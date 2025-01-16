NYT: Запад озадачен: как выпутаться из украинского конфликта и сохранить лицо

17:22 19.01.2025 The New York Times

США



Станут ли инаугурация Трампа и Всемирный экономический форум предвестниками наступления нового мирового беспорядка?

NYT: главной темой ВЭФ в Давосе станет завершение конфликта на Украине



Европа обеспокоена вдвойне: день инаугурации Трампа совпадает с началом ВЭФ в Давосе, пишет NYT. Главной темой для обсуждения на форуме станет прекращение огня на Украине. Киев проигрывает, отмечает автор, и переговоры, возможно, предстоят уже этой весной.



Стивен Эрлангер



В числе вопросов, которые, вероятно, будут обсуждаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе, - будущее Украины и влияние конфликта на Европу.







Дата начала Давосского форума совпадает со днем второй инаугурации Дональда Трампа. Всю Европу охватило беспокойство. Как полагает бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, Трамп чем-то напоминает астероид, несущийся к Земле. Размышления о масштабах его влияния будут занимать большинство умов, собравшихся на уютном международном междусобойчике в самом сердце заснеженных швейцарских Альп.



Трамп говорит о новых огромных тарифах, захвате Канады, Гренландии и Панамского канала. Также он объявляет об американском участии в обеспечении европейской обороны при условии не только увеличения европейцами своих военных расходов, но и сокращения их положительного сальдо в торговле с США.







Ведрин и другие аналитики предупреждают, что Трамп любит много чего анонсировать, а потом начать торговаться, и что угрозы и проблемы возникают и исчезают абсолютно произвольно. Как заявил в интервью USA Today его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, работа в администрации Трампа подобна "жизни мячика в пинбольном автомате" (пинбол - игра, в которой необходимо манипулировать металлическим шариком, отскакивающим от поверхностей, с которыми он соприкасается. - Прим. ИноСМИ), поскольку Трамп очень стремительно переключается с одной проблемы на другую.



Но одной из главных тем для обсуждения в Давосе, скорее всего, станет Украина. Трамп заявлял, что хочет завершить конфликт за один день, однако это утверждение практически никем не воспринимается в буквальном смысле, даже его специальным советником по Украине Китом Келлоггом. С Трампом или без него, но Украина постепенно проигрывает, и вскоре - возможно, уже этой весной - предстоят переговоры, призванные попытаться положить конец кровопролитию.



Но на какой основе - вот главный вопрос. Президент России Владимир Путин борется с высокой инфляцией и процентными ставками, но перевел экономику своей страны на военные рельсы для участия в конфликте, который воспринимается им как экзистенциальное противостояние с Западом. Ему удается восполнять потери за счет крупных финансовых стимулов: 70% его войск - контрактники, и только 7% - призывники, отмечает французский аналитик Заки Лаиди, консультировавший бывшего главу внешней политики Европейского союза Жозепа Борреля.



Путин понимает, что выигрывает, а решимость Запада продолжать поддержку Украину ценой настолько высоких экономических затрат и при практически полном отсутствии успехов ВСУ на передовой ослабевает, утверждает сотрудник вашингтонского Совета по международным отношениям Лиана Фикс. Поэтому даже если Путин согласится на просьбу или даже требование Трампа начать переговоры, считается, что он вряд ли пойдет на безоговорочное прекращение огня и будет настаивать на жестких условиях для заключения мирного соглашения.



В ходе очередной пресс-конференции и подведения итогов года Путин вновь высказал убежденность в том, что на самом деле Украина не является независимым государством. Любые мирные планы, по его словам, должны начинаться с "текущих реалий на местах" и основываться на позиции России, представленной на переговорах с украинцами в Стамбуле в 2022 году. Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО и стать нейтральным государством, согласиться со введением жестких ограничений на численность своих вооруженных сил и изменить некоторые законы, чтобы соблюсти российские интересы. Согласится ли Путин на членство Украины в Европейском союзе, пока неясно, но сомнительно.



"Путин хочет переустроить мир таким образом, чтобы Украина была под его контролем, а НАТО отступила", - утверждает Фикс. Один американский чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за деликатного характера обсуждаемой темы, заявил, что Путин хочет "не просто нейтральную, а кастрированную Украину".



Заявленные Путиным намерения перестроить архитектуру безопасности в Европе, подорвать НАТО и отделить Вашингтон от Европы выходят далеко за рамки Украины, и их нельзя игнорировать, считает Норберт Реттген, эксперт по внешней политике из ФРГ и депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) - партии, которая, как ожидается, одержит победу на выборах в бундестаг в конце февраля. "Будущее Европы - это вопрос обеспечения ее безопасности, и мы должны сделать так, чтобы этот конфликт стал провалом для России, - отмечает он. - Если Москва добьется хоть каких-то успехов, она запомнит только то, что военные действия помогают добиться целей".



Неясно, как обеспечить провал России без резкого и быстрого усиления поддержки Киева со стороны Европы. Лидеры стран ЕС говорят о необходимости активизировать усилия и начать тратить больше средств на свою оборону. Но они расходятся во мнениях относительно того, насколько серьезную опасность представляет для них Россия. У них свои финансовые трудности - низкий экономический рост и старение населения - и разные взгляды относительно того, сколько нужно тратить на собственные вооруженные силы. Хотя Трамп, как ожидается, потребует, чтобы Европа также взяла на себя большую часть бремени по поддержке Украины.



