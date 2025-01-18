"Польские власти всю историю вывернули наизнанку". О роли Красной армии в освобождении Польши и фальсификации истории

00:10 19.01.2025

"Польские власти всю историю вывернули наизнанку"

Общественный деятель Роланд Дубовский - о роли Красной армии в освобождении Польши, фальсификации истории и уничтожении мемориалов советских воинов



Иван Дубровин

18 января 2025



Общество наследия польских ветеранов Второй мировой войны готовит ряд мероприятий, чтобы отметить 27 января 80-летие освобождения концлагеря Освенцим и почтить память солдат Красной армии, принимавших участие в операции, рассказал "Известиям" глава организации Роланд Дубовский. Он назвал абсурдом тот факт, что представителей России не пригласили на празднование этого события. 17 января вместе с послом РФ в Польше Сергеем Андреевым польский активист и члены его организации возложили цветы к мемориалу советских воинов в Варшаве по случаю 80-летия освобождения столицы Польши от немецко-фашистских захватчиков. Об отношении поляков к СВО, исторической памяти и грядущем Дне Победы - в интервью Роланда Дубовского "Известиям".



"В планах Третьего рейха было уничтожить польскую нацию"



- Варшаву освобождали солдаты 1-й армии Войска польского при поддержке Красной армии. Как этот факт освещают сегодня в СМИ?



- Конечно, роль солдат Красной армии в освобождении Варшавы замалчивается, при этом нам постоянно говорят о том, что Красная армия оккупировала и захватила Польшу. Это все ложь. Но печальнее всего то, что замалчивают последствия гитлеровской оккупации. Не допускаются никакие рассуждения о том, что польский народ при нацистах ждало неминуемое истребление. В планах Третьего рейха было уничтожить польскую нацию. Нацисты планировали оставить в живых лишь несколько миллионов поляков, которые бы просто стали рабами.



Прискорбно видеть, как польские власти приветствуют уничтожение памятников и захоронений воинов Красной армии и 1-й и 2-й польских армий. Не стоит забывать и о законе 2016 года о так называемой декоммунизации. На самом деле это закон о деполонизации. Закон направлен против народа и его исторической памяти.



- Как прошло празднование 80-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков?



- 17 января каждый год мы возлагаем цветы в шести местах памяти, в том числе у памятника 1-й армии Войска польского, у памятник Героям Варшавы, у Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. Этот год не стал исключением. С послом РФ в Варшаве Сергеем Андреевым и представителями белорусской дипмиссии мы также возложили цветы на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Пришли десятки человек, в том числе и граждане России. На мемориальном кладбище была попытка провокации со стороны молодых националистов, но полиция вмешалась, и в итоге все прошло спокойно.



Общественный деятель Роланд Дубовский и председатель международного движения миротворчества "Женский диалог" Елена Семерикова



- Что знает польская молодежь о событиях тех лет, что ей рассказывают в школе?



- В школах об этих событиях говорят неправду. Но молодые люди все же что-то узнают от родных. К тому же молодежь чувствует, что ей говорят ложь, что это пропаганда. Она много узнает из соцсетей, но контроль властей над СМИ в любом случае играет свою негативную роль. В некоторых семьях хранят память о героях двух стран. Я не могу не вспомнить здесь о Елене Семериковой - председателе международного движения миротворчества "Женский диалог". Ее мама Ванда Врублевская-Кадцина в годы войны служила в частях военной разведки Красной армии и в 1-й армии Войска польского. Она, в частности, освобождала Майданек и Освенцим.



"Речь идет о нашей общей борьбе с фашизмом"



- Россию не пригласили на церемонию 80-летия освобождения Красной армией концлагеря Освенцим. Готовятся ли со стороны вашей организации какие-нибудь мероприятия, чтобы отметить роль Красной армии в этом событии?



- Конечно, готовим. Однако мы общественная организация, и нам все приходится делать на наши собственные средства. Но это абсурд, что представители России не будут представлены на официальных мероприятиях, посвященных этой дате. Получается так, что это событие будут праздновать те, кто оккупировал Польшу, и те, кто помогал этой оккупации. То есть польские власти всю историю вывернули наизнанку. Речь идет о нашей общей истории, о нашей общей борьбе с фашизмом.



- Какую работу вы ведете по сохранению памятников, посвященных советским воинам? Как относятся к памятникам, посвященным полякам, участникам ВОВ? Существуют ли какие-то механизмы, позволяющие защитить памятники или захоронения от уничтожения?



- К сожалению, у нас не всегда хватает сил, чтобы посещать эти места, не говоря уже о том, чтобы восстанавливать эти мемориалы. Но мы постоянно пишем письма местным властям, напоминая им об их обещаниях восстановить памятники, поскольку нам говорили, что памятники убирают временно.



В суде можно отстоять некоторые мемориалы, и иногда это получается, но это требует помощи юристов и денежных средств. Ужасно то, что сносят памятники полякам, которые боролись здесь с фашистами в 1945 году и боролись с бандеровцами из Украинской повстанческой армии в последующие годы. Такое неуважение к исторической памяти - это преступление против собственного народа.



- Сотрудничаете ли вы с другими похожими организациями в странах Европы?



- Мы сотрудничаем с похожими организациями в России и Белоруссии. Также с организациями из Чехии и Венгрии. В прошлом году наша делегация была в Венгрии, мы планируем посетить эту страну и в этом году. Как организатор мероприятий я приглашал представителей посольств Венгрии и Словакии принять участие в возложении цветов у мемориала советским воинам 17 января, но ответа с их стороны не последовало. В любом случае они знают, что с нашей стороны была сделана попытка.



- Есть ли в Польше люди, которые понимают, что война против нацизма продолжается сегодня на Украине?



- Члены нашей организации и многие граждане Польши это видят и понимают, что история повторяется, и что существуют силы, которые снова хотят сделать поляков рабами. Но люди часто боятся сказать об этом открыто. Люди запуганы, переживают за свои семьи, работу.



- Планируете ли вы приезжать в Россию на 80-летие празднования Победы?



- К сожалению, у меня не получилось приехать на 75-летие празднования Победы из-за пандемии. Но я, как и мои друзья, был бы очень рад приехать в Москву на празднование. Мы находимся в контакте с посольством РФ в Польше.