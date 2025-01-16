|ABC News: ЦРУ и спецслужбы Украины, на чем строились партнерские отношения с 2014 года
02:11 19.01.2025
Американский телеканал ABC News выпустил материал о том, как ЦРУ и спецслужбы Украины тайно налаживали партнерские отношения с 2014 года.
Собрали главное:
- развитие отношений началось в 2014 году, но, как утверждает телеканал, теснее они стали в 2015-м. Тогда глава ГУР Валерий Кондратюк привез в США "большой объем сверхсекретной российской военной документации", чтобы расположить к себе американцев. И, по данным ABC News, у него это получилось;
- партнерство Украины и Штатов подарило США "ключ к тому, как принимаются военные и политические решения в России", потому что Киев был "лучшим другом Москвы на протяжении многих лет и знал о том, о чем в Вашингтоне не имели ни малейшего представления";
- ЦРУ направило миллионы долларов на обучение и оснащение украинских разведчиков, а также на строительство порядка дюжины секретных баз на границе с РФ. С помощью этих баз украинские офицеры отслеживали российские коммуникации и порой проводили тайные операции;
-️ ЦРУ и ГУР начали проводить совместные операции по всему миру. Кондратюк создал новое подразделение из молодых людей, не заставших СССР. Одним из них был Кирилл Буданов - нынешний глава ГУР;
- американцы учили украинцев, "как выдавать себя за русских" в России и в странах третьего мира в рамках программы "Операция "Золотая рыбка";
- после начала СВО отряды ГУР, обученные ЦРУ, действовали в тылу и передавали разведданные о передвижениях ВС РФ.
Ранее подобный материал о масштабной работе ЦРУ на Украине опубликовала The New York Times.