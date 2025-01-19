|"Альтернатива для Германии" на страже интересов США
01:46 20.01.2025
Представление об AfD, как о партии "русофилов" глубоко ошибочно
19.01.2025 | Алексей БЕЛОВ
На днях Илон Маск на своем канале в принадлежащей ему соцсети Х объявил о начале кампании "Make Europe Great Again".
"From MAGA to MEGA", – четко и недвусмысленно продекларировал один из наиболее ярких членов команды нового президента США.
И от этого, полагаю, у еэсовских глобалистов, недавно объявивших Маска чуть ли не главной угрозой европейской демократии, отныне начнет "подгорать" еще сильнее, чем прежде.
"Атака на наши выборы. Фейковые новости, кибервойна и разжигание ненависти – вот как Илон Маск и Владимир Путин манипулируют избирательной кампанией в Германии" – с таким слоганом на обложке вышел не так давно немецкий журнал Stern.
В редакции издания Welt и вовсе началась форменная "чистка" сотрудников после того, как на его страницах было опубликовано интервью американского миллиардера, осмелившегося к тому же призвать немецких граждан на предстоящих 23 февраля парламентских выборах голосовать за партию "Альтернатива для Германии" (AfD).
Скажу больше: в своей борьбе за превращение Евросоюза в последний оплот глобализма (после того как Трамп в США фактически объявил прогрессивной повестке тотальную войну), еврокомиссары, как бывшие, так и нынешние, перестали стесняться обвинений в отходе от демократических принципов и стремлении построить в Европе квазинацистскую, леволиберальную диктатуру, эдакий четвертый рейх, и открыто говорят о том, что если AfD победит на выборах в бундестаг, результаты голосования будут отменены, как это уже произошло в Румынии с первым туром выборов президента. Об этом, в частности, заявил экс-еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
А между тем популярность "Альтернативы" продолжает расти.
"За шесть недель до выборов институт INSA провел опрос избирателей, показавший, что правая AfD становится популярнее, и рост ее популярности стал тенденцией. Четыре недели назад ее рейтинги составляли 19,5%. Теперь предпочтение AfD отдали 22% респондентов, что на полпроцента больше, чем неделей ранее. ХДС/ХСС (CDU/CSU) остается на первом месте с 31%", – отмечает газета BILD.
По мнению управляющего директор института изучения общественного мнения Mentefactum Клауса-Петера Шеппнера, причиной привлекательности крупнейшей действительно (в отличие от блока CDU/CSU) оппозиционной политической силы стал запрос на реальные перемены от граждан страны, которые устали от настроения "так держать" и "вы меня знаете" в стиле Ангелы Меркель.
"AfD останется сильной, если CDU не добьется поворота в экономике, на рынке труда и в сфере миграции", – предупредил Шеппнер.
Впрочем, на пути "Альтернативы" к вершинам власти продолжает стоять ярлык "ультраправой" партии и отказ всех прочих германских политических сил создавать с ней коалицию. Разрушить этот порочный круг и призвана поддержка Илона Маска, выступающего информационным тараном для продвижения интересов AfD.
Как пишет издание Politico, "Альтернатива для Германии" использует Маска, чтобы наладить контакты с Дональдом Трампом и стать более приемлемой на родине в преддверии национальных выборов. Обращаясь к идеологическим союзникам за рубежом, она рассчитывает получить легитимность, которой ей не хватает у себя дома.
Но не стоит думать, что действия представителя новой администрации США продиктованы некой благотворительностью или мальчишеским желанием позлить европейских глобалистов. Все, на самом деле, куда серьезнее.
Маск (читай Трамп) вовсе не планирует воевать с глобализмом только в США. Нет, цель крестового (в прямом смысле) похода антиглобалистов в том, чтобы уничтожить леволиберальную диктатуру везде, где она успела пустить свои корни. А это, прежде всего сами США и, разумеется, Европа.
Но если в Америке они могут действовать напрямую, то в ЕС вынуждены полагаться на помощь местных политических сил, выступающих с ярковыраженных антиглобалистских позиций.
