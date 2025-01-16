Разоблачение Стэнфордского эксперимента: легендарная работа больше похожа на фейк

00:32 18.01.2025

Разоблачение Стэнфордского эксперимента: легендарная работа оказалась фейком

Стэнфордский тюремный эксперимент на протяжении десятилетий остается одним из самых известных исследований человеческой психологии.



Светлана Левченко



Новый перевод, опубликованной в 2018 году, книги французского историка науки Тибо Ле Тексье, изданный недавно на английском языке под названием "Расследование Стэнфордского тюремного эксперимента: История лжи" (2024), подвергает сомнению достоверность одного из самых известных исследований в психологии. Автор подробно описывает серьезные методологические проблемы эксперимента, включая то, что студентов, исполнявших роль охранников, специально инструктировали, чтобы те унижали "заключенных".



В 1971 году 24 молодых мужчины-добровольца приняли участие в эксперименте, где их случайным образом разделили на роли "заключенных" и "охранников" в импровизированной тюрьме в подвале психологического факультета Стэнфордского университета. Уже на второй день охранники начали подвергать заключенных психологическим пыткам. Узников раздевали догола, лишали сна, еды и курения, а также вводили строгие, унизительные правила. Эксперимент, запланированный на две недели, завершился через шесть дней из-за эмоционального срыва части участников.



Филип Зимбардо, проводивший исследование, заявил, что это доказывает способность социальных ситуаций превращать обычных людей в жестоких тюремщиков и покорных жертв. Его выводы получили широкую огласку, а снимки униженных заключенных и охранников в темных очках и с дубинками стали символами "силы ситуации" в социальных науках.



Однако Тибо Ле Тесье, опираясь на архивные записи, видеоматериалы и интервью с участниками, пришел к выводу, что многие аспекты эксперимента были срежиссированы. Охранников предварительно обучали создавать психологически враждебную атмосферу, а исследовательская команда подталкивала их к агрессии и упрекала за мягкость.



Заключенным, напротив, почти не давали инструкций. Они ожидали спокойного времяпрепровождения за чтением или просмотром телевизора, но вместо этого столкнулись с жесткими ограничениями, унижениями и хаотичными правилами.



Эксперимент завершился не столько из-за гуманитарных соображений, сколько из-за угрозы провала: заключенные все активнее сопротивлялись, а неожиданный визит адвоката поставил под сомнение законность удержания участников против их воли.



Несмотря на выявленные манипуляции, Стэнфордский эксперимент остается одним из самых известных исследований в психологии. Ле Тесье объясняет это медиаграмотностью Зимбардо, его умением популяризировать свои идеи и поддержкой со стороны университета. Эксперимент не только получил широкую огласку в научных кругах, но и нашел применение в обсуждении множества социальных явлений: от корпоративных злоупотреблений до военных преступлений.



Ле Тесье подчеркивает, что успех исследования во многом обусловлен культурным контекстом. В 1971 году, на фоне массовых протестов против авторитаризма и кровавого восстания в тюрьме Аттика в США, эксперимент Зимбардо резонировал с общественными настроениями.



Критики уже в 1970-х годах указывали на слабости методологии исследования, но работа Ле Тесье представляет первое комплексное разоблачение мифа о Стэнфордском эксперименте. Тем не менее, как отмечает сам автор, эксперимент, несмотря на научные сомнения, продолжает очаровывать публику, превратившись практически в притчу о том, как "хорошие люди становятся злыми".



Вопросы о природе человеческой жестокости, которые затрагивает исследование, остаются актуальными. А знаменитая история о том, как "сила ситуации" может разрушить моральные устои, продолжает вдохновлять, вызывая у одних восхищение, а у других - скепсис.



Стэнфордский университет - частный исследовательский университет в Стэнфорде, штат Калифорния, один из самых рейтинговых в США и в мире.