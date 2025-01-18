Телефонные "банкиры" и "полицейские" с Украины грабят население Литвы

00:20 19.01.2025 Знакомые приемы. "Банкиры" и "полицейские" с Украины грабят население Литвы



Виктор Лавриненко

18 января 2025



Жителей Литвы непрерывно атакуют и терроризируют украинские телефонные мошенники. Их национальность ни для кого не составляет секрета, но литовские СМИ как воды в рот набрали и практически никогда не говорят о том, на территории какой страны находятся кол-центры, сотрудники которых дистанционно грабят литовцев.



Пресса рассказывает об абстрактных "телефонных мошенниках", поскольку образ украинца нельзя "осквернять" даже тенью подозрений. При этом литовское государство продолжает вкладывать гигантские по местным мерками суммы в поддержку киевского режима.



Ежедневные атаки



Пресса стран Балтии стала много писать о телефонных мошенниках года три-четыре назад. Но тогда прибалты довольно легко разоблачали жуликов, которые способны были разговаривать с ними лишь на русском языке, да еще и зачастую с ярко выраженным украинским акцентом. Достаточно было задать обманщику вопрос на государственном языке - и он "сливался".



Но за истекшее время технологии далеко шагнули вперед, и мошенники поставили их себе на службу. Теперь они используют искусственный интеллект, позволяющий во время разговора по телефону переводить речь на литовский, латышский или эстонский язык в режиме реального времени.



То есть ИИ помогает преступникам поддерживать вполне живой и динамичный разговор на языке, которого они не знают, ибо перевод - мгновенный. Уже известны и случаи использования ИИ для подражания голосам других людей. Наконец, некоторые преступники работают по старинке и вербуют к себе на работу жителей стран Балтии, владеющих местными языками.



В настоящее время литовские СМИ извещают об атаках телефонных мошенников на жителей страны практически каждый день. Ранее сообщалось, что одна из литовских телекоммуникационных компаний только за три месяца 2024 года пресекла 2,6 млн таких атак. Защитить клиентов ей помогла специальная система фильтрации поддельных телефонных номеров (spoofing), блокирующая звонки мошенников, выдающих себя за работников банков, известных компаний и даже представителей госучреждений.



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По словам представителя телекоммуникационной компании Витаутаса Бучинскаса, мошенники могут выдавать себя за представителей банка и рассказывать собеседнику, что его счету угрожает опасность. Могут они звонить и от лица работников налоговой инспекции, просить обновить контактную информацию - предоставить персональные данные, адрес, реквизиты счета. Способны обманщики выдавать себя и за полицейских, требуя заплатить штраф.



В последние недели мошенники освоили новый прием. По утверждению Бучинскаса, жулик, представившись консультантом телекоммуникационной компании, сообщает на литовском или русском языке об истечении срока действия тарифного плана, услуги абонентского номера или договора на него. После такого вступления человеку предлагают немедленно решить "возникшие проблемы" и инициатива переходит к другому мошеннику, выдающему себя за сотрудника банка.



Тот начинает убеждать, что счет "клиента" заблокирован, поскольку с него пытаются похитить деньги, или что система пользователя заражена вирусами. "Сотрудник банка" просит срочно предоставить ему данные входа в личный кабинет и коды авторизации - якобы это необходимо для того, чтобы обезопасить счет или пресечь подозрительные платежи.



Если жертва охвачена сомнениями и отказывается выполнить требуемые действия, ей вскоре звонят в третий раз - на сей раз липовый "представитель правоохранительных органов". Задача третьего жулика - усилить давление, подтвердив все ранее сказанное его "коллегами". На этом многие жертвы "ломаются", сдаются и выполняют то, что от них требуют.



Схемы мошенников один в один повторяют приемы "развода", практикуемые и в отношении российских граждан.



Легковерные литовцы



Из недавнего: в полицейский комиссариат Клайпеды обратилась 41-летняя женщина, рассказавшая, что с ней связался по телефону неизвестный. Представившись сотрудником Google, он обманным путем выманил у нее 14 тыс. евро. В тот же день в комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 62-летняя женщина. Она со слезами сообщила, что мужчина, позвонивший ей по телефону и представившийся сотрудником полиции, получил от нее 15 тыс. евро.



