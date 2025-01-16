RT: Сыновья сдали отца СБУ, где его пытали, затем он был обменян и ушел на СВО

19:00 18.01.2025

Сыновья сдали отца СБУ, где его пытали, затем он был обменян и ушел на СВО.



Рассказываем захватывающую историю Геннадия Павловича с позывным Батя.



Сейчас ему 65 лет. Жил в Харьковской области, после развода переехал в Салехард. Потом получил гражданство РФ. У него двое сыновей: старший - Виталий, младший - Вадим.



Когда на Украине случился переворот и начали притеснять русскоязычное население, Батя не смог оставаться в стороне:



"Это неправильно, когда разваливают страну. В моем поселке в Харьковской области говорили и на русском, и на мове. И жили нормально. А тут русский язык стали запрещать. В 2015 году поехал в ополчение в ЛНР, подумал, что могу быть чем-то полезен"...



