В Кыргызстане планируют запретить религиозные бракосочетания без госрегистрации

13:26 20.01.2025

ДУШАНБЕ, 19.01.2025 /НИАТ "Ховар"/. Кроме того, планируется установить "брачный возраст", согласно которому брак заключается по достижении 18 лет, передает агентство Kazinform.



Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана предлагает установить ответственность за проведение религиозного обряда бракосочетания без государственной регистрации брака. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.



Согласно проекту закона, нарушение запрета влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). Поправками предлагается исключить норму, позволяющую в отдельных случаях вступать в брак с 17 лет.