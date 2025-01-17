В Узбекистане 2025 год станет решающим в деле сокращения безработицы и бедности на основе новых подходов

13:21 20.01.2025

Представлены новые подходы к сокращению бедности

17.01.2025



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией мер по обеспечению занятости населения и сокращению бедности на основе новых подходов.



В этом году планируется трудоустроить 5 миллионов 200 тысяч граждан и вывести из бедности 1,5 миллиона человек. Впервые 60 районов и городов будут территориями, свободными от бедности и безработицы.



Совместно с махаллинскими банкирами предусматривается обеспечить постоянную занятость для 1,5 миллиона человек и привлечь к бизнесу более 2 миллионов граждан. Для этого в текущем году на проекты малого бизнеса планируется выделить в общей сложности 120 триллионов сумов кредитных средств.



На основе передового зарубежного опыта будут внедрены новые подходы к сокращению бедности по 32 направлениям. В частности, в 300 сложных махаллях будут построены солнечные электростанции общей мощностью 107 мегаватт, для эксплуатации которых на основе кооперации будут наняты члены малообеспеченных семей.



В 123 районах гражданам с низким уровнем дохода предложат работу по созданию лесных и питомнических угодий на 20 тысячах гектаров, а также выращиванию лекарственных растений. За каждые 100 высаженных деревьев им будет выплачиваться субсидия в размере 375 тысяч сумов.



В местах с туристическим потенциалом планируется открывать гостевые дома и точки общественного питания, а при ряде почтовых отделений - центры электронной коммерции, где представители малообеспеченных семей также получат рабочие места.



Всего в 2025 году в 6 472 махаллях будут реализованы проекты по новым подходам, что позволит вывести из бедности 210 тысяч человек.



Особое внимание будет уделено отдаленным селам с особо сложными условиями. В них Ассоциация махаллей Узбекистана будет принимать меры по формированию духа предприимчивости, снижению иждивенческих настроений и поддержке трудовой деятельности малообеспеченных семей.



Глава государства вновь подчеркнул, что 2025 год станет решающим в деле сокращения безработицы и бедности, и дал поручения обеспечить системный и адресный подход к реализации представленных мероприятий.



Министерству занятости и сокращения бедности поручено взять под строгий контроль исполнение этих задач. Каждая инициатива и каждое мероприятие будут заноситься в электронную платформу с последующей проверкой созданных рабочих мест по налоговой базе.



Отмечена также важность организации обучения для сотрудников местных хокимиятов и "махаллинской семерки", а также продвижения передового опыта.