Проект Трансафганской железной дороги оценили в Афганистане в $5 млрд

13:44 20.01.2025

Дарья Баракина

Редактор

20 января 2025



Строительство Трансафганской железной дороги является одним из главных приоритетов для Министерства экономики Афганистана, сообщило агентство TOLO News со ссылкой на представителя ведомства Абдулу Рахмана Хабиба.



"Трансафганский проект играет ключевую роль в укреплении торговли, создании рабочих мест и развитии экономической инфраструктуры", - процитировали в СМИ спикера.



В министерстве добавили, что считают важным привлечение в проект инвестиций.



По сообщению МИД Узбекистана, в конце прошлой недели прошла встреча спецпредставителя президента РУз по Афганистану Исматулла Иргашева и посла Пакистана Ахмеда Фарука. Стороны обсудили строительство Трансафганской железной дороги.



Kursiv Uzbekistan ранее писал, что проект Трансафганской магистрали планируется завершить к концу 2027 года. Его стоимость оценивается в $5,1 млрд.