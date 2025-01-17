Определены основные задачи на 2025 год. Расширенное заседание Правительства Республики Таджикистан

13:38 20.01.2025 Расширенное заседание Правительства Республики Таджикистан

17.01.2025 18.40

город Душанбе



17 января в здании Правительства Республики Таджикистан под руководством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Председателя Правительства страны уважаемого Эмомали Рахмона началось расширенное заседание Правительства Республики Таджикистан.



В работе заседания принимают участие руководство и члены Правительства страны, Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и его структурных подразделений, руководители центральных государственных органов, ведомств при Президенте и Правительстве, республиканских предприятий и учреждений, председатели областей, городов и районов, руководители высших учебных заведений, центров реализации государственных инвестиционных проектов, государственных и акционерных банков, официальных газет и журналов, другие ответственные лица.



На расширенном заседании Правительства Республики Таджикистан будут подробно обсуждены итоги социально-экономического развития страны в 2024 году и определены основные задачи на 2025 год.



В первой части заседания был заслушан отчет Премьер-министра страны Кохира Расулзода об итогах социально-экономического развития в 2024 году.



Как было отмечено, в 2024 году в политической и экономической жизни страны был достигнут ряд значительных социально-экономических успехов.



В результате реализации мудрой и дальновидной политики Президента страны экономическое развитие было сохранено на стабильном уровне.



По словам Премьер-министра страны, за отчетный период объем валового внутреннего продукта достиг 154,3 млрд сомони, что по сравнению с 2023 годом больше на 22,6 млрд сомони.



Инфляция сохранилась на уровне 3,6 %, что является низким показателем по сравнению с 2023 годом - на 0,2 процентных пункта.



В прошлом году был выполнен план общей доходной части государственного бюджета, поступление средств в бюджет составило 46,9 млрд сомони, что по сравнению с прогнозируемым показателем больше на 1,8 млрд сомони.



В 2024 году обеспечен план сбора налогов и сборов Налоговым комитетом на уровне 105,3 процента или 20,4 млрд сомони и Таможенной службы – 106,8 %, или 9,7 млрд сомони, что по сравнению с планом соответственно больше на 1 млрд 18 млн сомони и 618 млн сомони.



Было отмечено, что в доходную часть бюджета социального страхования и пенсий за счет социального налога поступило 3,8 млрд сомони, что больше плана на 9,4 %.



Премьер-министр страны отметил, что в отчетном году темпы роста отрасли обеспечены на 20 процентов, а объем производства продукции достиг 53,8 млрд сомони.



В 2024 году на территории страны введено в эксплуатацию 740 новых производственных предприятий и цехов, в том числе 528 новых промышленных предприятий с созданием около 20 тысяч новых, дополнительных и восстановленных рабочих мест.



Было отмечено, что в целях обеспечения устойчивости энергетической системы страны и эффективного использования возобновляемых источников электроэнергии в прошлом году были проведены работы в рамках 18 государственных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции электростанций, снижению потерь электроэнергии и внедрению биллинговой системы, электрификации сельских районов, строительству линий электропередачи и распределения электроэнергии и оздоровлению финансового положения отрасли на общую сумму 1,7 млрд долларов.



В отчетном году объем производства сельскохозяйственной продукции составил 74 млрд сомони, темпы его роста составили 10,6 %, в том числе растениеводство - 13,4 %, животноводство - 4,9 %.



В целях поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата за последние годы Правительством страны был принят ряд мер, направленных на развитие отечественного производства путем предоставления налоговых и таможенных льгот.



По предварительным данным, в 2024 году в страну поступило 4,9 млрд долларов иностранных инвестиций, что по сравнению с 2023 годом больше на 2,1 млрд долларов, или на 73 процента.



В 2024 году совокупность действующих государственных инвестиционных проектов в стране составила 90 единиц, а их объем составил 51,9 млрд сомони.



В результате принятия практических мер в 2024 году торговый оборот увеличился на 13,6 %, его объем достиг 65,8 млрд сомони.



Премьер-министр страны заявил, что за отчетный период количество дошкольных учреждений в республике достигло 744-х единиц, что по сравнению с 2023 годом больше на 27 учреждений. Количество центров раннего развития детей за этот период увеличилось на 503 единицы.



