"Альтернатива для Германии" на страже интересов США

01:46 20.01.2025

Представление об AfD, как о партии "русофилов" глубоко ошибочно



19.01.2025 | Алексей БЕЛОВ



На днях Илон Маск на своем канале в принадлежащей ему соцсети Х объявил о начале кампании "Make Europe Great Again".



"From MAGA to MEGA", – четко и недвусмысленно продекларировал один из наиболее ярких членов команды нового президента США.



И от этого, полагаю, у еэсовских глобалистов, недавно объявивших Маска чуть ли не главной угрозой европейской демократии, отныне начнет "подгорать" еще сильнее, чем прежде.



"Атака на наши выборы. Фейковые новости, кибервойна и разжигание ненависти – вот как Илон Маск и Владимир Путин манипулируют избирательной кампанией в Германии" – с таким слоганом на обложке вышел не так давно немецкий журнал Stern.



В редакции издания Welt и вовсе началась форменная "чистка" сотрудников после того, как на его страницах было опубликовано интервью американского миллиардера, осмелившегося к тому же призвать немецких граждан на предстоящих 23 февраля парламентских выборах голосовать за партию "Альтернатива для Германии" (AfD).



Скажу больше: в своей борьбе за превращение Евросоюза в последний оплот глобализма (после того как Трамп в США фактически объявил прогрессивной повестке тотальную войну), еврокомиссары, как бывшие, так и нынешние, перестали стесняться обвинений в отходе от демократических принципов и стремлении построить в Европе квазинацистскую, леволиберальную диктатуру, эдакий четвертый рейх, и открыто говорят о том, что если AfD победит на выборах в бундестаг, результаты голосования будут отменены, как это уже произошло в Румынии с первым туром выборов президента. Об этом, в частности, заявил экс-еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.



А между тем популярность "Альтернативы" продолжает расти.