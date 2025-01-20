Кыргызстан в 2024 году отправил в Британию 13 тонн золота на сумму $1 млрд.

13:53 20.01.2025

Кыргызстан экспортировал 16 тонн золота на $1.2 млрд – данные за 11 месяцев 2024 года



by Азиза Капар кызы

20 янв. 2025



С января по ноябрь 2024 года Кыргызстан экспортировал 16.1 тонны золота общей стоимостью более $1.2 млрд. Это следует из данных Нацстаткома.



За этот период основным покупателем кыргызского золота стала Великобритания, куда с апреля было отправлено 13.2 тонны металла на сумму $1 млрд. Вторым крупнейшим рынком для экспорта стал Китай, который приобрел 1.8 тонны золота на $129 млн.



В другие страны драгметалла поставили значительно меньше:



- в Швейцарию экспортировано 971.4 кг золота на $63.5 млн;

- в ОАЭ - 13.5 кг на $881.9 тысячи.



С июля по ноябрь 2024 года Великобритания оставалась единственным покупателем кыргызского золота.