Сирия - "разделочная доска" капитала, - Сергей Кожемякин

14:33 18.01.2025 Сирия - "разделочная доска" капитала



Смена власти в Сирии дала старт радикальному изменению политического ландшафта всего региона. Силы, стоявшие за исламистским переворотом, открыто делят страну. Усиливается давление на Иран, Ливан и Йемен.



Из террористов в партнеры



Конфликт в Сирии - зеркало для мировой капиталистической системы. Такие ее свойства, как жестокость, беспринципность, двойные стандарты, проявлялись за эти годы бесчисленное количество раз. Сирийское правительство во главе с Башаром Асадом обвиняли в подавлении протестов, отказе проводить "демократические" выборы и менять Конституцию. Развязанная под этим предлогом гражданская война унесла жизни 600 тыс. человек, жесточайшая блокада отбросила Сирию на десятилетия назад. Если до конфликта недоедание испытывали 5 процентов населения, теперь этот показатель составляет 34 процента - больше, чем в Афганистане и многих африканских странах.



Стоило произойти перевороту, как позиция "светочей демократии" развернулась на 180 градусов. Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"*, призывавшая к джихаду и построению всемирного халифата, стала "рукопожатным" партнером. Посетив Дамаск, американская делегация во главе с помощником госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф назвала новых сирийских лидеров "прагматичными людьми", делающими "весьма умеренные заявления по различным вопросам".



Первым шагом стало снятие санкций с Абу Мухаммада аль-Голани - главаря "Хайят Тахрир аш-Шам"*, который после захвата власти вернул себе настоящее имя - Ахмед аш-Шараа. Боевик, сражавшийся в рядах "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*, был объявлен в международный розыск, за информацию о его нахождении полагалась награда в 10 млн долларов.



Но, может, вчерашние джихадисты пересмотрели свои взгляды? Как бы не так! Они безжалостно расправляются с шиитами и алавитами - представителями этнорелигиозной группы, к которой принадлежит Асад. Огонь на поражение был открыт по демонстрациям в Латакии, Хомсе, Джебле, участники которых требовали уважения своих прав. Настоящая охота объявлена на работников и сторонников прежней администрации.



Опыт подобной политики самопровозглашенные власти приобрели за время хозяйничанья в Идлибе. "Хайят Тахрир аш-Шам"* установила там режим диктатуры, используя население как "расходный материал". Летом прошлого года это привело к массовым протестам. Тысячи жителей вышли на улицы, возмущаясь коррупцией, безработицей, репрессиями. Удержать власть группировка смогла, прибегнув к подачкам и переключив внимание на "агрессию Дамаска, Москвы и Тегерана".



Никакой "демократической легитимацией" исламисты утруждать себя не намерены. По словам аш-Шараа, выборы состоятся минимум через четыре года, после переписи населения и принятия новой Конституции. Действие существующего Основного Закона приостановлено, как и работа избранного в июле прошлого года парламента. Почти все посты в "переходном правительстве" заняли боевики из списка террористов. Например, новый глава службы общей разведки Анас Хаттаб получил известность диверсионными операциями и расправами с оппонентами "Хайят Тахрир аш-Шам"*.



Аппетиты капитала



Причины такого двуличия очевидны. Новое сирийское руководство готово торговать интересами страны налево и направо. Министр экономики и внешней торговли Басиль Абдул Азиз объявил о переходе к модели свободного рынка. Для этого будет ликвидирован госконтроль над экспортом и импортом, либерализован валютный рынок, экономика откроется для иностранных инвестиций.



Вчерашние головорезы исполняют волю зарубежных сил, приведших их к власти. Первую скрипку играют Турция и Катар, много лет опекавшие боевиков. Спустя пять дней после захвата Дамаска туда прибыли главы их разведывательных ведомств. Вскоре Сирию посетил глава турецкого МИД Хакан Фидан. "Самый сложный и мрачный период для вашей страны позади, - заявил он. - Турецкий народ, турецкое государство и наш президент Эрдоган всегда будут рядом с вами". До наступления нового года в Дамаске побывали министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар и другие турецкие чиновники.



