие придерживаться заранее выбранного курса. У самолета потерян сигнал обоих GPS, проблемы с рулевым управлением. Грозный готов был принять, диспетчер сообщил, что включены огни посадочной полосы. Никто в посадке не отказывал, хотя погода была не самой удачной.

Пилоты самостоятельно приняли решение уходить в Баку, но практически сразу после разворота начались новые проблемы и тот самый удар, названный попаданием птицы. Эту версию, которую ставили потом в вину России, как попытку оправдаться, РФ озвучивала именно со слов пилотов. В этот момент борту предлагали сесть в Минводах и Махачкале. Оба диспетчера и дополнительно ростовский предлагали помощь и уточняли, объявлено ли бедствие. Пилоты ответили отказом, попросили разрешения снизиться из-за проблем с кислородом и продолжили движение.

Земля весь период до выхода из пространства РФ предлагала варианты. Готовы были принять Махачкала, Минводы. Пилоты объявили, что помощь не нужна, на борту не объявлен режим бедствия, но до выбранного Актау самолет уже не долетел.

Теперь в не самой удобной ситуации оказывается президент Азербайджана, жестко обвинивший Россию не только в ударе по самолету, но и в попытке скрыть ситуацию. Он, не дожидаясь результатов исследования, заявил, что РФ отказала в посадке терпящему бедствие самолету и пыталась скрыть реальные причины падения историей с птицей. От поведения Алиева во многом будут зависеть его отношения с Путиным.

Источник - KZ Insider
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