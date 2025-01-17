Как девушка из России влюбилась в таджикские танцы

13:24 20.01.2025

Необычная судьба.



Алина Валамат-Заде, Asia-Plus

17 января



Татьяна приехала в Душанбе из России, чтобы посвятить свою жизнь таджикским танцам. Что стояло за ее выбором и как это решение восприняли ее родные?



Татьяна Костенко живет в Душанбе уже четвертый год. Она приехала сюда из России, следуя своей мечте – танцевать таджикские танцы.



Сегодня Татьяна работает в ансамбле "Театр-студия Падида" и с большой нежностью отзывается о таджикских танцах и культуре. Хотя Татьяна родом из России, ее исполнение таджикских танцев поражает особой утонченностью и глубиной.



"Азия-Плюс" побеседовала с этой удивительной девушкой.



