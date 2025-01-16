Неделя в СВО. Русские идут на Краматорск

23:26 18.01.2025

Евгений Норин



СВО



Текущая неделя прошла в упорных боях сразу за несколько городов на русско-украинском фронте. В Часовом Яре пал ключевой опорный пункт противника в промзоне – огнеупорный комбинат. Уже есть видео с солдатами ВС РФ, свободно ходящими по развалинам цехов. Эпопея с Часовым Яром надолго затянулась, но после падения опорника у неприятеля остаются лишь слабые позиции в городе, а дальше – поля и деревни до самой Дружковки. А это, наконец, заветная Краматорская агломерация. Причем логика событий после Часова Яра по прямой выносит наступающих на Алексеево-Дружковку – это, собственно, между Дружковкой и Константиновкой, двумя из четырех основных городов данной агломерации. Сама Константиновка оказывается южнее.



Одновременно к той же агломерации с другого конца подбираются войска, идущие через Торецк. Уже можно говорить о почти полном завершении боев за город, под контролем ВСУ буквально считанные улицы на северной окраине. Дальше села, а за ними к северу та самая Константиновка. "Смекаешь?"



