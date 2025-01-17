Китайские ученые: Пристрастие к коротким видеороликам меняет структуры мозжечка

00:49 20.01.2025

Китайские ученые из Тяньцзиньского педагогического университета исследовали влияние компульсивного просмотра коротких видеороликов на мозг.



В исследовании, опубликованном в журнале NeuroImage, приняли участие 111 студентов в возрасте 17−30 лет, активно использующих платформы вроде TikTok. Участников обследовали на отсутствие неврологических и психиатрических расстройств, после чего провели МРТ-сканирование их мозга.



Исследование выявило структурные и функциональные изменения в мозге людей с зависимостью от коротких видео. Было обнаружено увеличение объема серого вещества в орбитофронтальной коре и мозжечке, что связано с обработкой вознаграждения и эмоциональной регуляцией. Также наблюдалась повышенная активность в дорсолатеральной префронтальной коре, задней поясной коре, височном полюсе и мозжечке, что указывает на нарушение когнитивного контроля и усиление самореферентного мышления.



Специалисты также отметили, что зависть выступает психологическим фактором зависимости: участники с высоким уровнем зависти чаще прибегали к компульсивному просмотру видео. Исследование подчеркивает уязвимость подросткового мозга к зависимостям, связанным с видеоконтентом в социальных сетях.



Ранее итальянские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что здоровая пища теряет полезные свойства при хроническом стрессе.