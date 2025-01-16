 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КСИР Ирана показал подземную базу для размещения военных кораблей
03:38 19.01.2025

Глубина, на которой находится база, достигает 500 м

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Алиреза Тангсири рассказал о подземной базе для размещения военных кораблей и катеров. Видеосюжет о ней был опубликован иранской гостелерадиокомпанией.

Как отмечается в сюжете, база расположена на побережье Персидского залива глубоко под землей и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина, на которой находится база, достигает 500 м. Тангсири назвал сооружение "хорошо защищенным подземным городом кораблей".

По его словам, у базы есть несколько выходов в Персидский залив, которые позволяют быстро спустить корабли на воду. "Количество кораблей, дислоцированных здесь, под землей, составляют лишь часть наших ВМС КСИР, и теперь эти силы имеют возможность противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива", - отметил глава Корпуса Хосейн Салами.

Источник - ТАСС
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