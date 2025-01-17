Reuters: Мир на Украине опасен для Европы: работать станет некому

19:42 19.01.2025

Reuters

Великобритания



Исход украинских мигрантов грозит трудностями экономике Восточной Европы

Reuters: отъезд украинских беженцев обострит экономический кризис в Европе



На Европу надвигается очередной экономический кризис - и снова из-за Украины, сообщает Reuters. Оказывается, возможное завершение конфликта несет угрозу европейцам. Опасность связана с отъездом украинских беженцев - и оттоком рабочих рук.

- Всего в ЕС живут 4,3 миллиона украинских беженцев.

- Отъезд украинских рабочих может обострить ситуацию на рынках труда в странах Центральной и Восточной Европы.

- Рабочая сила с Украины помогла Восточной Европе опередить средний рост еврозоны.

- Дополнительные экономические угрозы - американские пошлины и сильный доллар.



