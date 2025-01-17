В Китае опубликован доклад о кибератаках американских спецслужб на китайские институты

02:18 20.01.2025

Китай призывает США немедленно прекратить злонамеренные кибератаки против страны -- МИД КНР



Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- Китай настоятельно призывает американскую сторону немедленно прекратить кибератаки против страны и остановить кражу коммерческой и интеллектуальной собственности. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



Го Цзякунь сделал соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов, когда его попросили прокомментировать доклад, опубликованный в тот же день Государственным центром быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете Китая.



Согласно информации центра, в докладе раскрыты подробности о кибератаках американских спецслужб на китайский научно-исследовательский институт по разработке передовых материалов и крупное высокотехнологичное предприятие в сфере "умной" энергетики и цифровой информации.



"Мы приняли во внимание соответствующий доклад", -- указал официальный представитель, добавив, что документ в очередной раз обнажил факты злонамеренных кибератак против Китая, инициированных правительством США.



Китай выражает серьезную обеспокоенность по этому поводу и настоятельно призывает американскую сторону немедленно прекратить подобные злонамеренные действия, заявил он, отметив, что Китай примет необходимые меры для защиты своей кибербезопасности и интересов.



Подчеркнув, что киберпространство связано с национальной безопасностью и экономическим процветанием всех стран, Го Цзякунь указал, что Соединенным Штатам следует задуматься о своих действиях, прекратить политическую дискредитацию, ответственно соблюдать международные правила и совместно с мировым сообществом работать над поддержанием мира и безопасности в киберпространстве.