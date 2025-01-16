ABC News: ЦРУ и спецслужбы Украины, на чем строились партнерские отношения с 2014 года

02:11 19.01.2025

Американский телеканал ABC News выпустил материал о том, как ЦРУ и спецслужбы Украины тайно налаживали партнерские отношения с 2014 года.



Собрали главное:



- развитие отношений началось в 2014 году, но, как утверждает телеканал, теснее они стали в 2015-м. Тогда глава ГУР Валерий Кондратюк привез в США "большой объем сверхсекретной российской военной документации", чтобы расположить к себе американцев. И, по данным ABC News, у него это получилось;



- партнерство Украины и Штатов подарило США "ключ к тому, как принимаются военные и политические решения в России", потому что Киев был "лучшим другом Москвы на протяжении многих лет и знал о том, о чем в Вашингтоне не имели ни малейшего представления";