В 2024 году в республике возведено 273 средних общеобразовательных учреждения, дополнительные корпуса и классы на 57 610 мест в одну смену. Всего обучением охвачено 2 миллиона 357 тысяч учащихся.



В отчетном году в республике функционировало 65 учреждений начального профессионального образования, в которых обучаются по 14 направлениям и 135 специальностям 23 тысячи 500 учащихся.



Было подчеркнуто, что в целях развития сферы здравоохранения и своевременного устранения существующих проблем в 2024 году за счет государственного бюджета на развитие отрасли направлено 3,7 млрд сомони, что по сравнению с 2023 годом больше на 12,6 %.



Было отмечено, что в политике государства Таджикистан центральное место занимают регулирование трудовых отношений, развитие рынка труда и обеспечение занятости населения.



В течение 2024 года при содействии государственных органов занятости населения, в том числе посредством ярмарок вакансий, 22,5 тысячи человек были обеспечены различными видами занятости.



В 2024 году за счет всех источников было создано 247 тысяч новых рабочих мест, из которых 74 тысячи являются постоянными.



Как уже упоминалось, наблюдается прогресс в направлении развития туризма, пропаганды и развития народных ремесел. В частности, было заявлено, что в 2024 году Таджикистан посетили 1,4 млн туристов.



Было отмечено, что в этот период активизирована деятельность государственных структур в направлении проведения культурных, массовых и просветительских мероприятий.



В частности, важными событиями считаются культурная программа, посвященная памяти Мавлоно Джалолиддини Балхи в штаб-квартире ЮНЕСКО, а также включение "Праздника Мехргон" и "Искусства изготовления и исполнения рубаба" в Реестр нематериального наследия человечества.



В продолжение расширенного заседания Правительства страны были заслушаны отчеты Министра финансов Файзиддина Каххорзода, Министра экономического развития и торговли Завки Завкизода, председателя Налогового комитета Нусратулло Давлатзода, начальника Таможенной службы Хуршеда Каримзода и директора Агентства социального страхования и пенсий Дилмурода Давлатзода.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон дал конкретные поручения руководителям министерств и ведомств экономического и финансового направления по итогам их отчетов о поиске новых источников доходов в государственный бюджет.



О деятельности контрольно-ревизионных органов по предупреждению преступности, устранению правонарушений в социально-экономической сферах и обязательном соблюдении действующих законов страны отчитались Генеральный прокурор Республики Таджикистан Юсуф Рахмон, директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Сулаймон Султонзода и председатель Счетной палаты Карахон Чиллазода.



В продолжение заседания Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Султон Рахимзода, председатель Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода, председатель Государственного сберегательного банка "Амонатбонк" Алиджон Салимзода, Министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир, Министр сельского хозяйства Курбон Хакимзода, Министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума доложили Главе государства о ходе выполнения поручений Правительства Республики Таджикистан и состоянии развития отраслей.



В ходе отчета Министра сельского хозяйства Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон дал строгие поручения ответственным лицам республиканского и местного уровней по развитию хлопкосеющей отрасли, которая является одним из основных источников сырья для легкой промышленности и обеспечению населения многочисленными рабочими местами.



Также были даны конкретные поручения по развитию отрасли промышленности, в том числе по выполнению целей на 2022-2026 годы "Годов промышленного развития", других государственных программ, увеличению мощностей по производству электроэнергии и сокращению потерь электроэнергии.



На расширенном заседании Правительства Республики Таджикистан по итогам работ в 2024 году также были заслушаны отчеты Министра транспорта Азима Иброхима и председателя Комитета по охране окружающей среды Баходура Шерализода.



Ответственным лицам отраслей было поручено принять срочные меры по ускорению процесса цифровизации транспортной отрасли, созданию инфраструктуры для электромобилей и последствиям изменения климата, улучшению экологической ситуации, охране окружающей среды и другим вопросам, связанным с секторами.



Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали в ходе своего отчета отметил, что в 2024 году Исполнительным органом государственной власти города Душанбе был осуществлен ряд конструктивных шагов для реализации стратегических целей страны и на этой основе повышения благосостояния жителей столицы, а также для вывода города Душанбе на новый этап развития.



