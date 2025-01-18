В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве

18:01 18.01.2025

Захарова: Лондон хочет закрепиться в Азовском море через соглашение с Киевом



18 января 2025



Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает соглашение Украины и Великобритании о партнерстве как пиар-акцию киевского режима. Об этом 18 января сообщили на сайте МИД РФ.



"Для нас оно (соглашение. - Ред.) ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - сказано в сообщении.



Захарова отметила, что в столетнем соглашении двух стран есть положение об "установлении партнерства в области морской безопасности, в том числе с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей". По ее словам, за этим просматривается намерение британской стороны закрепиться в этих акваториях.



