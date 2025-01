Перестройка по-британски: "процесс пошел"? - Олег Сергеев

14:15 20.01.2025 Перестройка по-британски: "процесс пошел"?

Илон Маск стремится вынудить Кита Стармера уйти с должности британского премьер-министра как можно раньше



20.01.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Синхронно с США, глубокая "либертарно-атлантическая" перестройка инициируется и в Британии. С ее помощью американцы во главе с родившимся в ЮАР "прорабом англосаксонской перестройки" Илоном Маском стремятся активнее и жестче навязать свою повестку англичанам, причем как внутри страны, так и во внешней политике. Существенная роль в этих процессах отводится "фактору Канады", тему присоединения которой к США уже во всю муссируют новоизбранный президент Д. Трамп и его команда.



В свое время Британия, удержав контроль над самыми северными американскими провинциями, ставшими со временем "незалежной" Канадой, создала тем самым противовес Соединенным Штатам на Северо-Американском континенте. Поэтому реализация озвученной Трампом идеи и даже сам факт ее оглашения является сильным ударом по Британии, в состав Содружества которой Канада все еще входит.







Внешнеполитические игры вокруг возможного присоединения Канады направлены, помимо прочего, и на то, чтобы помочь американской Уолл-стрит сильно потеснить либо оставить "не у дел" британский Сити и перестроить местный рынок под свои интересы. Есть в происходящем и существенная внутриполитическая подоплека. Ведь не даром же кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера уже не первый год перенимает "лучшие" практики именно Канады, включая в том числе легализацию эвтаназии и поощрение массовой миграции.



Для британцев "самоубийственная повесточка", продвигающая эвтаназию, – это, прежде всего, отчаянная попытка снизить давление на дисфункциональную систему государственной медицины NHS, имеющую место на фоне острого бюджетного кризиса. На Туманном Альбионе очередь на прием к врачам составляет около 20 недель, в ней стоят свыше 8 миллионов британцев. Лейбористы пытаются искусственно уменьшить число таких пациентов по канадскому сценарию – попросту отправляя их на тот свет. Как в Канаде, где эвтаназию всячески навязывают уже не только пенсионерам и пациентам старшего возраста, благодаря чему в отдельных провинциях страны на нее приходится уже до 10% смертей.



Для американцев (в т. ч. канадских) та же самая двигающая в британское общество эвтаназию "самоубийственная повесточка" – это удобный инструмент манипулирования и воздействия на Лондон. Ведь после легализации эвтаназии процессы демографического замещения белых британцев разноцветными "новыми англичанами" только ускорятся. А такая этнобалканизация Британии – к вящей радости и выгоде дельцов с Уолл-стрит – не только нейтрализует конкурентов, но и грозит финансовой системе лондонского Сити большими потрясениями. Причем такими, что на их фоне недавние расовые беспорядки покажутся просто цветочками.



Трамписты прекрасно понимают, что сегодня и в Британии, и в Канаде основное давление на социальную систему оказывают именно потоки мигрантов. Свежая статистика показывает: за один только 2023 год в Британию въехали почти миллион мигрантов, в основном из Пакистана, Индии, Афганистана и Нигерии. При этом среди местных англосаксов количество смертей превысило число рождений – впервые с 1970-х годов. То есть коренное население уже массово вымирает, в то время как 100% всего демографического прироста приходится на мигрантов. Только по официальным данным, за рубежом Британии родились 16% ее нынешних жителей – это свыше 11 миллионов человек. Да и более трети всех новорожденных в Англии и Уэльсе уже относятся к семьям мигрантов.



На этом фоне сегодня в ведущих западных СМИ набирает обороты публичная война "прораба англосаксонской перестройки" Илона Маска против той части британских элит, которая в ходе недавних выборов в США выступила против команды Трампа. В ходе ее уже дошло и до личных угроз, а Илон Маск потребовал отправить Кира Стармера в тюрьму за отказ расследовать сотрясающие Британию скандалы вокруг педофилов и массовых изнасилований белых детей, в которых фигурирует пакистанская мафия и банды мигрантов-насильников.



Сегодня Маск и другие "подсвечивающие" в медиа эту проблему американцы делают особый акцент на том, что тысячи британских девочек подвергались кошмарным издевательствам, в то время как нынешний премьер К. Стармер, – тогда возглавлявший Королевскую прокурорскую службу, – закрывал на все глаза. Местные полицейские, находясь под надзором подобных прокуроров, также десятилетиями игнорировали преступления, якобы опасаясь массовых беспорядков и обвинений в расизме.



