США собираются отменить поправку Джексона–Вэника для государств Центральной Азии

01:42 20.01.2025

Вашингтон ищет способ укрепления отношений с регионом без существенных затрат



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.01.2025



Предстоящий президентский срок Дональда Трампа может ознаменовать новую главу в отношениях США с Центральной Азией. На Капитолийском холме зазвучали призывы к отмене поправки Джексона–Вэника для Казахстана и Узбекистана, открывая путь к полноценным торговым отношениям. Это потенциально историческое решение может перекроить геополитический ландшафт региона, предлагая новые возможности, но и неизбежно создавая новые вызовы.



На слушаниях в Сенате США, посвященных утверждению Марка Рубио на пост госсекретаря в администрации Трампа, сенаторы Стив Дэйнс и Гэри Питерс, представляющие Центральноазиатский кокус (группу конгрессменов, продвигающих интересы региона), подняли вопрос об отмене поправки Джексона–Вэника для Казахстана и Узбекистана. Они считают это ключевым шагом для нормализации отношений с этими центральноазиатскими странами.



Напомним, что поправка, принятая в 1974 году в отношении СССР, после его распада была унаследована странами СНГ. Многие из них, включая Россию, Украину и Киргизию, уже освобождены от ее действия. Однако Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан до сих пор подпадают под ее ограничения, включающие повышенные пошлины и запрет на госкредиты.



Дэйнс также назвал Центральную Азию "незаслуженно забытым регионом, требующим большего внимания". "Вместе с сенатором Мерфи мы работаем над развитием сотрудничества в формате "C5+1", – отметил он. – Надеемся на совместную работу с президентом Трампом, возможно, даже на организацию саммита. Учитывая вывод войск из Афганистана, регион приобретает особую стратегическую важность. Нам нужны союзники в Центральной Азии, и мы намерены активно двигаться в этом направлении".



Сенатор предложил Марку Рубио обратить внимание и на колоссальные запасы газа в Туркменистане, который зажат между Афганистаном, Ираном и РФ. По его словам, Ашхабад поставляет свой газ в Китай 30 лет и не может прорваться с ним на мировые рынки. Он предложил избавиться от правозащитных анахронизмов в отношениях со странами Центральной Азии.



Рубио усомнился в эффективности поправки как инструмента давления на страны Центральной Азии: "Некоторые видят в поправке рычаг давления для получения уступок в сфере прав человека или сдерживания сотрудничества с Россией. Но я считаю это бессмысленным анахронизмом".



Рубио отметил успешное прохождение Казахстаном проверки ВТО, подтверждающей рыночный статус экономики республики. Он подчеркнул, что отмена поправки требует законодательных изменений, и выразил надежду на поддержку коллег: "Готов работать с вами над отменой поправки, разделяя вашу точку зрения о ее важности", – обратился он к сенатору Стивену Дэйнсу.



Астана и Ташкент неоднократно добивались исключения из-под действия поправки Джексона–Вэника, однако решение постоянно откладывалось, так как требовалось голосование в Конгрессе США. В марте 2024 года Дэйнс и конгрессмен Майк Роджерс встречались с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте, обсуждая среди прочего отмену поправки. В ноябре 2024 года в Вашингтоне состоялось обсуждение перспектив отмены поправки с участием конгрессменов, представителей Госдепартамента, дипломатов и бизнесменов. Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев подчеркнул важность отмены поправки для своей страны, отметив значительный прогресс Казахстана, его лидерство в привлечении инвестиций в Центральной Азии и ключевую роль в обеспечении региональной стабильности и безопасности.



Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев считает, что отмена поправки Джексона–Вэника для Узбекистана и Казахстана особого значения иметь не будет. Потому что высокотехнологичных товаров, тем более двойного назначения, в оборонной, военно-технической сферах у Узбекистана с Казахстаном очень мало. "Интересно другое. Вопрос о снятии поправки Джексона–Вэника поднимается одновременно с выходом закона о космической деятельности в Узбекистане. Создается организация по линейной активности в Узбекистане. Связано это или нет, трудно сказать, но происходящее симптоматично", – обратил внимание "НГ" Эргашев.



По мнению эксперта, отмена поправки Джексона–Вэника для Казахстана и Узбекистана вряд ли существенно повлияет на их отношения с РФ или другими странами Центральной Азии. "В условиях санкций высокотехнологичное сотрудничество этих стран с Россией ограничено, и отмена поправки вряд ли изменит ситуацию, учитывая сохраняющиеся ограничения по вторичным санкциям. Отмена поправки представляется скорее политическим жестом в сторону бизнес-элит Казахстана и Узбекистана, нежели реальным экономическим рычагом. Учитывая отсутствие у этих стран развитого высокотехнологичного сектора, поправка открывает возможности прежде всего для таких игроков, как Китай и Россия, которые смогут развивать свои технологии на территории Казахстана и Узбекистана", – полагает Эргашев.



Он подчеркнул, что данная инициатива со стороны США – результат многолетних запросов не только Казахстана и Узбекистана, но и других постсоветских стран, включая Азербайджан. Армения, Киргизия, как и страны Прибалтики, давно выведены из-под поправки. Для США это беспроигрышный способ укрепить отношения с Центральной Азией без существенных затрат. Предоставляя подарок в виде отмены поправки, США рассчитывают на определенные обязательства со стороны Астаны и Ташкента. Остается открытым вопрос о цене этого подарка и скрытых условиях договоренностей, которые, вероятно, включают более активное участие этих стран в санкционном давлении на РФ. "Поправку Джексона–Вэника нужно рассматривать в контексте общей политики США в отношении стран Центральной Азии. Такая политика направлена на отделение этих стран в политических, культурных, идеологических, духовных отношениях от России. Игры вокруг поправки Джексона–Вэника – небольшая часть большого процесса по переформатированию постсоветского пространства", – убежден Эргашев.



По мнению эксперта Каспийского института стратегических исследований Александра Караваева, отмена поправки Джексона–Вэника для Казахстана имеет прежде всего политическое значение, а также создает стимулы для долгосрочных инвестиций. "До сих пор Казахстан, как и другие страны СНГ, ежегодно проходил процедуру отмены действия поправки для американских инвесторов, особенно в нефтегазовом секторе. Вступление Казахстана в ВТО фактически сняло эти ограничения. Однако формальная отмена поправки важна для диверсификации инвестиций и снижения зависимости от Китая, России, Турции и стран Персидского залива. Хотя прямого влияния на товарооборот с США ожидать не стоит (он достиг своего предела в 4 млрд долл.), приток американских инвестиций выгоден Казахстану", – сказал "НГ" Караваев.



Эксперт напомнил, что в прошлом году USAID (организация признана в РФ нежелательной) предоставил Казахстану серверы Dell и программное обеспечение для таможенного управления, что позволяет США отслеживать российско-казахстанский торговый оборот. Современные технологии маркировки товаров, включая GPS-навигацию, дают американцам возможность онлайн-мониторинга торговых потоков. Возможности текущего мониторинга могут способствовать убеждению США в необходимости отмены поправки.



"Шансы на отмену поправки высоки, – отметил Караваев, говоря об успехах казахстанской дипломатии. – Казахстанские лоббисты активно информировали конгрессменов и собирали подписи на протяжении многих лет. В прошлом году около 40 конгрессменов высказались за отмену поправки. Если это будет реализовано, в Казахстане это может быть воспринято как значительная дипломатическая победа". Ожидается, что отмена поправки откроет новые экономические горизонты и укрепит позиции Казахстана на международной арене.