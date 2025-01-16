|Что такое хелсизм и чем он опасен? Когда забота о здоровье становится нездоровой
00:25 19.01.2025
Что такое хелсизм и чем он опасен? Рассказывает врач из Таджикистана
Юлия Субеева, Asia-Plus
Когда здоровый образ жизни становится болезнью.
В последние годы здоровый образ жизни (ЗОЖ) стал трендом. Правильное питание, тренировки, отказ от вредных привычек – все это, безусловно, полезно. Однако чрезмерное увлечение ЗОЖ может превратиться в навязчивую идею, и тогда здоровье начинает страдать. Это состояние называется хелсизмом.
Когда забота о здоровье становится нездоровой
Хелсизм – это не просто забота о себе, а одержимость здоровым образом жизни. Человек начинает строго следить за питанием, физической активностью и внешним видом. Любое отклонение от правил вызывает чувство вины, тревогу, раздражительность и даже конфликты с близкими.
Врач-терапевт Парвина Иззатова говорит, что хелсизм обычно сопровождается чрезмерным контролем над всем, что касается здоровья.
"Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и умение наслаждаться жизнью", – сказала она "Азии-Плюс".
Однако при хелсизме человек теряет радость от жизни, так как каждый прием пищи или пропущенная тренировка приводит к стрессу. Это может привести к расстройствам пищевого поведения, переутомлению и даже хроническим заболеваниям.
БАДы: польза или риск?
Один из признаков современного недуга – бесконтрольное употребление биологически активных добавок (БАДов), которые человек сам себе и назначил.
"Многие уверены, что БАДы – это простой способ укрепить здоровье, компенсировать дефицит витаминов и минералов. Однако принимать их без назначения врача крайне опасно. Дело в том, что каждый организм уникален, и самостоятельное назначение добавок может принести больше вреда, чем пользы", – объясняет врач-терапевт.
Без контроля специалиста можно столкнуться с несколькими серьезными проблемами:
- передозировка: например, избыток витамина А может повредить печень, а витамина D – привести к проблемам с почками.
- взаимодействие с лекарствами: некоторые добавки могут усиливать или ослаблять действие других препаратов, что создает риск непредсказуемых последствий.
- отсутствие необходимости: нередко люди принимают витамины, которые им вовсе не нужны. Это создает лишнюю нагрузку на печень и почки.
"БАДы могут быть полезны только в случае правильно подобранной дозировки, основанной на анализах", – подчеркивает Парвина Иззатова.
Гормональные БАДы: особая опасность
Отдельного внимания заслуживают гормональные БАДы, которые стали популярны благодаря обещаниям улучшить состояние кожи, ускорить метаболизм или решить проблемы с гормональным фоном. Однако такие добавки могут представлять серьезную угрозу для здоровья.
Гормональные добавки содержат синтетические или растительные аналоги гормонов, влияющие на эндокринную систему. Их бесконтрольное использование может привести к:
- гормональному дисбалансу. Например, избыточное потребление фитоэстрогенов может нарушить работу щитовидной железы и репродуктивной системы.
- побочным эффектам. Часто наблюдаются головные боли, перепады настроения, нарушение сна и проблемы с обменом веществ.
- снижение естественной выработки гормонов. Организм может "привыкнуть" к внешнему источнику гормонов и перестать вырабатывать их самостоятельно.
"Гормональные БАДы – это не игрушка. Их прием без контроля врача может нанести вред, последствия которого будет сложно исправить", – предупреждает Парвина.
Перед использованием таких добавок необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы. Только врач сможет определить, каких веществ действительно не хватает вашему организму. Для этого проводится обследование, после которого подбираются подходящие добавки и их дозировка.
Чрезмерные физические нагрузки и строгие диеты
Интенсивные тренировки и жесткие диеты – еще одна крайность, которой подвержены люди, страдающие хелсизмом. Избыточные физические нагрузки изнашивают суставы, мышцы и связки, увеличивают риск травм. Например, регулярные перегрузки могут привести к микроразрывам тканей, которые плохо заживают и становятся причиной хронических болей.
Кроме того, одержимое занятие тренировками может привести к нарушению электролитного баланса, обезвоживанию и судорогам из-за потерь микроэлементов. Оптимальный подход – умеренная нагрузка и своевременное восполнение потерь жидкости и соли.
"Среднестатистический человек, как правило, не использует так много ресурсов организма, как тот, кто изнуряет себя ежедневными серьезными физическими нагрузками. У профессиональных спортсменов другая ситуация: они находятся под постоянным наблюдением врачей, которые следят за состоянием их организма и своевременно корректируют дефицит", – объясняет врач.
Строгие диеты также наносят вред организму. Исключение целых групп питательных веществ (жиров или углеводов) нарушает работу мозга, нервной системы и сердца. Например, недостаток жиров приводит к гормональным сбоям, а недостаток углеводов - к снижению энергии и когнитивным проблемам.
"Все должно быть в балансе. Диеты не должны становиться испытанием для организма", – подчеркивает Иззатова. Для сбалансированного питания врач рекомендует придерживаться пропорции 2-1-1: две части углеводов, одна часть белков и одна часть жиров. Это поможет поддерживать оптимальный уровень энергии, нормальную работу гормональной системы и здоровья мозга.
Углеводы лучше получать из цельных зерновых и овощей, белки – из мяса, рыбы и бобовых, а жиры – из орехов, семян и растительных масел.
Нарушение этого баланса оказывает негативное влияние на организм. Например:
- избыток белков – перегрузка почек
- избыток жиров – нагрузка на печень
- избыток углеводов – риск для печени и поджелудочной железы
В то же время дефицит одного из элементов вызывает дисбаланс, влияющий на работу мозга, нервной системы и сердца. Например, недостаток жиров, из которого состоит наш мозг (примерно на 60%), может привести к ухудшению когнитивных функций и даже ранней деменции.
Роль стресса и когнитивных функций
Особенно опасно то, что хелсизм может стать триггером таких серьезных явлений, как депрессия. Постоянное нервное напряжение, вызванное попытками достичь "идеального здоровья", приводит к нарушениям когнитивных функций. Исследования показывают, что хронический стресс может ускорить возрастные изменения мозга.
"Психическое здоровье – не менее важно, чем физическое. Если человек постоянно живет в состоянии высокого напряжения, его мозг перегружается, что отражается на памяти и общем состоянии, – подчеркивает Парвина. – Поэтому важно не только следить за питанием и физической активностью, но и уделять внимание эмоциональному фону".
Как сохранить баланс?
Здоровье – это сложная система, где все взаимосвязано. Нарушение одного аспекта неизбежно отражается на других. Чтобы сохранить баланс, Парвина Иззатова рекомендует придерживаться нескольких простых правил:
- регулярно занимайтесь физической активностью, но без перегрузок
- питайтесь сбалансированно, включайте в рацион все группы питательных веществ
- следите за качеством сна и старайтесь отдыхать не менее 7-8 часов в сутки
- перед началом приема добавок обязательно проконсультируйтесь с врачом
"Человек – это сложная система, где все взаимосвязано. Любое нарушение в одной из областей отражается на всех органах. Например, недостаток железа снижает уровень кислорода в крови, что приводит к гипоксии и повышенной утомляемости.
Но забота о здоровье должна приносить радость, а не стать причиной стресса. Умеренность, осознанный подход и своевременные консультации у медицинских работников помогают сохранить силы и энергию на долгие годы. "Испортить" организм можно очень быстро и легко, а вот восстановить его потом будет очень сложно", – заключает Парвина Иззатова.