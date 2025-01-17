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"Он создал мост между гражданским обществом и властью". Памяти Сухроба Шарипова – настоящего патриота, политика, ученого
13:16 20.01.2025

За свою недолгую жизнь он сделал многое для повышения уровня политической культуры в Таджикистане. Сегодня нам очень не хватает таких людей.

Ровно 10 лет назад, 19 января 2015 года, ушел из жизни таджикский политик, депутат и ученый Сухроб Шарипов. Он прожил всего 51 год, но за свою недолгую жизнь смог оставить яркий след на политической арене страны и в памяти тех, кто его знал.

Сухроба Шарипова называли самым честным и искренним политиком Таджикистана, настоящим патриотом, дальновидным аналитиком и защитником таджикской нации. Он был одним из немногих политиков и чиновников, который не боялся говорить со СМИ.



Сухроб Ибронович всегда стоял на защите свободы выражения мнений, а для журналистов он был находкой – эксперт, который всегда шел навстречу журналистам, никогда не отказывался дать комментарий, ответить на вопросы, даже самые неудобные, не отвергал просьбы работников СМИ высказать свое мнение по тем или иным актуальным вопросам и проблемам.

Его считают одним из основоположников политологии Таджикистана. Будучи профессором политологии он публиковался регулярно в СМИ. Он является автором 4 монографий, 500 научно-политических статей, которые стали руководством, учебником для учащихся политиков.

В предисловии к книге сотрудника ЦСИ Хикматулло Ходжаева "Родмарди илму сиесат", которая была издана к 55-летию Сухроба Шарипова, бывший спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджон Зухуров сказал, что он "создал мост между гражданским обществом и правительством".

"Ему удалось наладить социальное партнерство между структурами власти и общественными организациями, развивать его. Удалось осуществить важные государственные планы. Он смог собрать при ЦСИ группу экспертов и направить работу Центра на решение актуальных проблем, в частности, на борьбу с коррупцией в органах власти, детским трудом, на развитие системы выборов, укрепление роли СМИ в меняющемся мире и др.", - отметил Зухуров.

В этой книге политологи, ученые и журналисты, известные личности страны, а также родные и близкие делятся воспоминаниями о Сухробе Шарипове.

В книге приведены и воспоминания генерального директора медиа-группы "Азия-Плюс" Умеда Бабаханова о том, как Сухроб Шарипов поспособствовал открытию радио "Азия-Плюс".

"Мало кто знает, но Радио "Азия-Плюс" во многом именно ему обязано своим открытием. К 2001 году мы уже 4 года безуспешно пытались получить лицензии на вещание. Мы уже постучались во все высокие кабинеты, но лицензию нам не давали…И тогда меня познакомили с Сухробом, который был замзавотделом в исполнительном аппарате. Он выслушал нашу проблему и пообещал подумать… Прошло несколько месяцев. Не знаю, какие тайные пружины сработали, какие аргументы философ Шарипов нашел, чтобы убедить руководство решить наш вопрос, но в одно утро мне позвонили из администрации президента и пригласили на встречу к главе государства, который в итоге пообещал, что лицензия у нас скоро будет", - вспоминает Бабаханов.

По его словам, на вопрос "Как тебе это удалось?", Шарипов рассмеялся и ответил: "Я просто сказал, что все, что о вас (об "Азии-Плюс". – Прим. ред.) говорят недруги – неправда. И сказал, что ручаюсь за вас головой".

"Через два месяца, 9 сентября 2002 года, радио впервые вышло в эфир, и Сухроб, конечно, был среди наших почетных гостей", - рассказывал Бабаханов.

Таких историй в книге очень много, и каждая рассказывает о том, каким Сухроб Шарипов был душевным, порядочным, мудрым, справедливым и просто хорошим человеком.

Он был, наверно, единственным в правящей Народной демократической партии человеком, которого уважали все: однопартийцы, единомышленники, оппозиция, гражданская общество, эксперты, политологи и журналисты.

Любое его заявление становилось новостью. Ему было свойственно видеть то, что другие не замечали либо не хотели замечать, не говоря уже о том, чтобы озвучить это публично. Об этом человеке говорят с теплотой все. Для оппонентов он был лучшим собеседником, он всегда имел свою точку зрения и никогда не вставал на чью-то сторону в угоду другим, для единомышленников он всегда мог отстоять точку зрения партии, правительства грамотно, с аргументами, для друзей – был человеком, который в любой момент придет на помощь, выслушает, поддержит.

"Самый честный и порядочный политик Таджикистана последних 15-ти лет, основоположник политологии в стране, единственный человек, который не боялся критиковать, даже иногда президента. Предлагаю назвать Центр стратегических исследований, которым он несколько лет руководил, его именем. Было бы здорово", - сказал после ухода Сухроба Иброновича его друг Владимир Галяпин.

Справка "АП": Сухроб Ибронович Шарипов родился 18 апреля 1963 года в Душанбе. В 1988 году окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1988-1990 гг. – преподаватель философии в ТГУ. С 1990 по 1993 год – аспирант философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 1993-1998 гг. – научный сотрудник философского факультета МГУ. Имел ученые степени доктора политических наук и кандидата философских наук.

В 1998-2001 гг. заведовал отделом Центра стратегических исследований при президенте РТ. С 2001 по 2003 год был заместителем заведующего информационно-аналитическим отделом аппарата президента РТ. В 2003-2005 гг. – помощник президента РТ.

С 2005 по декабрь 2011 года Сухроб Шарипов возглавлял Центр стратегических исследований при президенте РТ. В последние годы жизни был депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ.

Источник - Азия-Плюс
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