Кто заказывает и как делают "революции", - Аркадий Гладилов

17:41 19.01.2025 Кто заказывает и как делают "революции"

15 января, 2025 - by Аркадий Гладилов



Всем известна японская сказка о непобедимом драконе: секрет его непобедимости заключался в том, что каждый, кто вступал с ним в схватку, одерживал верх, но тут же сам становился драконом, прельстившись богатством и властью. Актуальность эта сказка не потеряла по сей день.



В любой стране возможен государственный переворот. Вопрос только в цене этой операции. И в определении заказчика, который проплатит ее. У любой страны есть враги - как внешние, так и внутренние. И нередко внутренний враг опаснее внешнего. Это все аксиомы, доказанные историей. К сожалению, и Кыргызстан не избежал этих процессов. Как у любой болезни есть инкубационный период, так и у революционной ситуации есть скрытый период подготовки. Так как же распознать начало кампании по свержению любой власти: будь то кровавая диктатура или самая легитимная и открытая демократия?



Содержание

Этап 1. Подготовка противников "режима"

Этап 2. Дискредитация власти







Этап 1. Подготовка противников "режима"



Зачастую власть не обращает должного внимания на этот этап ее будущего свержения. В любом обществе всегда есть люди или даже целые социальные группы людей, недовольные существующим порядком. Именно на них и делает ставку "заказчик". Приемов воспитания людей в нужном направлении великое множество: от всевозможных обучающих курсов, гуманитарных программ, защиты всего и от всего, самых безобидных конкурсов детских рисунков до переформатирования всей системы образования с изданием нужных учебников. Никто и не заподозрит в этом многообразии приемов и методов промывки мозгов и формировании новых "прогрессивных" взглядов опасность. Современные политические технологии тщательно изучают сообщества, чтобы определить их слабые и сильные места, уровень культуры, религиозности, образования, следование национальным традициям. Естественно, в каждой стране для совершения госпереворота выбираются особый инструментарий и методы его применения.



Но самое главное на первоначальном этапе - подготовить людей для политической борьбы. Нередко "заказчик" делает ставку на уже существующие партийные или религиозные группы, поддерживая их морально и материально. В зависимости от эффективности работы этих групп растет и финансирование.



Под термином "заказчик" нужно понимать не открытые источники или иные финансовые структуры - заказчиком могут выступать и крупные корпорации, и даже отдельные государства, имеющие интересы в стране будущей "революции". Необязательно целью "заказчика" является свержение власти в стране - свержение происходит тогда, когда со властью не удается договориться. Чаще властные структуры идут на уступки и компромиссы в целях самосохранения и устойчивого развития государства.



Иные страны в качестве борьбы с подобными гражданами и группами начинают "охоту на ведьм", навешивая без разбору на всех и противников, и оппонентов статус "иностранного агента". Такие меры в большинстве случаев дают обратный эффект - именно на него и рассчитывают "заказчики", формируя отряды оппозиции. А когда власть начинает прессовать своих противников, сажать в тюрьмы или высылать из страны, начинается процесс открытого противостояния. Проводятся митинги оппозиции с требованием освобождения политзаключенных, отставки правительства и проведения демократических реформ.



Наглядный последний пример такой тактики - развитие политической ситуации в Сирии, где оппозицию сначала вырастили, потом вооружили, и в завершение она пришла к власти без особых проблем.



Примерно по такой же схеме прошли "революции" в Ливии, Ираке. Не всегда противникам "режима" удается план свержения власти - в качестве примера достаточно вспомнить события в Беларуси. Опыт сохранения власти и влияния, умелого маневрирования Президента Лукашенко заслуживает внимания и уважения.



Кыргызстан богат опытом смены власти. У нас тоже были применены многие методы обработки народа в нужном направлении, и результаты всегда были прогнозируемыми. Говорить, что "заказчики" не оставили попыток еще раз устроить у нас "революцию", излишне - Кыргызстан все еще достаточно слабое звено в мировой политической иерархии. И этим обстоятельством попытаются воспользоваться более сильные игроки. Нынешняя политическая ситуация как раз и таит в себе большие опасности для нашей республики.



Политолог Марс Сариев отмечает, что Кыргызстан столкнулся с дилеммой: с одной стороны, есть "пряник" от западных стран в виде миллиардных инвестиций в инфраструктурные проекты, с другой - "кнут" - угроза втягивания республики в конфликт, подобный ситуации в Сирии. "Мы снова в центре геополитического внимания, и большая игра великих держав продолжается. Мы оказались в ситуации, когда у нас есть два возможных варианта. Если мы не примем, скажем, такие щедрые предложения Запада, не будем интегрироваться в инфраструктурные проекты, такие как Средний коридор, строительство железной дороги с выходом на Кавказ и далее в Европу - в общем, не воспользуемся этими предложениями, то будет другой вариант под названием "Сирия-2", - говорит Сариев. По мнению Марса Сариева, "сегодня России сложно удерживать Центральную Азию в своей геополитической орбите, так как она сталкивается с растянутыми фронтами - от Украины до Кавказа. Поэтому Кыргызстан оказывается в сложной ситуации, вынужденный выбирать между разными политическими и экономическими блоками".



Этап 2. Дискредитация власти



Человечество накопило великое множество способов и методов дискредитации власти и последующего ее уничтожения. В странах Востока тихо травили правителей, в Европе просто отрубали королям головы. Но если раньше сначала правителей убивали, а потом объясняли народу, за что, то в нынешних толерантных условиях сначала готовят информационное обоснование и потом уничтожение власть имущих или их изгнание.



