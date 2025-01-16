 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 19.01.2025
00:25  Что такое хелсизм и чем он опасен? Когда забота о здоровье становится нездоровой
00:20  Телефонные "банкиры" и "полицейские" с Украины грабят население Литвы
00:10  "Польские власти всю историю вывернули наизнанку". О роли Красной армии в освобождении Польши и фальсификации истории
00:05  Таджикистан и Иран упразднили визы. Душанбе предложил Тегерану очень привлекательные инвестиционные условия
Суббота, 18.01.2025
23:26  Неделя в СВО. Русские идут на Краматорск
23:12  Россия и Иран подписали соглашение о торговле в национальных валютах
19:00  RT: Сыновья сдали отца СБУ, где его пытали, затем он был обменян и ушел на СВО

15:01  В "Узкомназорат" назначили нового начальника Фарруха Рустамова
14:33  Сирия - "разделочная доска" капитала, - Сергей Кожемякин
02:46  В США сгорели не только тысячи домов, но и либерально-прогрессистская идея
01:51  Время работает на Россию. Никакого перемирия не нужно, – Константин Сивков
00:32  Разоблачение Стэнфордского эксперимента: легендарная работа больше похожа на фейк
00:20  Опубликованная расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Актау самолета AZAL меняет версию причин ЧП
Пятница, 17.01.2025
23:07  Договор России и Ирана закрепил действия сторон в случае агрессии (полный текст)
22:18  Голливудских погорельцев пригласили работать на "Ленфильм" (видео)
22:09  В Китае число интернет-пользователей достигло 1,108 млрд человек
21:44  Трамп вряд ли закончит войну на Украине в ближайшей перспективе, как обещает…, - Андрей Офицеров
21:17  ВС РФ успешно отражают серии контратак ВСУ на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 января
21:09  В Узбекистане правоохранители подхватили тренд китайских коллег и начали "воровать" телефоны на рынках (видео)
20:43  Зюганов и Миронов описали преступления главного "наножулика" России Чубайса
20:18  Случайно ли Карл III завел речь о "глобальной структуре" в виде "истинного партнерства наций"? - Валентин Катасонов
20:14  TAC: американские элиты 25 лет ошибались в оценке России и Путина
20:06  ВВП Китая вырос на 5% в 2024 году, достигнув годового целевого показателя
16:55  В Грузии опубликован очередной отчет о расследовании нарушений на акциях протеста в конце 2024 года
16:43  Steigan: Запад пустил в расход целое поколение украинцев и взялся за молодежь
16:38  Украинский кризис как испытательный полигон американской стратегии, - Андрей Сушенцов
16:30  Армянская вендетта: Зангезурский коридор будет передан США, а их военные будут собирать данные на иранской границе
15:51  "Навеcти порядок в системе образования". Председатель ГКНБ Кыргызстана ректорам: Откуда у вас особняки за $500 тыс.
15:31  Казахстанец Адильхан Копабаев получил руководящую должность в Apple
15:18  Центральные банки "развивающихся" стран избавляются от американских облигаций
15:14  Истории нет без философии, - Александр Дугин
15:09  Казахстанское общество пытаются затянуть в пучину мракобесия? - Сауле Исабаева
14:51  Талибы* пресекли контрабанду наркотиков на границе с Таджикистаном
14:44  "Википедия": территория лжи
14:41  Кыргызстан. Глава Кабмина поручил установить камеры видеонаблюдения во всех государственных и частных детских садах
14:33  Тестовый запуск "лунной ракеты" SpaceX завершился неудачей
14:29  Al Jazeera: Россия и Иран приняли политику сильного сотрудничества
14:14  В Узбекистане для освоении международных инвестиций создается чрезвычайный штаб во главе с премьером
14:06  Наша война: память для Героев. Долг перед дедами и национальная история Казахстана, - Мурат Халилов
14:00  Совет Улемов ДУМК Казахстана: Предписание шариата касательно квадроберства
00:29  Луна включена в список уязвимых объектов культурного наследия
00:18  "Стражем Балтики" может быть только Россия, а западных "сторожей" надо гнать мокрыми тряпками, - Александр Широкорад
00:10  Американская стратегия Си Цзиньпина, - Юрий Тавровский
Четверг, 16.01.2025
22:48  ВС РФ продолжают наступление за Курахово – итоговая сводка Readovka за 16 января
20:47  В ЦентрАзии самый популярный Instagram у младшего зятя президента Узбекистана - Отабека Умарова
17:52  Знает ли молодежь Кыргызстана, кто такой Ормон хан?
17:27  Нацбанк Кыргызстана заявил о стабильности банковской системы на фоне санкций против "Керемет банка"
17:22  Узбекистан создаст иностранцам благоприятные условия для добычи урана
17:19  В Жогорку Кенеше недовольны работой Минцифры
17:17  QazaqGaz будет искать газ в Казахстане и Туркменистане вместе с ADNOC из ОАЭ
17:15  Делегации Кыргызстана и Таджикистана обсудили предотвращение провокационных действий среди граждан приграничных зон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Таджикистан и Иран упразднили визы. Душанбе предложил Тегерану очень привлекательные инвестиционные условия
00:05 19.01.2025

Таджикистан и Иран упразднили визы
Душанбе предложил Тегерану очень привлекательные инвестиционные условия

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.01.2025

Государственный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана 15–16 января в Таджикистан ознаменовался не только заявлением Эмомали Рахмона о высоком уровне двустороннего сотрудничества, но и подписанием 23 документов, в том числе нескольких соглашений на сумму более 450 млн долл. Параллельно с официальными встречами в таджикской столице развернулся бизнес-форум, на котором иранским инвесторам предложили широкий выбор товаров: от горнодобывающих проектов до "туристических жемчужин", пообещав всевозможные льготы и послабления.

