Новые законы в Ираке и Афганистане: снижение брачного возраста и запрет на окна в женских помещениях

13:42 20.01.2025

В Ираке впервые после изменения закона 35-летний мужчина женился на 9-летней девочке



В Ираке произошло событие, вызвавшее широкий общественный резонанс: после снижения минимального возраста для вступления в брак с 18 до 9 лет была зарегистрирована свадьба 9-летней девочки и 35-летнего мужчины. Информация об этом стала доступна благодаря публикации в издании Starhit, а видеозапись церемонии быстро распространилась в социальных сетях.



Сторонники нового законодательства утверждают, что такие изменения полностью соответствуют нормам шариата и якобы способствуют защите девочек от аморального поведения в подростковом возрасте. В правительстве Ирака также заявили, что подобные меры помогут стране приблизиться к более точному толкованию исламского права.



Параллельно с этим в Афганистане были введены новые ограничения, касающиеся архитектуры зданий. Согласно новым правилам, в помещениях, которые обычно используются женщинами, запрещено устанавливать окна, выходящие во двор, на кухню или к колодцам. Существующие окна должны быть закрыты, чтобы исключить возможность наблюдения за женщинами с улицы.



Авторы этих изменений объясняют, что подобные меры направлены на предотвращение непристойных действий, которые могут возникнуть из-за наблюдения за женщинами, занимающимися домашними делами. Эти нововведения уже вызвали критику со стороны правозащитников, которые считают их нарушением базовых прав женщин.