С чего начинается информационная кампания по подготовке "революции"? И сто лет назад, и сегодня необходим инструмент для агитации и пропаганды. Ленин начал подготовительные работы с газеты "Искра", которую издавал за рубежом и тайно завозил в Россию. Сегодня нет особой необходимости в таком печатном органе - интернет очень эффективно выполняет те же функции. И, как бы ни ограничивали в иных странах людям доступ к "деструктивным" интернет-площадкам, запреты не дают эффекта. Напротив, только "подливают масла в огонь" протестных настроений.



Власть часто повторяет ошибки. Любое инакомыслие рассматривает как противодействие и реагирует на него силовыми методами. Вместо того чтобы использовать альтернативные точки зрения для укрепления своего положения, она начинает их гасить, загонять в подполье. И таким образом из безобидных оппонентов сама же делает непримиримых противников. Власть стремится заручиться поддержкой силовых структур, повышая заработную плату, предоставляя квартиры и социальные блага силовикам и правоохранителям. Но ни в одном государственном перевороте силовики не защитили правящие элиты от гнева народа.



Борясь силовыми методами с оппонентами, журналистами, власть сама себе подписывает приговор. Бывший президент Атамбаев, пережив унижение и заключение, все же просил прощения у журналистов, которых в период своего правления душил судебными тяжбами и штрафами. Таким образом, недооценка информационно-пропагандистской кампании, игнорирование политических технологий манипулирования общественным сознанием, незнание этих приемов в конечном итоге приводят к краху всей политической системы, а нередко и самого государства.



Начало 2000-х годов в нашей республике наглядно продемонстрировало подготовку такой "революции". Кыргызстан был в числе первых стран развалившегося СССР, на котором испытали методы "цивилизованного свержения власти". Сначала была мощная информационная атака: даже когда нечего было предъявить главе государства, оппозиционные СМИ обсуждали туалеты первой леди и грехи их детей. Осуждению подвергались любые инициативы, реформы, шаги правительства. Причем шла нечестная игра: стране советовали, а порой просто навязывали те или иные реформы (программы по ликвидации целых отраслей промышленности, оборонных предприятий). А после проведения этих реформ руководителей обвиняли в этих "преобразованиях". Так и копились грехи первого президента: от непродуманной приватизации и разгосударствления до заключения невыгодных контрактов, к примеру, по золоторудному Кумтору.



Этот прием "расчеловечивания" главы государства применяется и по сей день. В ход идут ложь и провокации. Все уже давно забыли про пробирку с "химическим оружием", которую демонстрировали в ООН, но результат был достигнут - свержение режима Саддама Хусейна в Ираке и расползание конфликта, как раковой метастазы, на весь мир. Трагична судьба лидера Ливийской Джамахирии Каддафи. Башар Асад мог продолжить этот список жертв борьбы за свободу. И Президенту Беларуси готовили такой же исход. И еще неизвестно, чем закончится президентский срок украинского лидера Зеленского. На фоне таких "исходов" смена правителей в Кыргызстане выглядит очень даже демократично.



Среди методов дискредитации власти необходимо выделить старый, но эффективный способ ее уничтожения через изоляцию и преувеличение ее значимости. Обычно этим путем идет ближайшее окружение главы государства с целью получения определенных преференций, назначения на "масловые" должности, а в перспективе возможностью самим занять высокий пост. Сначала главу государства изолируют от народа в информационном поле, предоставляя искаженную картину. Параллельно идет неприкрытое восхваление любой инициативы, любого шага, даже если этот шаг был ошибочным. И нет статьи ни в одном кодексе, наказывающей за чрезмерную любовь к главе государства. Политтехнологи часто используют лесть как самый коварный и эффективный механизм управления главой государства.



Опасность этого оружия не только в том, что человек перестает адекватно оценивать свои действия, переоценивает свою роль и значение в развитии государства, но гораздо сильнее лесть приближенных убивает веру народа в своего лидера. Здесь путь от любви до ненависти очень короток.



Страх за свою жизнь, страх потерять то, что смог приобрести или создать, - один из самых эффективных механизмов управления людьми. Любое реформирование всегда сопряжено с ущемлением прав одних людей в интересах большинства. Или, напротив, предоставлением больших возможностей для ограниченного числа людей за счет ущемления прав и возможностей большинства. И то, и другое всегда таит в себе протест, недовольство и стремление вернуть утраченные позиции, деньги, власть, политическое влияние. Трудно рассчитывать, что борьба с коррупцией, которую ведет нынешняя власть в Кыргызстане, будет безболезненной, а коррупционеры превратятся в законопослушных порядочных граждан. Люди, привыкшие к преступлениям и сколотившие огромные богатства, не смирятся с поражением и потерями. Это и есть самая благоприятная почва для протестов и свержения власти, которая лишила их наворованного и возможности воровать дальше.



Страх - не менее значимая компонента государственных переворотов, даже более важная, чем финансирование оппозиции. Почему политику репрессий в одних странах как бы не замечают и даже оправдывают, а в других странах преувеличивают или выдумывают, если фактов недостаточно. Это говорит о том, что страх - тоже обычный метод политтехнологов для достижения поставленных целей. Страх можно использовать как для укрепления положения, так и для дискредитации власти.



Конечно, приемов дискредитации власти, режима, всей системы управления, да чего угодно и на любом уровне - великое множество. Важно ясно видеть цели и задачи этих кампаний, с тем чтобы вовремя остановить разрушительный процесс.



Аркадий ГЛАДИЛОВ,

политолог. Источник - Слово Кыргызстана

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