 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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RT: Сыновья сдали отца СБУ, где его пытали, затем он был обменян и ушел на СВО
19:00 18.01.2025

Сыновья сдали отца СБУ, где его пытали, затем он был обменян и ушел на СВО.

Рассказываем захватывающую историю Геннадия Павловича с позывным Батя.

Сейчас ему 65 лет. Жил в Харьковской области, после развода переехал в Салехард. Потом получил гражданство РФ. У него двое сыновей: старший - Виталий, младший - Вадим.

Когда на Украине случился переворот и начали притеснять русскоязычное население, Батя не смог оставаться в стороне:

"Это неправильно, когда разваливают страну. В моем поселке в Харьковской области говорили и на русском, и на мове. И жили нормально. А тут русский язык стали запрещать. В 2015 году поехал в ополчение в ЛНР, подумал, что могу быть чем-то полезен"...



Продолжение истории ополченца и военного с позывным Батя, которого сдали СБУ собственные сыновья.



Сейчас он живет в Волгограде. Общается только с младшим сыном, который с семьей (на фото) сбежал в Польшу и живет там.

"Он извинился за то, что сдал меня. Сказал: "Батя, прости, ты всегда мне будешь родным отцом".

А вот со старшим сыном Батя решил оборвать все связи:

"Он как-то мне сказал, что лучше бы немцы в ВОВ победили. Сейчас бы жили припеваючи. Я ему ответил: "Тогда бы ты вообще не родился". После таких слов его нет в моей жизни. Звонил пьяный мне в мае прошлого года, был неприятный разговор. Я ему сказал: "Ничего, скоро приду в гости, когда Харьков нашим станет..."

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737216000


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