В 2024 году общий объем продукции столицы достиг 31,3 млрд сомони, темпы его роста по сравнению с предыдущим годом увеличились на 8,3 %. Доля столицы в валовом внутреннем продукте страны составила 20,4 %.



Промышленные предприятия города Душанбе за этот период произвели продукции на сумму 5,2 миллиарда сомони, а темпы развития по сравнению с предыдущим годом увеличились на 25 процентов. Объем экспорта предприятий города достиг более 170 миллионов сомони.



По словам Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали, в минувшем году в столице открылся 141 цех и производственные предприятия с более 7600 новыми рабочими местами.



В 2024 году за счет всех источников в различных социально-экономических сферах города было создано более 43-х тысяч новых рабочих мест, а за последние 8 лет - более 280 тысяч.



Было отмечено, что за 4 года деятельности Фонда поддержки производственного предпринимательства для реализации 62-х проектов производственного предпринимательства было предоставлено более 302-х миллионов сомони льготных кредитов, а с использованием предоставленных кредитов до сегодняшнего дня создано 60 производственных предприятий и цехов с созданием более 2-х тысяч новых рабочих мест.



Было отмечено, что в соответствии с планом мероприятий в честь 35-летия Государственной независимости будет реализовано 4 тысячи 337 мероприятий и создано более 14 тысяч новых рабочих мест.



На сегодняшний день реализовано 2 тысячи 464 мероприятия, в том числе строительство 37 общеобразовательных и дошкольных учреждений, 21 учреждения здравоохранения, 56 промышленных цехов и предприятий, 44 километра дорог, 9 спортивных объектов, 5 гостиниц и других объектов с созданием более 8 тысяч новых рабочих мест.



Было отмечено, что в 2024 году на теплоэлектростанциях было произведено 1,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 31 % больше, чем в прошлом году. Для нужд города было использовано 4,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 535 миллионов киловатт-часов больше, чем в прошлом году.



Общий объем потребляемой электроэнергии составил 1,5 миллиарда сомони, сбор средств составил 96 процентов от запланированного.



За отчетный период общий объем финансирования в основной капитал за счет всех источников составил 6,1 миллиарда сомони, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период прямые инвестиции в экономику города составили 1 миллиард сомони, что по сравнению с 2023 годом больше на 320 миллионов сомони.



В 2024 году сдано в эксплуатацию более 635 тысяч квадратных метров, а за последние 8 лет сдано в эксплуатацию более 3-х миллионов квадратных метров жилых домов, торговых и сервисных центров.



В прошлом году на выполнение строительных и проектных работ было направлено 927 миллионов сомони бюджетных средств, а ряд объектов и инфраструктур сферы образования, здравоохранения и инженерных сетей был спроектирован и модернизирован современным способом.



В течение 2024 года за счет всех источников в городе Душанбе построено и модернизировано 32 километра дорог на сумму 617 миллионов сомони.



За последние 8 лет в столице обновлено 192 километра дорог на сумму более 3-х миллиардов сомони.



В целях перехода к "зеленой" экономике в 2024 году в пользование жителей поставлено 30 электробусов, планируется приобрести еще 60 электробусов. Для реализации концепции электротранспорта совместно с компаниями по аренде и предпринимателями было импортировано 4350 электромобилей, транспортный парк компаний по аренде полностью переведен на электротранспорт.



Бюджет города в 2024 году перевыполнен на 4,6 миллиарда сомони, или на 11 процентов, что на 452 миллиона сомони больше запланированного.



В 2024 году в экономику столицы было привлечено 4,7 миллиарда сомони иностранных инвестиций, за последние 8 лет эта цифра достигла 30 миллиардов сомони.



В настоящее время в столице продолжается реализация 17 инвестиционных проектов на сумму 3,2 миллиарда сомони, в рамках которых на сегодняшний день выполнены работы на сумму более 2,3 миллиарда сомони.



"Вопросы улучшения условий в образовательных учреждениях, повышения качества образования, уровня знаний учащихся и профессионального уровня учителей находятся под постоянной заботой и поддержкой руководства города", - отметил Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали.



С этой целью в 2024 году в городе Душанбе были построены и сданы в эксплуатацию 7 образовательных учреждений на 13 тысяч 620 мест и 3 дошкольных учреждения для более 500 воспитанников.