AfD – одна из таких, причем имеющая высокий политический рейтинг в стране, где победа трампистов стала бы началом конца европейского глобального проекта, а возможно, и в целом Евросоюза, как результата многолетней борьбы либералов за превращение Европы в колонию трансатлантических структур.
Глобалисты это понимают, оттого так отчаянно пытаются сопротивляться агрессивной информационной кампании Илона Маска, не стесняясь в выражениях в отношении своего политического оппонента.
Так, депутат Европарламента от Франции Хлоя Ридель объявила американского предпринимателя ни много ни мало "врагом Европы".
"Человек, который утверждает, что является защитником свободы слова. Нападает ли он на Иран, Китай или Россию, где нет свободы слова? Ответ – нет. Он атакует Европу, Германию, оскорбляет уходящего канцлера и поддерживает ультраправых. Он собирается поддерживать партии, которые не только принимают его мировоззрение расовой ненависти, но и нацелены на разрушение ЕС. И Маск заинтересован в разрушении ЕС…".
В свою очередь новый премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Европа должна твердо противостоять таким деятелям, как Илон Маск, который олицетворяет "новый мировой беспорядок, угрожающий всякому равновесию и всем правилам обороны".
Если к этой истерике присовокупить обвинения, звучащие в адрес Маска и той же "Альтернативы для Германии", в якобы пророссийских настроениях и едва ли не работе на Путина, то, вероятно, можно было бы посчитать, что мы получаем нового, неожиданного союзника в борьбе с европейскими милитаризмом и русофобией, который поможет нам восстановить нармальные деловые отношения со странами ЕС.
Увы, но все не так однозначно. Представление об AfD, как о партии неких "русофилов", бытующее в том числе и среди российских экспертов, глубоко ошибочно и базируется, по сути, на двух основных фактах: "Альтернатива" выступает за традиционные ценности, а также призывает к скорейшему завершению войны на Украине.
На этом вся ее "пророссийскость", собственно говоря, и заканчивается. Но если внимательно присмотреться к вышеизложенным тезисам, то несложно заметить, что это вовсе не "нарративы Кремля", как утверждают политические противники AfD, а лозунги Трампа.
Более того, все прочие аспекты политической платформы немецких "альтернативщиков" также удивительным (на самом деле нет) образом совпадают с предвыборной программой 47-го президента США.
Пожалуй, лучше других определение происходящему дала лидер еще одной оппозиционной партии Германии, депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
"Нам нужны принципиальные политики, выступающие за дипломатию и мир, а не за безумное "вооружение в пользу Дональда", за которое AfD выступает точно так же, как Мерц с ракетами Taurus или "диванные воины" из партии зеленых. Нашей стране нужна настоящая компетентность, а не болтовня и лоббирование BlackRock. Нам нужна дешевая энергия вместо дешевых предвыборных обещаний. Время меньших зол закончилось. Потому что множество мелких бед привели к большой беде, в которой находится сегодня Германия. Нашей стране нужен настоящий новый старт".
Кроме того лидер партии своего имени ("Союз Сары Вагенкнехт") отметила, что существующие антироссийские санкции, за отмену которых в отличие от "Альтернативы" выступает BSW, имеют под собой исключительно американские экономические интересы и призваны дать преимущества компаниям из США.
"Бога ради – давайте больше не будем верить в эту чушь. Речь идет об экономических интересах американских компаний. Все антироссийские санкции являются программой экономического стимулирования экономики США и убийства немецких и европейских компаний", – заявила Вагенкнехт.
Стоит также отметить, что ведущие политики AfD не возражают против размещения в Германии американских ракет средней дальности не видят ничего плохого в продвижении НАТО на Восток и выступают за усиление роли США в европейских делах.
Так что на самом деле "Альтернатива для Германии" потому и стала вдруг любимицей Илона Маска, что стоит на страже американках интересов также, как это раньше делали представители традиционных немецких партий. Просто интересы эти с некоторых пор изменились, и сегодня Европа имеет дело сразу с двумя Америками – уходящей, Джо Байдена и демократов-глобалистов, и новой, Дональда Трампа с его движением MAGA, стать германской союзницей которого и призвана AfD.