CSM: в Москве скептически относятся к обещаниям Трампа по Украине

14:12 20.01.2025

The Christian Science Monitor

США



Трамп пообещал скорое урегулирование конфликта на Украине. Россия не впечатлилась



Несмотря на обещание Трампа ускорить урегулирование конфликта на Украине, между Россией и США сохраняются глубокие разногласия, пишет CSM. Поэтому Москва скептически относится к намерениям Вашингтона, хотя и приветствует начало переговоров.



Фред Вир



Вступающий в должность президент Дональд Трамп пообещал сделать урегулирование украинского конфликта главным приоритетом своей администрации - и притом как можно скорее.



Многие западные эксперты в этом усомнились. Но есть еще одна несогласная сторона: как ни удивительно, это сама Россия.



