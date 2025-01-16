Таджикистан и Иран упразднили визы. Душанбе предложил Тегерану очень привлекательные инвестиционные условия

00:05 19.01.2025

Таджикистан и Иран упразднили визы

Душанбе предложил Тегерану очень привлекательные инвестиционные условия



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.01.2025



Государственный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана 15–16 января в Таджикистан ознаменовался не только заявлением Эмомали Рахмона о высоком уровне двустороннего сотрудничества, но и подписанием 23 документов, в том числе нескольких соглашений на сумму более 450 млн долл. Параллельно с официальными встречами в таджикской столице развернулся бизнес-форум, на котором иранским инвесторам предложили широкий выбор товаров: от горнодобывающих проектов до "туристических жемчужин", пообещав всевозможные льготы и послабления.



16 января в Душанбе на площади Дворца нации состоялась торжественная встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего с государственным визитом в Таджикистан. С почестями – почетным караулом, исполнением гимнов и 21 залпом из пушек – президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречал иранского коллегу. "Отношения Душанбе и Тегерана находятся на очень высоком уровне", – заявил президент Таджикистана и выразил удовлетворение их развитием.



По данным статистики, товарооборот между странами за январь–ноябрь 2024 года составил 336,8 млн долл., что на 55% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и соответствует уровню 2013 года. Для сравнения: товарооборот Таджикистана с Китаем в 2023 году достиг 1,4 млрд долл., а с Турцией – 1 млрд долл.



В ходе переговоров стороны уделили особое внимание сфере торговли и экономики. Таджикская сторона выразила заинтересованность в реализации долгосрочной программы торгово-экономического сотрудничества между обеими странами до 2030 года. На брифинге для прессы Эмомали Рахмон обратил внимание на подписанные накануне представителями частного сектора обеих стран 13 документов на сумму более 450 млн долл.



Напомним, что в Душанбе 15 января состоялся бизнес-форум, на котором председатель Госкоминвестиций Таджикистана Султон Рахимзода представил благоприятные условия для иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что Таджикистан в Центрально-Азиатском регионе является одним из самых безопасных государств для инвестиций. Кроме того, национальная экономика Таджикистана в последние годы демонстрирует стабильный экономический рост (более 8% ВВП).



Рахимзода отметил богатый экономический потенциал страны, особенно в области природных ресурсов, энергетики, горнодобывающей промышленности, туризма и сельского хозяйства. Он также рассказал о льготах и послаблениях для предпринимателей и инвесторов, созданных по инициативе президента Эмомали Рахмона и правительства (см. "НГ" от 09.01.25).



В Таджикистане уже работают 160 компаний с иранским капиталом, а объем грузоперевозок в 2024 году вырос в 3,2 раза по сравнению с предыдущими двумя годами. Не имея выхода к морю, Таджикистан планирует использовать иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас в качестве транзитных баз. Это позволит Ирану стать транспортным узлом, обеспечивающим Таджикистану доступ к Индийскому океану. Соответствующая программа была подписана министрами транспорта Таджикистана и Ирана Азимом Иброхимом и Фарзане Садеги.



Бизнес-форум в Душанбе стал окном в инвестиционный и коммерческий ландшафт Таджикистана для иранских предпринимателей. Этот диалог, как подчеркивает агентство "Ховар", сыграл ключевую роль в презентации экономического потенциала республики. Участникам форума продемонстрировали видеофильм, раскрывающий инвестиционные и туристические возможности обеих стран. Кульминацией стали подписанные соглашения о сотрудничестве между таджикскими и иранскими компаниями. Иранская делегация не ограничилась переговорными залами. Она погрузилась в производственный мир Таджикистана, посетив компанию "Сиема", технологический парк Chayur и текстильное предприятие Аrvis.



В заключение Эмомали Рахмон отметил особое внимание Ирана к Таджикистану и уверенность в том, что визит Масуда Пезешкиана усилит двустороннее сотрудничество. Он также приветствовал отмену визового режима, которая, по его мнению, положительно скажется на развитии туризма. К слову, сотрудничество в туристической сфере обсуждалось 16 января на форуме, в котором приняли участие до 400 представителей турфирм двух стран.



Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что чувствует себя в Таджикистане как дома, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений в различных областях. Он назвал Таджикистан стратегическим партнером. В совместном заявлении Пезешкиан отметил большие возможности для обмена необходимыми товарами между двумя странами.



Несмотря на перспективы, отношения Таджикистана и Ирана омрачены санкционным давлением США и Запада, ограничивающим финансовые возможности Тегерана. С приходом во власть в США Дональда Трампа ситуация может усугубиться. Однако, по мнению востоковеда Касыма Бекмухаммада, даже усиление давления США вряд ли сможет помешать развитию таджикско-иранского сотрудничества. Иран, накопивший опыт противостояния санкциям, развивает экономические связи с различными странами, особенно с соседями. В Центральной Азии влияние США на Иран будет ограниченным, поскольку активное экономическое присутствие Тегерана в регионе объективно ослабляет позиции геополитических конкурентов Вашингтона. Этот фактор, полагает Бекмухаммад, может склонить США к поддержке, а не торможению таджикско-иранского сближения.