|Как девушка из России влюбилась в таджикские танцы
13:24 20.01.2025
Необычная судьба.
Алина Валамат-Заде, Asia-Plus
17 января
Татьяна приехала в Душанбе из России, чтобы посвятить свою жизнь таджикским танцам. Что стояло за ее выбором и как это решение восприняли ее родные?
Татьяна Костенко живет в Душанбе уже четвертый год. Она приехала сюда из России, следуя своей мечте – танцевать таджикские танцы.
Сегодня Татьяна работает в ансамбле "Театр-студия Падида" и с большой нежностью отзывается о таджикских танцах и культуре. Хотя Татьяна родом из России, ее исполнение таджикских танцев поражает особой утонченностью и глубиной.
"Азия-Плюс" побеседовала с этой удивительной девушкой.
"Влюбилась с первого взгляда"
- Вы жили в России, но вас заинтересовали именно таджикские танцы. Почему именно они?
- Когда я училась в российском университете, у нас любили ставить различные постановки. Вместе с нами учился парень из Таджикистана, который очень красиво пел. Он решил спеть на таджикском языке для университетского концерта и предложил мне станцевать во время его выступления.
Я всегда любила танцевать, занималась с пяти лет. Но на тот момент про таджикские танцы я ничего не знала. Из любопытства я согласилась и начала искать, как они выглядят, в YouTube. И моментально влюбилась! Я посмотрела много видео таджикских танцовщиц и старалась отрепетировать похожие движения.
В итоге выступление прошло замечательно, а мой интерес к таджикским танцам только разгорелся. После окончания университета я попробовала работать в различных сферах, но никак не могла забыть о своей мечте стать профессиональной танцовщицей. И я решилась – взяла билет до Душанбе и начала искать работу в местных национальных ансамблях. Тогда меня принял в свой коллектив "Театр-студия Падида".
Изначально в планах было приехать просто на два месяца: потанцевать, познакомиться с культурой и уехать. Но в итоге здесь я уже четвертый год.
- Как к этому решению отнеслись ваши родные?
- Моя семья с детства видела, что я всей душой тянусь к танцам. У меня есть высшее образование в совершенно другой сфере, и я успела поработать в других профессиях, но все равно понимала, без танцев – ни-ку-да. Поэтому я решила изменить свою жизнь и переехала в Таджикистан.
Конечно, изначально родители были против. Мама даже поставила условие: они меня обеспечивать не будут, так как надеялись, что таким образом они убедят меня вернуться обратно в Россию. Но я начала строить свою жизнь здесь сама. Было сложно, но я не сломалась и не вернулась.
Теперь семья все приняла и поняла: у меня есть своя голова на плечах. Я не стану ходить по плохим компаниям или местам. Сейчас они меня очень поддерживают и доверяют мне. Тем более, сейчас мне 27 лет, и я уже самостоятельная.
Коронный номер
- Почему именно "Падида"?
- Изначально, переехав в Душанбе, моей целью было поскорее попасть в национальный ансамбль. Я была наслышана про государственный ансамбль "Лола" и про "Театр-студия Падида". Я прошла собеседование в "Падида" и, увидев мою старательность и горящие глаза, меня приняли.
Мне очень нравится мой коллектив. Мы все близко дружим. Здесь я работаю уже больше трех лет и за это время многому научилась.
- Расскажите, какие танцы вы исполняете в ансамбле?
- В нашем коллективе есть хореограф, или рохбар, если говорить по-таджикски, – Шарофат Рашидова. Она создает постановки. Ее особенность – синтез разных стилей. Например, сочетание таджикского и современных танцевальных направлений.
Наш коронный номер – танец под музыку Майкла Джексона, где мы исполняем таджикские движения. Это всегда вызывает восторг у зрителей!
Кем еще из мастеров я вдохновляюсь? Конечно, нашим руководителем Мухаммадом Дададжоновым! Также я продолжаю смотреть выступления и видео на YouTube и черпаю вдохновение именно оттуда. Еще я всегда внимательно слежу за солистками нашего ансамбля, стараюсь обучаться от них и изучать движения.
"В Таджикистане я чувствую себя словно дома"
- Проблема многих творческих девушек в Таджикистане – после замужества муж запрещает заниматься подобной профессией. Как вы думаете, может ли и с вами произойти подобная ситуация?
- У меня пока нет опыта замужества, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Тем более я выросла в другой стране и только начинаю впитывать таджикский менталитет.
Мое личное мнение: если есть сильная любовь, нужно искать компромисс. Но бывают ситуации, когда влюбляешься в человека с очень жестким характером. Он может говорить о любви, но при этом не идти ни на какие уступки.
Честно, я даже боюсь представить такую ситуацию, когда тобой манипулируют. Я за партнерские отношения.
- Какие у вас дальнейшие планы на жизнь?
- Я очень люблю таджикские танцы и хотела бы продолжать ими заниматься. Но жизнь танцора не без проблем. Это сложно не только физически, но и психологически. Из-за множества выступлений ты часто нервничаешь.
Кроме того, большая часть зарплаты уходит на аренду. Хотелось бы больше уверенности в завтрашнем дне. Однако я уже настолько сроднилась со своим коллективом, что без них и таджикских танцев тяжело представить свою жизнь.
- Вы уже несколько лет живете в Таджикистане, какое у вас сложилось впечатление?
- В Таджикистане я чувствую себя словно дома – больше не ощущаю себя чужой или иностранкой. Душа нашла здесь покой, полюбила эту удивительную природу, местные традиции и блюда. Особенно покорили меня курутоб и мастова! Также я начинаю потихонечку понимать и даже говорить по-таджикски.