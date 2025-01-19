 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отбыл с визитом в Княжество Монако
12:49 20.01.2025

19.01.2025

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с визитом в Княжество Монако.

В Международном аэропорту столицы Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана пообщался с представителями средств массовой информации страны.

Герой-Аркадаг сообщил, что отбывает с визитом в Княжество Монако, которое, помимо других направлений, известно в мире своими спортивными достижениями. Как известно, Монако объявлено "Спортивной столицей мира 2025 года". Под руководством Президента Сердара Бердымухамедова нынешний год в Туркменистане объявлен "Международным годом мира и доверия". В этой связи Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важную роль спорта в укреплении мира и доверия во всем мире.

В продолжение Председатель Халк Маслахаты привел слова основателя современных Олимпийских игр в 1894 году Пьера де Кубертена "О спорт! Ты – мир!". Это выражение как символ мира, творчества, развития, радости и здорового образа жизни, а также стремления к победе, вдохновляет всех.

Герой-Аркадаг также отметил, что в этом году исполняется 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Монако, и этот визит станет значимым шагом в развитии сотрудничества между нашими странами в различных сферах.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность широкого освещения в средствах массовой информации партнерства с Монако и в данном контексте дал соответствующие поручения представителям СМИ.

Затем Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отбыл в Княжество Монако. Героя-Аркадага провожали официальные лица.

Следует отметить, что сегодня под руководством Президента Сердара Бердымухамедова успешно реализуется начатая Героем-Аркадагом миролюбивая внешнеполитическая стратегия нейтрального Туркменистана, демонстрирующего приверженность конструктивному международному диалогу на основе взаимного уважения и равенства. Наглядное подтверждение тому – нынешний визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага в Монако.

Долгосрочное двустороннее сотрудничество Туркменистана с европейскими странами носит многоплановый характер, в частности, в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Политико-дипломатическое взаимодействие последовательно развивается как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе в рамках авторитетных международных организаций и структур.

Со странами Европы эффективно реализуются программы и проекты, призванные способствовать социально-экономическому развитию нашего государства.

В этой связи следует отметить, что в Туркменистане успешно выполняются проекты в таких направлениях, как наука и образование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, борьба с изменением климата.

Крупные европейские компании плодотворно работают в различных сегментах туркменского рынка. Растет число представителей деловых кругов стран региона, заинтересованных в сотрудничестве с Туркменистаном.

Неотъемлемой составляющей отношений между Туркменистаном и странами Европы также является культурно-гуманитарная сфера. Об этом наглядно свидетельствуют взаимные визиты делегаций двух стран, регулярное проведение Дней культуры, различных выставок и других мероприятий.

Нынешний визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Княжество Монако откроет новую страницу в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Источник - turkmenistan.gov.tm
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