За последние 8 лет создано 53 общеобразовательных учреждения на 96 700 мест и 25 дошкольных учреждений на 4 тысячи 800 воспитанников.



В настоящее время в городе успешно ведется строительство еще 21 общеобразовательного учреждения на 40 тысяч мест в две смены и 60 дошкольных учреждений на более 12 тысяч воспитанников.



Было отмечено, что в 2025 году в столице будут созданы еще 6 средних общеобразовательных учреждений на 13 тысяч 520 мест в две смены и 9 дошкольных учреждений на 2280 воспитанников.



В отчетном году медицинские учреждения города в рамках 12 государственных программ сферы здравоохранения на сумму 21 миллион сомони были обеспечены передовым медицинским оборудованием и аппаратами.



В целях реализации государственной молодежной политики, развития физической культуры и популяризации спорта в этот период были проведены первый международный турнир Гран-при по дзюдо, первый чемпионат мира по дзюдо, первый чемпионат мира по дзюдо среди юношей до 21 года и первый чемпионат мира по самбо с участием спортсменов из 167 стран мира.



Было подчеркнуто, что с целью озеленения города в прошлом году было посажено более 400 тысяч деревьев и кустарников и 19 миллионов сезонных и многолетних цветов.



Планируется в период посадки деревьев зимой 2024 года и весной 2025 года посадить еще более 600 тысяч декоративных и тенистых кустарников посредством общегородского хашара.



Председатель Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзонабот, председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и председатель Хатлонской области Давлатали Саид отчитались об итогах социально-экономического развития областей, городов и районов в 2024 году.



Было отмечено, что за отчетный период выполнение плана местного бюджета Горно-Бадахшанской автономной области по собственным доходам было выполнено на 107,9 %.



В городе и районах области уделено должное внимание строительству производственных предприятий, сдано в эксплуатацию 43 промышленных предприятия.



В Согдийской области, согласно плану, в 2024 году введено в эксплуатацию 166 новых предприятий и цехов с 2060 рабочими местами. За этот период объем производства промышленной продукции области доведен до 30 миллиардов сомони.



В Хатлонской области в течение 2024 года сдано в эксплуатацию 155 объектов, 58 из которых на общую сумму 90 миллионов сомони построены за счет местных предпринимателей.



Было отмечено, что в рамках Плана мероприятий в честь 35-летия Государственной независимости в городах и районах Хатлонской области построено 1663 объекта, что составляет 134,1 % годового плана.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон дал конкретные указания и поручения председателям областей, городов и районов страны по расширению процесса подготовки к празднованию 35-летия Государственной независимости, реализации показателей Послания Президента Республики Таджикистан, контролю над процессом обучения и воспитания подрастающего поколения, своевременному рассмотрению жалоб и заявлений населения, поддержке предпринимательства, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, увеличению объема производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и объема ее экспорта.



Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон выступил на расширенном заседании Правительства Республики Таджикистан с анализом результатов социально-экономического развития страны в 2024 году.



Глава государства для выполнения указаний очередного Послания Президента Республики Таджикистан поручил Правительству страны, министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам государственной власти направить все свои усилия для своевременного и качественного выполнения задач, указаний и поручений.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон поручил Правительству страны, министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам государственной власти расширить свою деятельность и в соответствии с предыдущим поручением обеспечить темпы развития экономики страны в 2025 году на уровне не менее 8 процентов.



Было поручено в этом направлении, в частности, уделить первостепенное внимание вопросам формирования "зеленой экономики", ускорения процесса цифровизации отраслей народного хозяйства и расширения безналичных расчетов.



Президент страны назвал одними из главных вопросов эффективное использование существующих мощностей, создание новых производственных предприятий, производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, укрепление экспортного потенциала страны, создание новых рабочих мест и улучшение качества социальных услуг.



Было подчеркнуто, что в 2024 году с целью выполнения плана антикризисных мероприятий Правительства и реализации приоритетных инвестиционных проектов от партнеров по развитию было привлечено более 16 миллиардов сомони грантов и льготных кредитов.



Соответствующим структурам было поручено своевременно обеспечить выполнение совместных программ реформ с международными финансовыми институтами, принять практические меры для продолжения процесса привлечения грантовых средств и льготных кредитов в сферы национальной экономики и поддержки государственного бюджета.



