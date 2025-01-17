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"Салимбай полностью контролировал юг Кыргызстана" - глава ГКНБ страны
13:33 20.01.2025

17 января 2025

Глава госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что предприниматель из Узбекистана Салим Абдувалиев "контролировал юг Кыргызстана". "Крупные бизнесмены, даже политические деятели и депутаты парламента шли к нему", - сказал он.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил (видео), что часть территории страны раньше контролировал предприниматель из Узбекистана Салим Абдувалиев.

На встрече с работниками системы высшего образования 16 января глава спецслужбы соседней страны сказал, что Абдувалиев, известный как "Салим бойвачча" или "Салимбай", "полностью контролировал юг Кыргызстана".

"Нашу страну начали прогибать под другими лидерами оргпреступности других стран. Вот, Салим бойвачча из Узбекистана, он полностью контролировал юг нашей страны. На юге все лидеры оргпреступности, все крупные бизнесмены, даже политические деятели и депутаты парламента, шли к нему. С ним собеседовались и исполняли все, что он говорил… Теперь этого не будет. Наша страна, мы будем развиваться сами, никакой оргпреступности не будет", - добавил руководитель ГКНБ.

Камчыбек Ташиев также отметил устранение в октябре 2023 года криминального авторитета Камчи Кольбаева (Камчыбека Асанбека). По его словам, ему пришлось дать приказ о ликвидации "ради государства".

"У них был „президент" - „вор в законе" - и „смотрящие". По областям, районам, городам они собирали деньги у предпринимателей. Мощная структура. Мне пришлось принять решение о ликвидации „вора в законе". Понимаете, ради государства. И мы ликвидировали его, а в дальнейшем и его сообщников и других членов ОПГ", - цитирует его Kloop.

Ташиев подчеркнул, Кыргызстан сегодня свободен от ОПГ, а у криминалитета "ничего не сталось и не будет". Он отметил, что спецслужба "отняла" у них миллиарды долларов.

"Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее. Первое время после того, как мы ликвидировали [ОПГ], предприниматели даже бегали и искали, кому платить. Даже к нам приходили", - рассказал он.

Камчи Кольбаев также разыскивался властями США. По информации Госдепартамента США, в 2000 году Кольбаева осудили на 25 лет за убийство двух человек и покушение на убийство, но он сбежал из тюрьмы через шесть лет. В 2007 году американское внешнеполитическое ведомство назвало его "лидером самой влиятельной преступной группировки" в Кыргызстане. В 2008 году Кольбаев, по данным Госдепартамента, был официально коронован как "вор в законе" в Москве.

В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила Кольбаева в санкционный список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны признал его соучастником преступного синдиката "Братский круг" (Brothers' Circle).

В августе прошлого года Кыргызстан объявил Салима Абдувалиева в розыск по линии Интерпола.

В марте 2024 года суд в Ташкенте признал Салима Абдувалиева виновным по части 2 статьи 248 Уголовного колекса (незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств, совершенные повторно или опасным рецидивистом), он был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. 12 января СМИ сообщили, что Салим Абдувалиев вышел на свободу из-за проблем со здоровьем.

Салим Абдувалиев до задержания (с 2017 года) был заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана С 1997 года возглавлял Ассоциацию спортивной борьбы. За вклад в спортивную деятельность в 2015 году был награжден орденом "Дустлик", а в 2021 году был удостоен звания "Заслуженный спортивный тренер".

Источник - Газета.uz
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