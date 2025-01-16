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|В "Узкомназорат" назначили нового начальника Фарруха Рустамова
15:01 18.01.2025
Президент Узбекистана издал указ о назначении Фарруха Рустамова на должность начальника инспекции по надзору в области информационных технологий и связи.
Фаррух Шохрухович Рустамов стал руководителем инспекции по надзору в области информационных технологий и связи ("Узкомназорат") при Министерстве цифровых технологий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровых технологий.
Назначение было произведено на основании указа президента Шавката Мирзиеева.
На этой должности Рустамов сменил Азама Абдуллаева, который возглавлял инспекцию с апреля 2022 года.