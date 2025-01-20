|Кыргызстан в 2024 году отправил в Британию 13 тонн золота на сумму $1 млрд.
13:53 20.01.2025
Кыргызстан экспортировал 16 тонн золота на $1.2 млрд – данные за 11 месяцев 2024 года
by Азиза Капар кызы
20 янв. 2025
С января по ноябрь 2024 года Кыргызстан экспортировал 16.1 тонны золота общей стоимостью более $1.2 млрд. Это следует из данных Нацстаткома.
За этот период основным покупателем кыргызского золота стала Великобритания, куда с апреля было отправлено 13.2 тонны металла на сумму $1 млрд. Вторым крупнейшим рынком для экспорта стал Китай, который приобрел 1.8 тонны золота на $129 млн.
В другие страны драгметалла поставили значительно меньше:
- в Швейцарию экспортировано 971.4 кг золота на $63.5 млн;
- в ОАЭ - 13.5 кг на $881.9 тысячи.
С июля по ноябрь 2024 года Великобритания оставалась единственным покупателем кыргызского золота.