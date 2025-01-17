В США сгорели не только тысячи домов, но и либерально-прогрессистская идея

02:46 18.01.2025

Геворг Мирзаян

Российский политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ

17 января 2025



Пожары в Калифорнии не утихают. По состоянию на 17 января сохраняются пять отдельных возгораний, охвативших разные районы. По данным американских властей, с 7 января погибли по меньшей мере 24 человека, более 12 тысяч домов уничтожены огнем. Избранный президент Трамп заявил, что ущерб от пожаров превысил урон, который мог бы нанести ядерный удар.



Не утихает пожар и в американских СМИ. Пишут они о сгоревших домах и целых городах, приводят стенания голливудских актеров, лишившихся жилья. Публикуют и трагические истории "простых людей" - наподобие той, что случилась с инвалидом Энтони Митчеллом и его страдающим церебральным параличом сыном Джастином: сын не дождался скорой, которая должна была его вывезти, а отец не бросил сына. В результате оба сгорели в огне.



Во многих изданиях можно увидеть фотографию - сгоревшие буквы легендарной надписи "Голливуд" как своего рода символ сожженной и уничтоженной витрины Америки.



Но лишь консервативные СМИ пишут не только о пожарах, но и о причинах, которые их вызвали, - о вине правящей в Калифорнии прогрессистской (проще говоря, ультралиберальной) команды губернатора Гэвина Ньюсома, которая ставит символы своей прогрессистской веры выше человеческих жизней. Символы, которые превратили витрину американских достижений в настоящую помойку - современный Содом.



Символов этих предостаточно. Во-первых, символы экологические, когда под влиянием борцов за "девственную чистоту" леса в пожароопасном регионе не расчищали от кустарника, по которому и распространялся огонь.



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Здесь же и нехватка воды для тушения пожаров из-за отказа властей строить водохранилища - оказалось, что власти не хотели осложнять жизнь тихоокеанской корюшке. Они живет в заливе Сан-Франциско и не любит соленую воду, поэтому в залив сливают остатки дождевой воды, выпадающей в штате.



Во-вторых, ЛГБТ-символы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), когда пожарных в штат набирали не столько по физическим характеристикам, сколько исходя из гендерных и иных "прогрессистских" квот. Неудивительно, что некоторые пожарные команды оказались попросту недостаточно квалифицированными, чтобы тушить сложный огонь.



В-третьих, либерал-крестоносные символы. Штат Калифорния в рамках своего вклада в войну Украины против России отправил в Киев "излишки пожарного оборудования", зафрахтовав для этого частный самолет.



И это только те символы веры, за которые последовало демонстративное и жестокое наказание.



А есть и другие, от которых Калифорния молча страдает каждый год. Например, статус "городов-убежищ". В том же Сан-Франциско местные власти не сотрудничают с властями федеральными в деле поиска и депортации нелегальных мигрантов. Доходит до того, что задержанного даже нельзя проверять на наличие гражданства. И лишь после того, как город захлестнула волна наркопреступлений, местная мэрия решила депортировать мигрантов, осужденных за торговлю наркотиками.



Здесь же толерантное отношение к ворам, когда за кражу в магазинах на сумму до 950 долларов вора даже не задерживают. В результате Сеть полна роликами, где бандиты просто заходят в магазины и открыто, не стесняясь камер, воруют с полок.



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Неудивительно, что этот "прогрессистский рай", своего рода витрина достижений ультралибералов, вызывает самый настоящий зубовный скрежет у пришедших к власти в США республиканцев. Трамп уже готовится к долгим судебным разборкам с Калифорнией по вопросу депортации тех же мигрантов.



Однако история с Калифорнией - богатейшего штата, который ультралибералы довели до тотального цугундера - стала не только источником гнева, но и поводом для размышлений для других стран. Причем как из числа коллективного Запада, так и Глобального Юга.



Все эти страны американцы годами пичкали установками о том, что ультралиберализм - это образец для подражания. Что прогрессистская идеология выгодно отличает их от той, которой придерживается "ось автократий". Что глобальные ценности должны быть выше национальных интересов - у тех стран, которые не хотят оказаться на обочине прогресса.



На деле же выяснилось, что национально-ориентированные государства находятся не на обочине, а аккурат на шоссе, ведущем в светлое будущее.



Находится там Грузия, которая отказалась от ультралиберальных символов веры и от требований начать войну против России. Попытка западных стран организовать и провести майдан для вразумления местных властей провалилась: быстро стало понятно, что значительная часть пассионарных грузин почему-то поддерживает подход своих властей.



Находится там Венгрия, чей премьер-министр Виктор Орбан долгие годы не позволяет Брюсселю превратить свою страну в рай для нелегалов и пичкать ЛГБТ-идеологией детей. Еврокомиссия, придерживающаяся прогрессистских взглядов, чего только не делала: критиковала, ругала, вводила санкции, вмешивалась во внутренние дела Венгрии, чтобы поддержать противника Орбана на выборах. Но все бесполезно: Орбан не просто выстоял, но и дождался момента, когда Белый дом возглавил его единомышленник и защитник Трамп.



Наконец, находится там и Россия. Москва системно проводит национально-ориентированную политику, основанную на государственных интересах и консервативных ценностях. И это позволяет ей не просто избегать разложения общества, но и в нужный момент собирать общество для решения важнейших задач, связанных с национальной безопасностью. Например, для поддержки СВО.



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И если раньше Запад стремился уничтожить российскую идеологию, то сейчас вынужден переходить к обороне. Нет, не от российского идеологического нападения - Москва как раз не склонна к "экспорту революции", не собирается вмешиваться во внутренние дела западных стран и лишь хочет, чтобы ее оставили в покое.



Нападение идет изнутри, защищаться приходится от Дональда Трампа. Он уже дал понять, что займется сменой враждебных ему прогрессистских режимов в регионах, которые находятся в его сфере влияния.



Первым пал канадский прогрессист Джастин Трюдо. Под давлением Трампа и не будучи способным адекватно реагировать на демонстративное хамство и угрозы со стороны американского президента, канадский премьер подал в отставку. Сейчас правая рука Трампа Илон Маск занимается тем, что публично поддерживает правых националистов в Великобритании и Германии. И это на фоне того, что национально-ориентированные партии набирают рейтинги - та же АдГ в Германии уже твердо занимает второе место в соцопросах перед февральскими выборами.



Так что история все расставила по своим местам. История и человеческие нужды. Каким бы красивым ни был гендерно-нейтральный телевизор, он всегда проигрывает полному холодильнику.