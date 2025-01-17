Время работает на Россию. Никакого перемирия не нужно, – Константин Сивков

01:51 18.01.2025

Время работает на Россию. Никакого перемирия не нужно – Сивков



Анатолий Лапин. 17.01.2025



России не нужно никакое перемирие с Украиной или Западом – время работает на Москву. Сейчас для РФ наметилась победа в СВО и любые договоренности – это лишь попытка отобрать эту победу.



Об этом в эфире телеканала "Красная линия" заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Уход на примирение – это сдача позиций, геополитических позиций, в условиях приближения нашей геополитической победы. Дело не в Украине, дело именно вот в этом. Даже если на Украине будет продолжаться то, как оно и сейчас, даже это уже – поражение Запада.



Я уж не говорю о проведении масштабных наступательных действий. Поэтому вопрос очень серьезный. Сейчас Запад начал игру на то, чтобы вырвать у России уже наметившуюся победу. Потому что еще годик протянем. Сравните начало 2024 года и начало 2025 года. Запад в начале 2024 года, его целостность и организованность, и Запад в начале 2025 года, целостность и организованность. Это небо и земля", – заявил Сивков.