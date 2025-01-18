|В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
18:01 18.01.2025
Захарова: Лондон хочет закрепиться в Азовском море через соглашение с Киевом
18 января 2025
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает соглашение Украины и Великобритании о партнерстве как пиар-акцию киевского режима. Об этом 18 января сообщили на сайте МИД РФ.
"Для нас оно (соглашение. - Ред.) ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - сказано в сообщении.
Захарова отметила, что в столетнем соглашении двух стран есть положение об "установлении партнерства в области морской безопасности, в том числе с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей". По ее словам, за этим просматривается намерение британской стороны закрепиться в этих акваториях.
Азовское море стало внутренним морем России и любые притязания на эту акваторию - это грубое вмешательство во внутренние дела страны, напомнила официальный представитель МИД РФ.
Кроме того, она заявила, что 100 лет - срок скорее символический, поэтому в случае ухода со своих постов президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года) и премьер-министра Великобритании Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении.
"Печально, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне руководство Великобритании, нашего тогдашнего союзника, клянется в вековой поддержке укробандеровских неонацистов", - подытожила Захарова.
Документ, о котором идет речь, 16 января подписали Зеленский и приехавший в Киев Стармер. По итогам переговоров Стармер заявил, что Великобритания всегда будет готова играть лидирующую роль в поддержке Украины.
Кроме того, он сообщил о передаче Украине новой системы противовоздушной обороны. Также отмечалось, что Великобритания намеревается рассмотреть возможность размещения военных баз на Украине, что прописано в декларации.
Накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Великобритания решила получить новую колонию в лице Украины, подписав соглашение о столетнем партнерстве.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.