С целью обеспечения потребительского рынка и снижения зависимости внутреннего рынка от импортируемых товаров и продукции Глава государства счел необходимым принять дополнительные меры для увеличения объема производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и эффективного использования имеющихся мощностей, чтобы обеспечить стабильное поддержание цен в текущем году.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон проанализировал статистику промышленных пищевых продуктов, поступающих из-за рубежа, и подчеркнул, что большая часть этих продуктов должна производиться внутри страны.



Было отмечено, что в 2024 году, несмотря на выполнение плана доходов государственного бюджета на уровне 104 процентов, в некоторых районах страны планы по сбору налогов и платежей не были обеспечены, что требует принятия дополнительных мер.



В связи с этим Глава государства поручил соответствующим структурам принять необходимые меры для привлечения новых финансовых ресурсов и полного привлечения источников доходов в государственный бюджет, повышения качества его разработки и исполнения, а также дальнейшего сокращения налоговых недоимок.



Президент страны поручил ответственным министерствам и ведомствам принять конкретные меры с целью своевременного решения социальных проблем населения и создания условий для достойной жизни людей, в том числе повышения заработной платы сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки, здравоохранения, сферы социальной защиты, пенсий и стипендий.



В направлении рационального и целевого использования бюджетных средств соответствующим министерствам и ведомствам было поручено как можно скорее устранить имеющиеся недостатки, обеспечить эффективное использование бюджетных средств и прозрачность их расходов.



Использование цифровых технологий и переход на полноценную систему безналичных платежей в деятельности государственных органов и различных отраслей промышленности Президент страны назвал строгим требованием дня.



Было подчеркнуто, что для ускорения этих процессов в Послании Главы государства 2025-2030 годы объявлены "Годами развития цифровой экономики и инноваций".



Правительству страны поручено принять и реализовать полный план действий для реализации этого шага.



В связи с решением проблем перехода к цифровой системе Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон счел необходимым принять ряд мер. В частности, министерствам и ведомствам следует в течение трех месяцев в обязательном порядке подключиться к межведомственной системе информационной интеграции, министерствам и ведомствам, предоставляющим услуги, до формирования баз данных необходимо использовать возможности систем, сформированных в Агентстве инноваций и цифровых технологий для завершения процесса соответствующей деятельности, а Исполнительному аппарату Президента и центральным органам государственной власти в целях обеспечения эффективной деятельности "электронного правительства" – с 1 июля 2025 года наладить полный электронный оборот документов .



Республиканскому штабу поручено принять срочные меры по вопросам цифровизации государственных услуг, безналичных расчетов и решения существующих проблем.



Было отмечено, что, хотя безналичные платежи за покупку товаров и услуг в общем объеме платежей с использованием электронных платежных средств были осуществлены с 6,9 процента в 2019 году до 26,2 процента в 2024 году, данный результат все еще остается неудовлетворительным.



В связи с этим Национальному банку поручено совместно с соответствующими министерствами и ведомствами принять дополнительные меры с целью расширения безналичных расчетов и развития инфраструктуры платежной системы.



Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что, хотя в 2024 году прямые иностранные инвестиции в страну составили более 4,3 миллиарда сомони и по сравнению с 2023 годом увеличились на 39 процентов, их объем все еще недостаточен для удовлетворения потребностей развития экономики страны.



Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом, министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам государственной власти поручено значительно увеличить привлечение прямых инвестиций.



В ходе анализа ситуации в сельском хозяйстве Глава государства отметил, что, несмотря на прогресс отрасли в 2024 году, имеющиеся возможности по-прежнему не используются должным образом.



В связи с этим было сочтено необходимым принять дополнительные меры для эффективного использования пахотных земель, повышения их плодородия, обеспечения сельскохозяйственных хозяйств высококачественными семенами сельскохозяйственных культур, в частности хлопка и зерновых, и на этой основе создать новые рабочие места и увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции.



Для достижения стратегической цели ускоренной индустриализации страны и требований Государственной программы развития экспорта на 2021-2025 годы министерству промышленности и новых технологий поручено совместно с другими министерствами, ведомствами и местными исполнительными органами государственной власти исправить недостатки отрасли и, используя все ресурсы и возможности, усилить развитие отрасли.



