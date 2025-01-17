Русская армия обрубает пути снабжения для группировки противника в Покровске

01:32 20.01.2025 ВСУ столкнулись с угрозой прорыва ВС РФ под Покровском – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



Активные действия ВС РФ по обрубанию путей снабжения Покровска и Мирнограда создали непосредственную угрозу прорыва фронта на данном направлении, что вынудило штаб ВСУ пустить в ход стратегические резервы. Русская армия продолжает укреплять свои позиции к северу от Купянска, создавая новые плацдармы на западном берегу Оскола. После взятия подразделениями ВС РФ огнеупорного завода в Часовом Яре в резерве у противника осталось лишь малая часть прилегающих к нему жилых кварталов. Русская армия отрезает пути отхода оппонента из окрестностей Курахово. Украинское командование решило сделать ставку на массовую атаку дронами на объекты на российской территории, но наша ПВО успешно пресекла данное поползновение, а ответный удар от ВС РФ не заставил себя долго ждать. Великобритания и Украина заключают договор о вековом сотрудничестве. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



Покровское направление







Положение ВСУ на западном фланге Покровско-Мирноградской городской агломерации по итогу последней недели стало по-настоящему угрожающим. Подразделения ВС РФ продолжают продавливать фронт на участке Удачное – Котлино. Утрата контроля противника над данными населенными пунктами должна стать ключом к обрубанию каналов снабжения ВСУ из Павлограда и Васильковки. По итогам семидневки русская армия уже практически полностью смогла выбить оппонента из Котлино, а часть передовых сил была направлена на обход населенного пункта с севера, чтобы ускорить ликвидацию остатков сопротивления оппонента. Кроме того, наша армия инициировала бои за Зверево, овладение которым позволит в дальнейшем вести наступление на Покровск со стороны поселка Бельгийка. Однако этот момент, вероятнее всего, станет актуальным уже после отрезания путей снабжения вражеской армии.



Возникшая угроза прорыва фронта к западу от Покровска, судя по всему, толкнула киевских военачальников на принятие экстренных мер. В ход пошли стратегические резервы, находившиеся в непосредственном подчинении Генштаба ВСУ. Речь идет о мотопехотных и механизированных бригадах, которые давно были выведены в тыл вследствие понесенных потерь, чтобы постепенно восстановиться. Определить точно, о каких именно резервах идет речь, пока затруднительно, однако, по информации ряда источников, противник предпринимает отчаянные попытки контратак на участке Удачное – Котлино с целью предотвращения прорыва фронта. При этом нужно помнить, что ситуацию вокруг Покровска украинское командование уже пробовало спасти, бросая на убой свежие силы, которые были успешно перемолоты русской армией. Теперь в ход пошли стратегические резервы – их потеря еще больше увеличит масштабы катастрофы, которой для противника обернулась оборона Покровско-Мирноградской городской агломерации.



Купянское направление



Русская армия продолжает заниматься укреплением и расширением своих позиций севернее Купянска. За прошедшую неделю ВС РФ удалось пополнить свой актив еще одним плацдармом. Наши подразделения форсировали реку Оскол южнее села Лиман Первый и заняли населенный пункт Калиново, а также прилегающую к нему сеть холмов. Стоит отметить, что ВСУ не смогли ничего противопоставить данному маневру, что косвенно подтверждает катастрофическое положение противника на данном участке.



Появление нового плацдарма на западном берегу Оскола позволит российским частям нанести удар по позициям неприятеля в районе к югу от населенного пункта Западное, за контроль над которым уже идут бои. Тем самым противник лишится возможности окопаться на новых рубежах, которые он пытается для этих целей подготовить, пока оборона Западного в лице 105-й бригады ТрО окончательно не пала. Упорство оппонента объясняется отсутствием иных оборонительных позиций за населенным пунктом. Как следствие, 105-я бригада ТрО старается банально выиграть время, необходимое для обустройства фортификации к северу от Купянска. Однако усиление ВС РФ за счет дополнительного плацдарма может поставить крест на данных планах ВСУ. Кроме того, под вопросом шансы по удержанию противником обороны в кармане от Петропавловки до Глушковки – целесообразность нахождения там в текущих реалиях весьма неоднозначна.



Константиновское направление



Вследствие утраты противником контроля над огнеупорным заводом, который являлся ключевой точкой обороны ВСУ в Часовом Яре, шансы Киева и дальше удерживать населенный пункт стремительно сокращаются. Силы оппонента все еще сохраняют свое присутствие в жилых кварталах, прилегающих к промзоне, однако с тактической точки зрения данные позиции более проигрышные. Кроме того, взятие завода позволило ВС РФ сократить дистанцию до позиций ВСУ, и это существенно облегчает задачу по продвижению наших бойцов. Таким образом, хоть противник и продолжает удерживать южные микрорайоны и часть микрорайона Новосеверный, говорить о сохранении им городского укрепрайона уже не приходится. Ныне пока еще остающиеся в распоряжении оппонента позиции теперь, скорее всего, будут использовать для иных задач.



Анализируя ситуацию на данном направлении, нужно понимать, что по большому счету ВСУ отводили Часову Яру роль сдерживающего фактора, который мог бы предотвратить выход ВС РФ к Константиновке. Однако в связи с тем, что русская армия успешно продавливает линию боевого соприкосновения одновременно в нескольких местах, изначальным планам неприятеля не суждено сбыться. В данном случае свою роль сыграли успехи наших войск в Торецке, взятие которого открывает путь на Константиновку с юга. В этой связи, вероятнее всего, подконтрольные участки Часова Яра перепрофилируют в часть внешнего оборонительного контура Константиновки, чтобы сохранить дистанцию между населенным пунктом и передовыми отрядами ВС РФ. Однако, насколько продуктивным окажется данный план Киева в условиях дефицита личного состава, покажет только время. С большой вероятностью остатки гарнизона из Часова Яра в ближайшей перспективе будут оттянуты на более близкие рубежи к Константиновке.



