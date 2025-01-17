|CSM: в Москве скептически относятся к обещаниям Трампа по Украине
14:12 20.01.2025
The Christian Science Monitor
США
Трамп пообещал скорое урегулирование конфликта на Украине. Россия не впечатлилась
Несмотря на обещание Трампа ускорить урегулирование конфликта на Украине, между Россией и США сохраняются глубокие разногласия, пишет CSM. Поэтому Москва скептически относится к намерениям Вашингтона, хотя и приветствует начало переговоров.
Фред Вир
Вступающий в должность президент Дональд Трамп пообещал сделать урегулирование украинского конфликта главным приоритетом своей администрации - и притом как можно скорее.
Многие западные эксперты в этом усомнились. Но есть еще одна несогласная сторона: как ни удивительно, это сама Россия.
Русские ясно дали понять, что считают сумбурные идеи, которые доносились из лагеря Трампа до сих пор, скорее бестолковыми. И хотя Трамп по мере приближения инаугурации пересмотрел сроки урегулирования с "24 часов" до полугода, зияющая пропасть между Москвой и Вашингтоном в трактовке этого конфликта никуда не делась.
Для чего мы написали эту статью
Многие убеждены, что Дональд Трамп симпатизирует Владимиру Путину, а его политика во многом отражает подход российского президента. Однако в том, что касается урегулирования украинского конфликта, между их взглядами простерлась целая бездна.
Оба резко расходятся во мнениях о причинах конфликта, формата компромиссного урегулирования и, особенно, о том, как будет выглядеть независимое украинское государство в результате достигнутого соглашения - если таковое вообще останется. Все это чревато тем, что боевые действия продлятся гораздо дольше, чем обещает Трамп.
Дипломатия превыше всего?
Команда Трампа и президент Путин сходятся в одном: встреча двух лидеров весьма желательна - и, по сообщениям, переговоры о ее организации уже ведутся. Однако это сложнее, чем может показаться. По сути, политического диалога на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном не было уже почти три года, поэтому любую подготовку придется начинать с нуля.
"Предстоит проделать большую предварительную работу, - говорит эксперт по внешней политике Высшей школы экономики в Москве Дмитрий Суслов. - Контуры любого соглашения должны разрабатываться посредством кропотливого труда рабочих групп на более низких уровнях, и я бы не стал недооценивать сложность этого процесса".
Российские аналитики говорят, что импульс Вашингтона к возрождению дипломатии несет в себе возможность кардинальных перемен. Недавно Путин приветствовал идею переговоров с Трампом "без предварительных условий", кроме обоюдного желания решать вопросы путем диалога.
Новый упор на переговоры означает, что многолетние попытки изолировать Россию и нанести ей стратегическое поражение завершились, считает бывший советник Кремля Сергей Марков. Он утверждает, что саммит Трампа и Путина должен, насколько это возможно, сосредоточиться на восстановлении дипломатического взаимодействия, и отложить гораздо более деликатное урегулирование на Украине на потом.
"Прямо сейчас самая серьезная опасть - это угроза войны между США и Россией, и именно ее нужно убрать со стола, - рассуждает Марков. - Возобновив диалог, мы сможем создать почву для дальнейших переговоров. Главное сейчас - положить конец дипломатической войне, из-за которой практически невозможно предпринять что-либо конкретное".
Новый мировой порядок и новый передел
У русских уже есть опыт работы с Трампом в Белом доме - этот период запомнился им как время разбитых надежд и тщетных усилий. Поэтому от его возвращения российские СМИ и аналитики ничего особого не ждут.
Похоже, что в Москве мало кто всерьез воспринимает громкие заявления Трампа об аннексии Гренландии и Панамского канала, а, возможно, даже Канады.
Комментаторы и СМИ рассматривают эту риторику скорее как подспудное подтверждение собственных притязаний России на первенство в бывшем советском регионе. Некоторые утверждают, что стремление Трампа укрепить контроль США над собственным полушарием предвещает новый, раздробленный мировой порядок, в котором блоки великих держав господствуют в собственных регионах и соревнуются за мировое владычество.
"Не думаю, что этот разворот к доктрине Монро и классическому американскому империализму - это просто идея Трампа. Это некий зарождающийся настрой, - считает Суслов. - Мы, безусловно, видим усиление борьбы за Арктику". Одновременно он уничтожает некогда священные идеи - в частности, суверенитет малых государств, добавил он.
Что же касается непосредственно Украины, то недавние заявления Путина и его министра иностранных дел России Сергея Лаврова ясно дают понять, что Россия вряд ли смирится с временным прекращением огня - даже в качестве прелюдии к более общим переговорам. В интервью информационному агентству ТАСС в новом году Лавров подчеркнул, что необходимы "окончательные юридически обоснованные соглашения", которые зафиксировали бы все условия, обеспечивающие безопасность России, а также законные интересы безопасности наших соседей. По его словам, эти условия следует сформулировать таким образом, чтобы закрепить невозможность их нарушения с помощью международно-правовых механизмов.
Поскольку российские войска неумолимо продвигаются вдоль линии фронта протяженностью более тысячи километров, у Москвы мало стимулов останавливаться, пока она не получила искомого.
Путин часто называет отправной точкой будущих переговоров несостоявшееся мирное соглашение, предварительно достигнутое между российскими и украинскими переговорщиками еще в апреле 2022 года. Оно потребовало бы от Украины нейтралитета, существенной демилитаризации и обязательства предоставить культурные и языковые права русскоязычному населению. На тот момент Россия не выдвигала крупных территориальных требований и даже оставила открытым вопрос Крыма.
Какой будет Украина?
Теперь Россия официально присоединила четыре области: Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую, заплатив за это высокую цену кровью (хотя единственная область, которую русские заняли полностью, - это Луганская). Аналитики полагают, что для мирного соглашения потребуется передать эти земли России.
Они добавляют, что главная забота Москвы - не столько территория, сколько политическая ориентация украинского государства вследствие урегулирования. "Россия в принципе согласна с существованием суверенной, независимой Украины, - объясняет Марков. - Мы против такой Украины, которая будет антироссийской марионеткой Запада".
Помимо нейтралитета, утверждают российские аналитики, новой Украине придется провести демилитаризацию и согласиться войти в российскую сферу влияния. Они говорят, что это, по всей видимости, подразумевает подчинение во внешней политике и открытость для российского капитала, а также культурного и политического влияния.
Пожалуй, это главный камень преткновения для будущей администрации Трампа. Он несколько раз признавал, что Украине, по-видимому, придется пожертвовать территорией и, как минимум, отложить членство в НАТО, но при этом согласен с идеей "вооруженного нейтралитета" для Киева, для которого потребуется тесная связь с Западом.
"Сомневаюсь, что у Трампа так уж много возможностей для уступок, - рассуждает Суслов. - Он же не хочет показаться слабаком. И мы уже видели, как на него начинают давить со всех сторон, когда он пытается помириться с Россией".
Суслов считает, что, скорее всего, переговоры начнутся, пока сражения продолжают бушевать, и многое определится непосредственно на поле боя.
"По крайней мере, мы увидим начало переговоров, и это хорошо. Но они наверняка будут напряженными и трудными, и, скорее всего, будут сопровождаться эскалацией боевых действий и санкциями. Особых поводов для оптимизма я не вижу", - заключил он.