Было поручено принять практические меры по переработке отечественного сырья до конечной продукции внутри страны, увеличить производство конкурентоспособной продукции и ее экспорт.



В ходе анализа состояния энергетической отрасли, в частности производства электроэнергии, Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что в отчетном году объем производства электроэнергии в стране составил 22,4 миллиарда киловатт - часов, что по сравнению с 2023 годом на 567,6 миллиона киловатт-часов или на 2,6 процента больше. Однако в энергетической отрасли страны, несмотря на поставленные задачи, все еще остается ряд нерешенных проблем, которые негативно сказываются на процессе производства и объемах поставок электроэнергии.



В частности, потери электроэнергии, которые до сих пор оставались на высоком и тревожном уровне и в 2024 году составили 20 процентов, и неполный уровень сбора средств за использование электроэнергии, который за этот период был доведен до 91 процента, являются одними из наиболее острых проблем отрасли.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон в связи с этим поручил соответствующим министерствам и ведомствам отрасли обеспечить своевременную и качественную реализацию проектов по снижению потерь электроэнергии.



Было сочтено необходимым принять решительные меры по скорейшему внедрению биллинговой системы, полному учету потребителей электроэнергии и своевременному сбору средств за электроэнергию совместно с местными исполнительными органами государственной власти.



В Послании Президента страны было подчеркнуто, что с мая 2027 года за счет производства электроэнергии на Рогунской электростанции и каскада электростанций на реке Вахш нехватка электроэнергии в стране будет полностью устранена и Таджикистан достигнет полной энергетической независимости.



В связи с этим Глава государства поручил Правительству страны и другим ответственным лицам ускорить строительные работы.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон в ходе анализа ситуации в социальных сферах подчеркнул, что с целью повышения уровня и качества образования и проведения реформ в сфере образования в стране принимаются и реализуются различные стратегии и программы.



Соответствующим министерствам и ведомствам было поручено принять своевременные и решительные меры для полной и качественной реализации принятых программ и стратегий.



Другие полручения были даны соответствующим структурам для повышения качества образования.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон заявил, что в сфере здравоохранения страны стало тревожным оставление должностей врачам и другими работниками сферы здравоохранения в государственном секторе.



Учитывая сложившуюся ситуацию, министерствам и ведомствам сферы было поручено совместно с руководителями местных исполнительных органов государственной власти принять дополнительные меры для устранения недостатков.



Президент страны, учитывая высшие цели государственности и сохраняющуюся сложность ситуации в мире и регионе, поручил в направлении работы с населением обеспечить утвержденные планы, расширить проведение политических, разъяснительных, военно-патриотических, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.



Глава государства потребовал от активистов общества и граждан обязательного соблюдения требований законов "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" и "Об ответственности родителей за обучение и воспитание ребенка".



Было отмечено, что до конца 2024 года в рамках Плана мероприятий по празднованию 35-летия государственной независимости в стране из 28 тысяч 800 запланированных объектов построено более 18 тысяч 200 объектов, что составляет 63 процента плана.



В завершение своего выступления Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон еще раз поручил членам Правительства, руководителям других государственных структур и органов, председателям областей, городов и районов взять на себя личную ответственность за устранение недостатков, упомянутых на сегодняшнем заседании, а также за поставленные задачи и поручения, используя имеющиеся возможности и ресурсы. Источник - President.tj

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737369480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- О сохранении базовой ставки на уровне 15,25%

- 12 млн промаркированных лекарственных препаратов реализовано через аптеки и медицинские организации в Казахстане

- Проект бюджетно-налоговых реформ обсудили с экспертами

- Азат Перуашев: Рабочая группа поддержала поправку "Ак жол" о запрете считать предпринимателей ОПГ из-за разделения функций внутри предприятия

- Ряд соцучреждений страны закупали продукты с надбавкой до 500%

- Подозреваемый в крупном мошенничестве экстрадирован из Беларуси

- Семейная пара помогала мошенникам: полиция изъяла SIM-box устройства и SIM-карты

- Закон об облегчении доступа к информации для граждан с нарушениями зрения одобрили сенаторы

