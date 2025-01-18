Россия и Иран подписали соглашение о торговле в национальных валютах

23:12 18.01.2025

18.01.2025



Сделка охватывает три основных направления: расширение использования иранского риала и российского рубля в торговых расчетах, обеспечение взаимосвязи иранской системы SEPAM и российской системы передачи финансовых сообщений СПФС, а также соединение систем банковских карт обеих стран.



Центральные банки Ирана и России подписали совместный план действий, призванный способствовать развитию двусторонней торговле в национальных валютах, интеграции внутренних систем обмена финансовыми сообщениями и объединению систем карточных платежей. Об этом сегодня, 18 января, сообщил глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.



Фарзин объявил о заключении соглашения после встречи в Москве со своей российской коллегой - главой ЦБР Эльвирой Набиуллиной. Сделка охватывает три основных направления: расширение использования иранского риала и российского рубля в торговых расчетах, обеспечение взаимосвязи иранской системы SEPAM и российской системы передачи финансовых сообщений СПФС, а также соединение систем банковских карт обеих стран.



Согласно договору, иранские и российские банки смогут открывать филиалы на территории друг друга, что упростит обмен валюты для трейдеров и устранит дисбаланс в двусторонней торговле. По словам Фарзина, банк ВТБ уже имеет представительство в Иране и заинтересован в открытии филиала. Сбербанк может последовать его примеру.



Между тем, иранские банки Bank Sepah, Tourism Bank и Bank Pasargad Iran уже имеют счета в российском Эксимбанке.



"Этот валютный пакт выходит далеко за рамки обычного клирингового дома", - отметил Мохаммад Реза Фарзин, имея в виду использование рублей и риалов для торговых операций. - "Мы создаем клиринговые дома (для расчетов - прим.) с Казахстаном и другими странами, но в соглашении между Ираном и Россией главной проблемой было определение обменного курса для расчетов. В ближайшее время этот вопрос будет решен, что позволит отказаться от создания стандартного клирингового дома и проводить все операции в рублях и риалах. Я могу заверить трейдеров, что никаких препятствий с монетарной стороны не будет".



Иранский банкир также сообщил, что власти планируют ввести новый согласованный обменный курс рубля, чтобы уменьшить торговый дисбаланс между двумя странами. Позже вечером курс российского рубля на иранской бирже Iran Center for Exchange of Currency & Gold составил 6 660 иранских риалов.



Если экспортеры столкнутся с какими-то проблемами, то Иран рассмотрит возможность предложить им финансовые решения, например, финансирование судоходства, а также других секторов экономики. Кроме того, банковская система Ирана сотрудничает с российской карточной сетью Mir Business в целях обеспечения отдельного согласованного курса рубля для коммерческих операций.



Два центральных банка также предприняли шаги, чтобы сделать иранские банковские карты пригодными для использования в российских банкоматах. Перед визитом Фарзина в Москву на счет банка ВТБ, предназначенный для проведения двусторонних платежей, был переведен один миллиард рублей.



С российской стороны банком-посредником выступает ВТБ, с иранской - Bank Saderat Iran. Фарзин отметил, что к проекту также может присоединиться Bank Melli Iran. По его словам, на следующих этапах российские банковские карты будут приниматься в Иране, а иранские - в России, что позволит расплачиваться ими с местными продавцами.



Подготовлено ProFinance.ru по материалам bne IntelliNews