Исламисты встречают покровителей с распростертыми объятиями. "Турция поддерживала Сирию с первых дней революции, мы этого не забудем и планируем построить стратегические отношения с Анкарой", - растекался в любезностях аш-Шараа. Стороны заключили договоренности о создании новой армии Сирии, поставках электроэнергии и топлива, об объединении транспортных инфраструктур. Все это преподносится как жест доброй воли. Упомянутый выше Байрактар сравнил сирийский конфликт с пожаром в доме соседа. "Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить этот дом", - заверяет он.



Турецкие власти цинично лукавят. "Пожар" в Сирии на их совести. Сначала разорив страну, теперь они хотят прибрать ее к рукам. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил о начале работы по разграничению морских зон. Провластные турецкие СМИ раздувают шовинистическую пропаганду. Напоминая, что средиземноморский шельф богат запасами природного газа, они призывают "смело менять расклад сил в регионе". Байрактар обнародовал план поставок сирийской нефти в Турцию.



Наконец, кукловоды пытаются реанимировать проект газопровода из Катара в Европу. Впервые о нем заговорили в 2009 году. Эмирату это позволяло по кратчайшему пути экспортировать углеводороды с гигантского месторождения "Северное", Анкаре - получить вожделенную роль "газового хаба". Тогда проект не состоялся из-за позиции Сирии. Правительство Асада выдвинуло "стратегию четырех морей", предусматривающую создание собственного транзитного узла. Это стало одной из причин развязывания войны. И вот спустя пятнадцать лет Байрактар назвал проект газопровода "огромной возможностью". Катар пока держит паузу, однако в ходе состоявшихся в январе переговоров Доха и Дамаск договорились о стратегическом партнерстве.



Экономическое подчинение является прологом для политической аннексии. Как заявил президент Реджеп Эрдоган, "Турция не может ограничивать свои горизонты 780 тысячами квадратных километров [территория страны. - С.К.]" и "выполняет миссию, возложенную на нее историей". Еще откровеннее он высказался перед однопартийцами в городе Сакарья. По словам Эрдогана, будь итоги Первой мировой войны другими, Дамаск, Алеппо, Идлиб, Хама и Ракка стали бы центрами турецких провинций. Но и теперь, добавил Эрдоган, Анкара не относится к Сирии как к чужой стране.



Умыслы правящего класса разоблачает Компартия Турции. Там подчеркивают, что сирийское правительство свергнуто совместной операцией США, Израиля, Великобритании и Турции, передавших страну джихадистам. Единственную выгоду извлекут корпорации, обогащающиеся по мере углубления региональных конфликтов. "Взяв на вооружение неоосманские идеи, крупный бизнес Турции стремится к контролю над энергетическими ресурсами и маршрутами, к новым рынкам сбыта и источникам дешевой рабочей силы, - отмечают коммунисты. - Разжигая аппетиты капиталистов, новые возможности в Сирии и Ираке не принесут пользу подавляющему большинству наших граждан. "Рост", основанный на ограблении других стран, может обернуться разрушительными последствиями для самой Турции".



Расчленение страны



Экспансия поощряется Западом. Посетив Анкару, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила поддержку в "восстановлении" Сирии и сообщила о выделении 1 млрд евро на обустройство беженцев в Турции. Мотивы капитала приоткрыл британский королевский институт международных отношений, известный также, как "Чатем-Хаус". "Подключившись к существующей сети арабских газопроводов, Турция может предложить региональным производителям более коммерчески выгодный маршрут на европейские рынки, чем нынешние альтернативы в виде поставок сжиженного природного газа", - отмечают там.



Другой "мозговой центр" - национальная академия разведки Турции - оценил как очень высокие шансы пересмотра отношений Анкары и Вашингтона. Толчком для этого может стать "совпадение интересов в регионе". Следующими шагами должны быть поставка Турции американских истребителей F-35 - "критически важный вопрос с точки зрения создания позитивной повестки дня" - и совместное восстановление Украины.



Это лишний раз подтверждает фальшивость противостояния Анкары с Западом. Борьба с влиянием Ирана и России, обеспечение бесперебойных поставок углеводородов, поддержка Киева - все это объединяет Турцию, США и Евросоюз. Идя на поводу у Анкары, американский минфин 6 января снял с Дамаска санкции, касающиеся покупки и продажи энергоресурсов.