Незаинтересованность Трампа в многосторонних союзах и его желание сконцентрироваться на Китае означает, что ответственность за европейскую безопасность "впервые с декабря 1941 года лежит на нас, и Европа не готова к этим фундаментальным изменениям", - считает Реттген.



Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, приглашенный в Давос, утверждает то же самое: для укрепления собственной обороноспособности Европа должна поддерживать Украину, чтобы та смогла вести переговоры с позиции силы и сдерживать Россию в будущем независимо от того, кто будет к тому моменту президентом США. Европейские союзники "должны перейти к мышлению военного времени", убежден он. На следующем саммите альянса, который пройдет этим летом в Гааге, Рютте призовет страны-члены НАТО установить новую цель по военным расходам на уровне трех или даже 3,5% ВВП.



По словам Лаиди, учитывая, что Россия не собирается распадаться, "нам в Европе нужно сдерживать Россию, укреплять нашу оборону и начать серьезно работать вместе".



Реттген поддержал этот призыв. Европа просто должна принимать больше мер и делать это эффективнее, причем через НАТО, а не ударяясь в национализм, заявил генсек альянса. "Европа должна понять, что ее оборонная промышленность - это непосредственно ее безопасность, а не только рабочие места", - отметил Рютте.



Украинские лидеры понимают, что совсем скоро им предстоит сесть за стол переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский какое-то время назад прекратил настаивать на том, что конфликт может закончиться только при условии полного восстановления границ по состоянию на 1991 год, включая Крым и большие куски восточной Украины, давно подконтрольные российским войскам. Вместо этого Зеленский, который также ожидается в Давосе, делает акцент на получении своей страной гарантий безопасности, настаивая на том, что удовлетворительным исходом станет лишь членство Украины в НАТО.



Большинство аналитиков и официальных лиц в Вашингтоне и Европе сходятся во мнении, что это [вступление Киева в альянс] вряд ли произойдет. Но многие, включая Рютте и ключевых членов уходящей администрации Байдена, утверждают, что еще одного мощного шага в поддержку Украины в этом году будет достаточно, чтобы заставить Путина пойти на более серьезные переговоры. Но пока неясно, кто должен предпринять этот мощный шаг.



"Мы все еще слышим, что Украина бьется за нас, но давайте взглянем правде в глаза", - призывает Чарльз Купчан, бывший сотрудник администрации Обамы, ныне - старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. По его словам, "США проводят политику без стратегии", настаивая на том, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что только Украина может решать, когда и как вести переговоры, как будто у Вашингтона нет собственных интересов. "Это опасно и превращает Украину в несостоявшееся государство", - отметил эксперт.



По словам Купчана, ряд аналитиков утверждает, что Россия и ее желание продолжать конфликт рушатся под давлением проблем в сферах экономики и бизнеса. "Но я вижу обратное: Россия в порядке, а у Украины заканчивается газ, не хватает людей и средств ПВО, и не то чтобы все это лежало на западных складах - у нас этого тоже нет".



Но даже если боевые действия закончатся, все сходятся во мнении, что наиболее сложным вопросом станет вопрос обеспечения безопасности Украины в будущем. Возможна ли такая форма членства в НАТО и положений о коллективной безопасности, которая охватывала бы только часть суверенной Украины? Можно ли ограничиться членством в Европейском союзе, до которого пока тоже далеко? С каким исходом смирится Россия и можно ли доверять каким-либо обещаниям Кремля не повторять специальную военную операцию?



Некоторые утверждают (и полагают, что именно этого может потребовать Трамп), что Европа должна взять ответственность за безопасность Украины. Также предлагается после установления режима прекращения огня ввести на территорию страны европейские войска. Но будут ли они следить за прекращением огня или станут также выполнять полицейские функции? И если да, то, учитывая огромные размеры Украины и протяженность ее границы с Россией, сколько тысяч военнослужащих потребуется? Сколько все это будет стоить? Не отвлечет ли это войска от задач по защите стран-членов НАТО и не подорвет ли их доверие к приверженности альянса коллективной обороне? И не потребуется ли им воздушное прикрытие со стороны США?



Предложение о введении европейских войск, первоначально выдвинутое эстонцами и иногда упоминаемое президентом Франции Эммануэлем Макроном, было встречено с большим скептицизмом, в том числе Польшей, которая имеет протяженную общую границу с Россией.



Высокопоставленный немецкий чиновник, также говорящий на условиях анонимности в соответствии с обычной дипломатической практикой, называет всю дискуссию преждевременной и безответственной, а также считает, что такое обсуждение играет на руку России и является легким способом посеять раздор между Европой и США. Сначала, по его словам, нужно посмотреть, как закончится конфликт.



По мнению Реттгена, сейчас идет борьба не столько за территорию, сколько за суверенитет Украины. "Украина должна стать суверенной, жизнеспособной страной", - уверен он. Такая задача по крайней мере кажется выполнимой, однако при этом остается неясным, как сделать так, чтобы в будущем никто не смог повторно ввести войска на появившуюся в результате конфликта Украину. Источник - ИноСМИ

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