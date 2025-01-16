В "Узкомназорат" назначили нового начальника Фарруха Рустамова

15:01 18.01.2025

Президент Узбекистана издал указ о назначении Фарруха Рустамова на должность начальника инспекции по надзору в области информационных технологий и связи.



Фаррух Шохрухович Рустамов стал руководителем инспекции по надзору в области информационных технологий и связи ("Узкомназорат") при Министерстве цифровых технологий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровых технологий.



Назначение было произведено на основании указа президента Шавката Мирзиеева.



