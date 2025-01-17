|Reuters: Мир на Украине опасен для Европы: работать станет некому
19:42 19.01.2025
Reuters
Великобритания
Исход украинских мигрантов грозит трудностями экономике Восточной Европы
Reuters: отъезд украинских беженцев обострит экономический кризис в Европе
На Европу надвигается очередной экономический кризис - и снова из-за Украины, сообщает Reuters. Оказывается, возможное завершение конфликта несет угрозу европейцам. Опасность связана с отъездом украинских беженцев - и оттоком рабочих рук.
- Всего в ЕС живут 4,3 миллиона украинских беженцев.
- Отъезд украинских рабочих может обострить ситуацию на рынках труда в странах Центральной и Восточной Европы.
- Рабочая сила с Украины помогла Восточной Европе опередить средний рост еврозоны.
- Дополнительные экономические угрозы - американские пошлины и сильный доллар.
Вена. Страны Восточной Европы уже столкнулись со множеством экономических угроз из-за конфликта у них на пороге. Теперь им грозит новый кризис, если на Украине будет достигнут мир: отток украинских рабочих создаст голод на рынке труда и подхлестнет инфляцию.
Значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС с началом российской спецоперации, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда, что свело безработицу до исторически низких значений.
Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами.
"Демографическая ситуация очень рискованная, и урегулирование украинского конфликта лишь усугубит ситуацию, потому что многие украинцы устремятся домой", - объяснила управляющий директор по Центральной и Юго-Восточной Европе Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Руэ на форуме Invisso по Центральной и Восточной Европе в Вене.
Обещание будущего президента США Дональда Трампа прекратить военные действия между Россией и Украиной после инаугурации 20 января заставило многих задуматься о будущем. При этом остается неясным, как именно он планирует этого добиться, и даже его собственные советники признали, что мирного соглашения удастся достичь не раньше, чем через несколько месяцев.
По оценкам Raiffeisen Bank International, экономический рост в Центральной и Восточной Европе в прошлом году составил 2,2% - значительно выше застойного уровня в 0,8% по еврозоне в целом.
Фактор роста
Этой динамике во многом способствовали украинские рабочие, обретшие законные права жить и работать в Европе благодаря директиве Европейского союза от марта 2022 года. Они ускорили рост экономики региона, ориентированной на производство и экспорт.
По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек, покинувших Украину и прибывших в ЕС к декабрю 2023 года, 22% осели в Польше и примерно 9% в Чехии.
"Отчасти своим экономическим успехом эти страны обязаны украинцам, переехавшим туда за последние два года", - заявил на форуме глава по Австрии и ЦВЕ швейцарской банковской группы J. Safra Sarasin Кристиан Петтер.
"Сейчас, когда конфликт, как мы надеемся, заканчивается, разумеется, есть большой риск, что эти люди вернутся домой на Украину и оставят брешь на рынках труда в Праге, Братиславе и Варшаве, а заменить их будет сложно", - добавил он.
Кроме того, региону грозят и другие, еще более серьезные вызовы.
Благодаря сравнительно доступной рабочей силе рост в нескольких странах региона, в частности в Венгрии, ограничился производством и экспортом (включая автозапчасти).
Неопределенность насчет пошлин
Однако сложившейся модели грозят торговые войны вследствие обещаний Дональда Трампа ввести пошлины, а также стабильно высокий государственный долг.
По данным Erste Group, соотношение долга к ВВП Польши, Румынии и Словакии может вырасти еще больше. В прошлом году дефицит Польши, раздутый расходами на оборону, составил примерно 5% ВВП - выше норматива ЕС в 3%.
Потеря рабочих рук лишь усилит давление.
В ноябре опрос центрального банка Польши показал, что лишь 2% беженцев и 1% мигрантов, обосновавшихся в стране еще до конфликта, хотели бы вернуться на Украину в течение года. Однако эти цифры подскочили до 59% и 34% соответственно при условии, если боевые действия закончатся.
Безработица в Польше находится на рекордно низком уровне, и это привело к невиданному росту зарплат на 10% в прошлом году.
Правительство Чехии предупредило, что надвигающаяся нехватка рабочих рук угрожает экономике страны, и эта же тенденция наблюдается и в других странах региона.
Рост заработной платы и инфляции мешает центральным банкам снижать процентные ставки, а жесткая инфляция и окрепший доллар уже поставили под угрозу текущий цикл снижения ставок в Восточной Европе.
Поддержание высоких ставок в течение длительного времени тормозит экономику и приводит к удорожанию займов для правительств.
Руководитель исследований Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер сказал, что снижение инфляции далеко не гарантировано, а ее темпы наверняка останутся неизменными в Венгрии и Румынии, а в Чехии даже ускорятся.
"Таким образом, мы не ожидаем серьезных снижений ставок в нашем регионе", - подытожил он.
Изобилие угроз
Вместе с тем Дойбер сомневается, что обосновавшиеся в Европе украинские рабочие действительно уедут, особенно на фоне неопределенности вокруг мирного соглашения.
Руэ из ЕБРР подчеркнул, что компании могли бы воспользоваться отъездом рабочих рук и инвестировать в автоматизацию труда ради экономии.
Банкиры и инвесторы заявили, что будущее восстановление Украины может принести выгоду соседним странам, особенно Польше.
Однако возвращение Трампа в Белый дом существенно осложняет ситуацию политикам, наряду с укреплением доллара, угрозами пошлин и общей неопределенностью и сомнениями насчет снижения ставок Федеральной резервной системы США.
"Угрозы повсюду", - заявила на саммите государственный секретарь Министерства финансов Сербии Ана Трипович.
Она отметила, что рост задолженности в пандемию коронавируса и энергетический кризис вследствие российской спецоперации на Украине усугубляются сильным долларом, который взвинтил стоимость обслуживания государственного долга странам вроде ее собственной.
"Работа рынка осложняется, - сказала она. - Сегодня мы столкнулись с целым рядом угроз и вызовов, которые накопились на протяжении нескольких лет".
Автор: Либби Джордж (Libby George) - лондонская журналистка из команды Reuters по развивающимся рынкам. Член редакции, ставшей финалистом Пулитцеровской премии в 2023 году, и лауреат премии Selden Ring Award за серию разоблачений злоупотреблений нигерийских военных. Начав карьеру политического журналиста в Вашингтоне, округ Колумбия, она пришла в Reuters в 2015 году специалистом по нефти, а с 2019 по 2023 год была старшим корреспондентом и исполняющим обязанности начальника бюро в нигерийском Лагосе. Статья написала при участии Кароля Бадохала из Варшавы и Гергея Сакача из Будапешта.