16 января в Душанбе на площади Дворца нации состоялась торжественная встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего с государственным визитом в Таджикистан. С почестями – почетным караулом, исполнением гимнов и 21 залпом из пушек – президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречал иранского коллегу. "Отношения Душанбе и Тегерана находятся на очень высоком уровне", – заявил президент Таджикистана и выразил удовлетворение их развитием.

По данным статистики, товарооборот между странами за январь–ноябрь 2024 года составил 336,8 млн долл., что на 55% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и соответствует уровню 2013 года. Для сравнения: товарооборот Таджикистана с Китаем в 2023 году достиг 1,4 млрд долл., а с Турцией – 1 млрд долл.

В ходе переговоров стороны уделили особое внимание сфере торговли и экономики. Таджикская сторона выразила заинтересованность в реализации долгосрочной программы торгово-экономического сотрудничества между обеими странами до 2030 года. На брифинге для прессы Эмомали Рахмон обратил внимание на подписанные накануне представителями частного сектора обеих стран 13 документов на сумму более 450 млн долл.

Напомним, что в Душанбе 15 января состоялся бизнес-форум, на котором председатель Госкоминвестиций Таджикистана Султон Рахимзода представил благоприятные условия для иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что Таджикистан в Центрально-Азиатском регионе является одним из самых безопасных государств для инвестиций. Кроме того, национальная экономика Таджикистана в последние годы демонстрирует стабильный экономический рост (более 8% ВВП).

Рахимзода отметил богатый экономический потенциал страны, особенно в области природных ресурсов, энергетики, горнодобывающей промышленности, туризма и сельского хозяйства. Он также рассказал о льготах и послаблениях для предпринимателей и инвесторов, созданных по инициативе президента Эмомали Рахмона и правительства (см. "НГ" от 09.01.25).

В Таджикистане уже работают 160 компаний с иранским капиталом, а объем грузоперевозок в 2024 году вырос в 3,2 раза по сравнению с предыдущими двумя годами. Не имея выхода к морю, Таджикистан планирует использовать иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас в качестве транзитных баз. Это позволит Ирану стать транспортным узлом, обеспечивающим Таджикистану доступ к Индийскому океану. Соответствующая программа была подписана министрами транспорта Таджикистана и Ирана Азимом Иброхимом и Фарзане Садеги.

Бизнес-форум в Душанбе стал окном в инвестиционный и коммерческий ландшафт Таджикистана для иранских предпринимателей. Этот диалог, как подчеркивает агентство "Ховар", сыграл ключевую роль в презентации экономического потенциала республики. Участникам форума продемонстрировали видеофильм, раскрывающий инвестиционные и туристические возможности обеих стран. Кульминацией стали подписанные соглашения о сотрудничестве между таджикскими и иранскими компаниями. Иранская делегация не ограничилась переговорными залами. Она погрузилась в производственный мир Таджикистана, посетив компанию "Сиема", технологический парк Chayur и текстильное предприятие Аrvis.

В заключение Эмомали Рахмон отметил особое внимание Ирана к Таджикистану и уверенность в том, что визит Масуда Пезешкиана усилит двустороннее сотрудничество. Он также приветствовал отмену визового режима, которая, по его мнению, положительно скажется на развитии туризма. К слову, сотрудничество в туристической сфере обсуждалось 16 января на форуме, в котором приняли участие до 400 представителей турфирм двух стран.

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что чувствует себя в Таджикистане как дома, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений в различных областях. Он назвал Таджикистан стратегическим партнером. В совместном заявлении Пезешкиан отметил большие возможности для обмена необходимыми товарами между двумя странами.

Несмотря на перспективы, отношения Таджикистана и Ирана омрачены санкционным давлением США и Запада, ограничивающим финансовые возможности Тегерана. С приходом во власть в США Дональда Трампа ситуация может усугубиться. Однако, по мнению востоковеда Касыма Бекмухаммада, даже усиление давления США вряд ли сможет помешать развитию таджикско-иранского сотрудничества. Иран, накопивший опыт противостояния санкциям, развивает экономические связи с различными странами, особенно с соседями. В Центральной Азии влияние США на Иран будет ограниченным, поскольку активное экономическое присутствие Тегерана в регионе объективно ослабляет позиции геополитических конкурентов Вашингтона. Этот фактор, полагает Бекмухаммад, может склонить США к поддержке, а не торможению таджикско-иранского сближения.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737234300


Новости Казахстана
- Закон об облегчении доступа к информации для граждан с нарушениями зрения одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросу доступного жилья
- Кирпичный завод, ТЭЦ и фабрику по производству сухого верблюжьего молока введут в строй в Кызылорде
- Аида Балаева призвала интеллигенцию продвигать национальные ценности, определенные Президентом
- Казахстанская элита-2025 в цифрах
- Рейтинг управленческой элиты за IV квартал 2024 года
- Казахстанское общество пытаются затянуть в пучину мракобесия?
- Кадровые перестановки
- Завершен переход платежных систем и информационных систем банков на стандарт ISO 20022
- Международный аэропорт Астаны переходит на баланс города
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  