"Он создал мост между гражданским обществом и властью". Памяти Сухроба Шарипова – настоящего патриота, политика, ученого

13:16 20.01.2025

За свою недолгую жизнь он сделал многое для повышения уровня политической культуры в Таджикистане. Сегодня нам очень не хватает таких людей.



Ровно 10 лет назад, 19 января 2015 года, ушел из жизни таджикский политик, депутат и ученый Сухроб Шарипов. Он прожил всего 51 год, но за свою недолгую жизнь смог оставить яркий след на политической арене страны и в памяти тех, кто его знал.



Сухроба Шарипова называли самым честным и искренним политиком Таджикистана, настоящим патриотом, дальновидным аналитиком и защитником таджикской нации. Он был одним из немногих политиков и чиновников, который не боялся говорить со СМИ.



