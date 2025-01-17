"Случаи оставления рабочих мест многочисленны" – Южная Корея снижает прием мигрантов из Узбекистана

13:40 20.01.2025

В 2023 году из нашей страны по визе E-9 в Южную Корею на работу отправились 4878 человек. В 2024 году это число сократилось до 3080. По словам представителя Миграционного агентства, снижение идет в том числе потому, что мигранты без объяснения покидают рабочие места, а также банкротство компаний-работодателей.



Южная Корея с 2007 года использует систему трудовой поддержки (EPS) для привлечения иностранных работников из 16 стран. В 2024 году по этой системе страна приняла на работу 165 тысяч человек, из которых доля Узбекистана составила всего 3080 работников. Как отметил главный специалист агентства Достон Олимжонов, аналогичная ситуация наблюдается в Непале.



"В Непале, например, в 2023 году в Корею отправили 19 758 человек, а в 2024 году - лишь 7081. У нас в Узбекистане ситуация похожая. Основные причины - уход мигрантов с рабочих мест, смена работы или экономические изменения в Корее, из-за которых многие компании объявляют себя банкротами", - пояснил Олимжонов.







Начальник управления агентства Азим Ахматов добавил, что узбекистанские мигранты, потратив немалые средства чтобы получить эту работу, нередко покидают рабочие места, идя на поводу у своих родственников. Это вынуждает Корею отдавать предпочтение мигрантам из Сенегала или Вьетнама, где такие случаи редки.



В качестве решения проблемы планируется увеличение информационной работы с мигрантами и ознакомление их с условиями труда в компаниях-работодателях. Ожидается, что эти меры дадут результаты с 2025 года. Ахматов также отметил рост расходов на поездку в Корею, включая подготовительные мероприятия, которые длятся от недели до 15 дней.



Однако по поводу системы удержания платы из заработной платы мигрантов, применяемой для России, разногласия остались. Ахматов заявил, что вопрос об отмене таких удержаний обсуждается, но представитель пресс-службы агентства опроверг его слова, сообщив, что система уже отменена.