Южно-Донбасское направление



После завершения освобождения Курахово остался открытым вопрос с подразделениями противника на участке между реками Сухие Ялы и Волчья. Поступающие с мест кадры подтверждают, что в этом мешке все еще остаются силы оппонента. Притом некоторые украинские военнослужащие уже сделали свой выбор в пользу сохранения собственных жизней и предпочли российский плен бессмысленному удержанию последних опорников.



Русская армия продолжает наступление вдоль северного берега реки Вольчей на запад, где наши передовые части уже вступили в бои за населенный пункт Андреевка. Удерживая его, противник сохранял возможность воспользоваться береговой линией для отхода из кармана. Кроме того, ВКС РФ уничтожили автомобильный мост в районе села Константинополь, лишив тем самым ВСУ шансов вывести оттуда оставшуюся еще на ходу технику. Погодные условия исключают вариант выехать по бездорожью, так как сырые грунты поддаются далеко не всякому транспорту, даже на гусеничном ходу.



Складывающая на данном направлении ситуация свидетельствует о том, что ВС РФ планируют захлопнуть капкан для противника, лишив его даже теоретических шансов уйти на запад. Ситуация для оппонента усугубляется тем, что он не может получать снабжение, и это существенно сокращает лимит времени, в течение которого есть смысл оказывать сопротивление. Как следствие, в ближайшей перспективе остатки подразделений ВСУ, вероятно, предпримут попытку вырваться из кармана, но провернуть данные действия без существенных потерь у них не выйдет.



Ночной залет ВСУ



Отсутствие реальных успехов и общую катастрофическую ситуацию по всем фронтам в Киеве решили компенсировать 14 января за счет очередного массового налета различными БПЛА на российскую территорию. В общей сложности в атаке было задействовано порядка 200 беспилотников различных модификаций, а также 6 ракет ATACMS и Storm Shadow. Целями нападения стали объекты в Брянской, Курской, Белгородской, Саратовской, Орловской, Ростовской областях, а также в Татарстане и Краснодарском крае. Однако русская ПВО давно уже привыкла к подобным выпадам со стороны ВСУ, и это позволило оперативно ликвидировать большинство воздушных целей. В результате падения обломков повреждения получили предприятия в Саратове и Энгельсе.



Эффект бумеранга



Ответная реакция русской армии не заставила себя долго ждать, и уже 15 числа военные и энергетические объекты Украины попали под ракетный удар. На орехи досталось не только газохранилищам и электростанциям, но и командному пункту ВСУ, а также одному из пунктов управления сил беспилотных летательных систем противника, который принимал непосредственное участие в массированном налете БПЛА днем ранее.



Кроме того, в ходе удара ВС РФ был уничтожен штаб командования вражеской группировки, действующей в Курской области. По информации некоторых источников, прилетело также по ПВД части ВСУ, которая готовилась для отправки в качестве усиления подразделений, находящихся в российском регионе. Отмечается, что место удара оперативно оцепили представители СБУ, примчались десятки скорых. Стремление столь срочно огородить все от ненужных глаз лишний раз свидетельствует, что русская армия попала точно в цель, пробив очередную брешь в рядах украинского личного состава.



Однако на этом действие бумеранга не закончилось – через несколько дней пара "Искандеров" нанесла визит в Кривой Рог, где располагался профессиональный колледж национального авиационного университета, который перепрофилировался в учебную базу кадров для ВСУ. Очевидцы отмечают, что этажность его зданий слегка скорректировалась в отрицательную сторону. Подтверждение нового профиля колледжа и эффективности русского удара неожиданно (хотя скорее все же ожидаемо) прилетело из иностранных соцсетей. Выяснилось, что вместе с этажами здания ликвидирован еще и датский подданный Йеппе Хансен. Занимался сей господин ни много ни мало обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16. Впрочем, на этом его преподавательскую "самодеятельность" можно считать завершенной.



Лондон, я ваша навеки



Еще одним примечательным событием этой январской недели стало заключение соглашения между Великобританией и Украиной о столетнем партнерстве. Соответствующий документ подписали Кир Стармер и Владимир Зеленский.



Помимо красивых фраз о прочных связях между Лондоном и Киевом и сотрудничестве во всех областях, где только можно, хоть даже гипотетическое участие в оных незалежной сильно под вопросом, данная бумага закрепляет позицию Британии в качестве приоритетного партнера как в энергетическом секторе, так и в стратегии добычи критически важных полезных ископаемых. Таким образом, вырисовывается более понятная картина, где британские колонизаторы решили в очередной раз заблаговременно застолбить свое право на все, что еще можно выкачать с остатков территории Украины, если таковая продолжит существовать. Получается, что схема обмена земель на красивые бусики все еще действует в XXI веке. Хотя с учетом, что речь в данном случае идет о Зеленском, можно уже ничему не удивляться – пока заморский барин предлагает подписать бумажку и попозировать перед камерами, он будет продолжать услужливо исполнять отведенную ему роль, повиливая хвостом.



Главным событием прошлой недели стали успехи русской армии в выдавливании ВСУ с российской территории в Курской области после попытки противника устроить прорыв в районе Большого Солдатского. Опасения, что украинский маневр являлся лишь разведкой боем или отвлекающим фактором, по итогу не оправдались. Источник - Readovka

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