Аналогичным образом пострадала еще одна 65-летняя клайпедчанка: ей домой позвонила неизвестная женщина и выманила у нее 18 705 евро. Помимо этого, поступило сообщение от 54-летнего жителя Вильнюса: он неосмотрительно перешел по активной ссылке, полученной в SMS-сообщении, и ввел данные своего личного счета. После этого у него со счета похитили 4852 евро.



Также в декабре в литовскую полицию обратилась 65-летняя женщина, рассказавшая, как с ней связались неизвестные, представившиеся опять же сотрудниками полиции. Они обманным путем заполучили ее банковские данные, после чего похитили с ее счета 8100 евро.



Иногда, впрочем, преступники поступают несколько более изощренно. Неизвестный позвонил 51-летней женщине и, представившись сотрудником службы безопасности банка, выудил ее личные данные. После чего взял на ее имя кредит на сумму 5 тыс. евро.



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Злоумышленники давно уже используют не только телефон, но и различные приложения. Они пользуются тем, что сейчас почти каждый имеет аккаунт в соцсетях, - и цепляются к простакам и там.



Так, в главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление 77-летней женщины. Она рассказала, что ей в приложение соцсети упало сообщение о том, что она якобы выиграла крупную сумму. Легковерная старушка позвонила на указанный номер. Поднявший трубку велел перевести 12 000 евро на специальный счет, чтобы забрать свой "выигрыш", который, со слов анонима, был много больше. Старушка послушалась и осталась без своих пенсионных накоплений.



Другая пенсионерка, 68-летняя жительница Вильнюса, получила через мессенджер уведомление о том, что стала жертвой мошенничества. Вскоре мошенники по видеосвязи рассказали ей, что украденное у нее "можно вернуть". Пенсионерка оформила на себя кредиты в нескольких банках, сняла деньги и ​​передала их приехавшему курьеру. И рассталась с кровными 14 800 евро.



В октябре прошлого года мошенники выманили у мужчины, живущего в окрестностях Вильнюса, 87,8 тыс. евро. Жулики убедили 47-летнего мужчину "инвестировать в онлайн-платформу". Однако и это тоже не предел - недавно жительница Вильнюса, обработанная мошенниками, потеряла почти 205 тыс. евро.



Полиция заводит дела, но толку от этого мало. Как выйти на мошенников, которые скрывают свои настоящие имена и базируются за пределами Литвы?



Грабеж союзников



В последнее время мошенники до того обнаглели, что уже не удовлетворяются "разводом" обычных граждан, а совершают набеги на фирмы и предприятия. Так, 19 декабря жулики позвонили в офис вильнюсской компании, которая занимается содержанием и сдачей в аренду муниципального жилья. Аферисты так искусно уболтали неглупую, опытную сотрудницу, что та согласилась перевести на указанный ими счет почти 250 000 евро, принадлежавших компании.



Об этом практически сразу стало известно руководству, и оно бросилось блокировать перевод. Однако спасти удалось лишь часть суммы - остальные деньги "капнули" на счет мошенников. Сейчас делом занимается полиция, а в фирме отказываются назвать журналистам величину потерянной ими суммы - видимо, стыдятся.



Примечательно, что литовские СМИ из принципа не сообщают местным жителям о национальности телефонных жуликов и о том, из какой страны они звонят. Но население и так это отлично знает, отмечая и характерный говор звонящих, и фактические ошибки в их речи.



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Руководитель по информационной безопасности литовского банка Жигеда Аугоне не отрицает, что абсолютное большинство звонков поступает из-за пределов Литвы. "Мы замечаем, что во время таких атак чаще всего жертвами становятся русскоязычные жители Литвы. А также видим, что русскоговорящие мошенники сознательно выбирают для атак жителей страны с русскими именами и фамилиями", - комментирует эксперт. Хотя, как уже говорилось, в последнее время точно так же жертвами телефонных "разводок" становятся и этнические литовцы.



Шансы прибалтов дотянуться до преступников на Украине минимальны, но они не равны нулю. Все зависит от доброй воли украинских правоохранительных органов. Так, весной 2023 года по просьбе латвийской полиции были задержаны десять телефонных мошенников, специализировавшихся на странах Балтии и базировавшихся в Днепропетровской области.



Однако судя по тому, что с тех пор проблема лишь усугубилась, те задержанные составляли лишь каплю в море. В целом официальный Киев продолжает сквозь пальцы смотреть на то, как украинские граждане продолжают грабить население стран, являющихся ближайшими союзниками Украины. Источник - REGNUM

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