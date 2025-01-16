Что такое хелсизм и чем он опасен? Когда забота о здоровье становится нездоровой

00:25 19.01.2025

Что такое хелсизм и чем он опасен? Рассказывает врач из Таджикистана



Юлия Субеева, Asia-Plus



Когда здоровый образ жизни становится болезнью.



В последние годы здоровый образ жизни (ЗОЖ) стал трендом. Правильное питание, тренировки, отказ от вредных привычек – все это, безусловно, полезно. Однако чрезмерное увлечение ЗОЖ может превратиться в навязчивую идею, и тогда здоровье начинает страдать. Это состояние называется хелсизмом.



