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Неделя в СВО. Русские идут на Краматорск
23:26 18.01.2025

Евгений Норин

СВО

Текущая неделя прошла в упорных боях сразу за несколько городов на русско-украинском фронте. В Часовом Яре пал ключевой опорный пункт противника в промзоне – огнеупорный комбинат. Уже есть видео с солдатами ВС РФ, свободно ходящими по развалинам цехов. Эпопея с Часовым Яром надолго затянулась, но после падения опорника у неприятеля остаются лишь слабые позиции в городе, а дальше – поля и деревни до самой Дружковки. А это, наконец, заветная Краматорская агломерация. Причем логика событий после Часова Яра по прямой выносит наступающих на Алексеево-Дружковку – это, собственно, между Дружковкой и Константиновкой, двумя из четырех основных городов данной агломерации. Сама Константиновка оказывается южнее.

Одновременно к той же агломерации с другого конца подбираются войска, идущие через Торецк. Уже можно говорить о почти полном завершении боев за город, под контролем ВСУ буквально считанные улицы на северной окраине. Дальше села, а за ними к северу та самая Константиновка. "Смекаешь?"



Все это, правда, наводит на размышления о судьбе западного Донбасса. Торецк и Часов Яр разрушены практически до основания. Очень не хотелось бы повторения той же судьбы для Константиновки, а тем более в перспективе Славянска. Рассчитывать можно разве что на общее истощение сил ВСУ. Сейчас их дела уже плохи, и роты по 30 человек – правило, а не исключение.

А тем временем развивается еще одно наступление ВС РФ в Донбассе – на сей раз к юго-западу от Константиновки, в районе Покровска и Мирнограда. Здесь произошло два существенных события, способных повлиять на ход СВО. Во-первых, русские войска ожидаемо обошли на широком фронте Покровск с запада, вышли к идущей к нему железной дороге, продолжив наступление вдоль нее на сам город. Во-вторых, уже вовсе не ожидаемо, но наши подразделения нащупали слабое место восточнее Покровска у Воздвиженки и воткнули "рапиру" в глубину обороны ВСУ на небольшом участке – зато проскочили до перекрестка на дороге, идущей к востоку из города. Об окружении противника пока, конечно, и речи нет. Это все еще подступы к агломерации. Однако общая линия видна невооруженным глазом: ВС РФ охватывают город, собираясь, как обычно, ставить неприятеля в два огня и вынуждать отступать. Таких операций за время СВО было уже много, и Покровск, очевидно, станет очередной. Украинская сторона каждый раз с маниакальным упорством до последнего сохраняет позиции в полуокружении, откуда приходится выходить с тяжелыми потерями, бросая раненых и убитых. Повлиять на эту практику, похоже, не могут никакие военные соображения.

Однако есть очевидная разница: если в Авдеевке в прошлом году ВСУ действовали более-менее укомплектованными бригадами, то сейчас на фронте находятся изнуренные соединения, наполняемые бусифицированными рекрутами. Это серьезная проблема как для украинского командования в частности, так и для незалежной в целом. "Резервунчики" склонны бежать с позиций, дезертировать, сдаваться в плен. И, главное, они создают очень плохой общий баланс для ВСУ относительно личного состава. Если потери убитыми и искалеченными бусификация покрывает, то вместе с дезертирами – уже нет.

В 2025 год фронт вошел сразу с несколькими оперативными кризисами у Украины. И ВС РФ приложат все усилия к тому, чтобы за текущую кампанию кризис ВСУ стал тотальным.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737231960


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