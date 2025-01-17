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Эмомали Рахмон рассказал о пользе таджикской гидроэнергетики для Ирана
13:47 20.01.2025

и больших возможностях для инвесторов

Автор: Нигина Аслонова, Asia-Plus
17 января

Важным мотивом для инвестирования в Таджикистан он назвал возможность вложений в зеленые проекты.

Использование гидроэнергетического потенциала Таджикистана "принесет выгоду не только республике, но и странам региона, включая Иран". Об этом заявил президент Эмомали Рахмон, выступая на торгово-инвестиционном и туристическом форуме Таджикистана и Ирана.

Он отметил, что в настоящее время используется только 5% своего гидроэнергетического потенциала республики, однако в будущем планируется значительно увеличить эту цифру, сообщает пресс-служба президента РТ.

Он напомнил, что Таджикистан занимает восьмое место в мире по совокупным гидроэнергетическим ресурсам и второе – по их удельной доле на душу населения. При этом 98% электроэнергии в стране вырабатывается из возобновляемых источников, что ставит Таджикистан на шестое место в мире по этому показателю.

Эмомали Рахмон также отметил, что правительство страны установило для инвесторов 110 товарно-таможенных льгот и более 240 правовых гарантий.

"На наш взгляд, одним из важных мотивов для инвестирования и развития предпринимательства в Таджикистане является возможность ведения бизнеса и вложения инвестиций в соответствии с современными мировыми тенденциями для перехода к зеленой экономике", - сказал он.

Важными достижениями в сфере экономического сотрудничества двух стран президент назвал проекты строительства ГЭС "Сангтуда-2", тоннеля "Истиклол" и ряд других. Эти проекты, по его словам, способствуют укреплению дружественных отношений между странами и народами. Ожидается, что реализация "Программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года" даст ощутимые результаты.

"Примечательно, что в 2024 году объем торговли между двумя странами увеличился почти на 50% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о наличии больших возможностей для дальнейшего развития экономических связей", - добавил Рахмон.

По мнению президента, важную роль в укреплении двустороннего сотрудничества будут играть совместная межправительственная комиссия, Совет предпринимателей и Инвестиционный комитет.

Как ранее сообщалось, в ходе форума 15-16 января в Душанбе было подписано 13 соглашений на сумму более $450 млн между таджикскими и иранскими предпринимателями и инвесторами.

По информации Комитета по развитию туризма при правительстве РТ, из подписанных документов 6 касаются туристической сферы. В первый день форума председатель комитета Джамшед Джумахонзода встретился с министром культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Салехи Амири.

Стороны обсудили перспективы развития туризма, привлечение иностранных туристов, а также возможность инвестиций для улучшения туристической инфраструктуры. Особое внимание было уделено созданию благоприятных условий для взаимного роста туристических потоков и обмену опытом в организации туристических мероприятий. Участники подчеркнули необходимость продвижения культурного наследия двух стран для привлечения большего числа путешественников.

Источник - Азия-Плюс
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