Столь же условна "вражда" с Израилем, который, если верить отдельным экспертам, находится в шаге от войны с Анкарой. Вопреки заявлениям о полном прекращении связей, Турция помогает снабжать его стратегически важной продукцией. 60 процентов нефти еврейское государство получает из Азербайджана и Казахстана, а транспортируется она по турецкой территории - нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и далее танкерами до израильского порта Ашкелон.



Поставки "черного золота" из Азербайджана в Израиль постоянно увеличиваются. В январе прошлого года они составили 524 тыс. тонн, а в сентябре выросли до 2,4 млн. Поднимать эту тему в самой Турции небезопасно. Прокуроры потребовали приговорить к тюремным срокам от шести месяцев до трех лет девятерых активистов, которые 29 ноября устроили пикет против торговли с Израилем.



Результатом прямых и закулисных контактов стал раздел Сирии. В нарушение соглашения 1974 года о разграничении сил израильские войска оккупировали демилитаризованную зону площадью 235 квадратных километров. Занят ряд районов за пределами этой зоны, включая села Эль-Куайа, Ксайба и т.д. Их жители изгоняются из своих домов, по маршам протеста открывается огонь на поражение.



В Тель-Авиве объясняют вторжение "нейтрализацией потенциальных угроз". Тем же израильская военщина оправдывает массированные авиаудары по Сирии. Только за неделю после захвата боевиками Дамаска было совершено 600 вылетов. Объектами атак стали склады оружия, аэропорты, радары, сирийские ВВС и ВМС. "За несколько дней мы уничтожили потенциал, который режим Асада создавал десятилетиями", - похваляются в Израиле. Члены кабмина из числа ультраправых религиозных партий призывают к расширению экспансии. "Предсказано, что будущее Иерусалима - расширяться до Дамаска", - утверждает министр финансов Бецалель Смотрич.



Новые сирийские власти относятся к этому безразлично. "Мы не хотим никакого конфликта с Израилем и не позволим использовать Сирию для антиизраильских атак", - заявляет аш-Шараа. Капитулянтскую позицию занял и новоявленный губернатор Дамаска Махер Марван. "Израиль, возможно, испытывал страх. Поэтому он немного продвинулся, немного бомбил", - высказался он в одном интервью, подчеркнув понимание "естественных опасений" еврейского государства. Обвинив Асада в отдалении от США, Марван призвал "заполнить эти проблемы, чтобы два народа могли быть друзьями". "Соединенные Штаты - великая нация, к которой мы испытываем большое уважение и признательность", - прибавил губернатор.



Противоположное отношение у самопровозглашенного правительства к Ирану. Оно заявило о намерении взыскать с Тегерана 300 млрд долл. "за поддержку преступного режима Асада". Что касается России, то, как заявил аш-Шараа, Дамаск ждет от нее вывода войск, но не хочет, чтобы это привело к полному разрыву отношений. По его словам, почти все оружие в Сирии российского производства, российские специалисты управляют электростанциями и другими предприятиями. Очевидно, такой подход подсказан исламистам Анкарой, не желающей тратить лишние деньги на восстановление Сирии.



В Дамаске успел побывать с визитом глава украинского МИД Андрей Сибига, Сирия получила из Украины 500 тонн муки. Министр иностранных дел Хасан аш-Шибани заявил о намерении выстраивать с Киевом стратегическое партнерство.



Подчинение Сирии империалистическим интересам дестабилизирует весь регион. Израильская армия приостановила вывод войск из южного Ливана, срывая заключенное перемирие, и возобновила атаки. Также она присоединилась к американским и британским силам, наносящим удары по Йемену. Среди мишеней израильской авиации - столичный аэропорт в Сане, морские порты Ходейда и аль-Салиф, электростанции, хранилища топлива. "Так же решительно, как мы действовали против террористических щупалец иранской оси зла, мы будем действовать против хуситов", - пригрозил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.



Пользуясь моментом, внешние силы пытаются переломить к своей выгоде ситуацию в Ливане. 9 января парламент страны избрал президентом командующего армией Джозефа Ауна. Перед этим его кандидатуру поддержали США, Франция, Катар и Саудовская Аравия.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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