Bloomberg: последние данные по инфляции в РФ подтверждают, что пик пройден

01:39 20.01.2025

Если данные по инфляции за январь не превысят ожиданий, то Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку неизменной и в феврале, пишет экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.



Последние данные по потребительской инфляции в РФ* подтверждают, что пик пройден: цифры оказались ниже и нашего прогноза, и того, что предполагали еженедельно публикуемые данные. Это стало следствием резкого замедления роста цен в секторе услуг.



*ProFinance.ru: опубликованные 15 января Росстатом цифры показали рост потребительской инфляции в РФ на неделе до 13 января на 0,13% н/н и на 0,67% с начала года. По итогам декабря широкий ИПЦ вырос на 1,32% м/м и 9,52% г/г, базовый - на 1,02% м/м и 8,93% г/г



Инфляция в секторе услуг замедлилась в декабре с 1,3% м/м до 0,2% м/м, что стало вторым самым низким показателем для последнего месяца года за всю историю ведения статистики. Этому способствовало снижение цен на транспортные услуги на 0,15% м/м после роста на 2,6% м/м в ноябре, а также замедление темпов роста цен на услуги связи до 0,3% м/м после роста на 6,8% м/м месяцем ранее.