В то же время пытавшегося взывать к правосудию отца одной из жертв полицейские арестовали (вместо насильников его дочери !) "за нарушение общественного порядка". Британский борец с мигрантами Томми Робинсон, после соответствующих протестов и съемок фильма о проблеме массовых изнасилований оказался на 18 месяцев в одиночной камере "за неуважение к суду", его интервью постоянно цензурировались соцсетями, включая YouTube.



Зато на настоящих преступников и их преступления не обращали внимания десятилетиями. Британские медиа освещать проблему просто отказывались (The Times) либо "политкорректно" именовали пакистанских насильников "азиатскими мужчинами" и вешали на жаловавшихся граждан, чьи родные и близкие подвергались массовым изнасилованиям, ярлыки "расистов" (The Guardian). При этом проведенные еще в 2020 году исследования уже тогда показывали, что свыше 83% виновных в групповых изнасилованиях являются мигрантами-мусульманами, в большинстве своем из неблагополучных районов планеты (типа Мирпур в Кашмире).



Дошло до того, что мигранты из Пакистана и прочих азиатских стран устроили в разных городах Англии для себя гаремы из сотен 11-15-летних британских девочек, которых накачивали алкоголем и наркотиками, а затем подвергали массовым изнасилованиям. При этом преступники оправдывали насилие заявлениями, что белые несовершеннолетние девочки его "заслуживают".



Наиболее вопиющие случаи происходили в пригородах Манчестера, Бирмингема и Шеффилда – Ротереме (более 1500 эпизодов), Рочдейле (почти 500 эпизодов) и Телфорде (не менее 1000 эпизодов). Одним из первых внимание к проблеме сумел привлечь журналист Эндрю Норфолк, описавший как 12-летние девочки делали из-за насилий аборты, а 13-летняя британка была изнасилована более 50 раз...



Массовые изнасилования белых девочек мигрантами – это не только вершина айсберга, но и отчасти ширма, которой прикрывают еще более страшные преступления против детей, покрываемые британской верхушкой и членами королевской семьи, периодически светящимися в педофильских скандалах вроде "дела Эпштейна" или секс-турах с насилием над мальчиками на Украине. Бывшие члены британского парламента уже записывают целые видео о сексуальной эксплуатации и продаже детей на органы, делая заявления в духе: "Я передавал детали, имена людей, занимающихся торговлей детьми. Ни МИ-5, ни Национальное агентство по борьбе с преступностью не хотят принимать меры. Если вы увидите имена – вы поймете почему".



Исследователи объясняют это и тем, что "Кир Стармер и его банда извращенцев вполне успешно отмазывается от своих преступных деяний, следя за тем, чтобы в парламенте блокировали расследование по делу об изнасилованиях детей". Но неутешительные свидетельства продолжают появляться, вскрывая обескураживающе отвратительную сущность происходящего. Все это напоминает целое производство: детей привозят и продают британцам-педофилам, среди которых преимущественно высокопоставленные лица. А после трехлетнего сексуального рабства эксплуатируемых детей продают на органы...



Сегодня все это дает Илону Маску и команде Трампа удобный повод навязывания островным англосаксам своей повестки ("гласность") и одновременно ускоряет ("углубляет") перестройку системы управления Великобритании. О том, что "процесс пошел" можно будет сказать после отстранения от должности британского премьера Кира Стармера. По словам Financial Times (FT), в настоящее время Маск "изучает, как он и его союзники правых взглядов могут дестабилизировать лейбористское правительство Стармера" и "добиться смены премьер-министра Британии до проведения следующих выборов".



Также американский миллиардер рассматривает возможность задействования на Туманном Альбионе других политических сил, включая поддерживаемую трампистами правопопулистскую партию Reform UK Найджела Фараджа. При этом, как утверждают собеседники FT, Маск попутно ищет замену самому Фараджу, поскольку считает, что тот "не обладает необходимыми качествами" для лидерства. Пока же первоочередная цель "прораба англосаксонской перестройки по обе стороны океана" – вынудить Кита Стармера уйти с должности как можно раньше до следующих выборов в парламент, которые должны пройти не позднее 15 августа 2029 года.



На фоне всего этого Лондон отчаянно просит о помощи у… Пекина. В середине января трагикомично, по мнению аналитиков, прошел визит в Китай канцлера Казначейства Британии Рэйчел Ривз. Отправилась она туда, сбегая от разгорающегося долгового кризиса у себя на родине. Вместе с ней в Пекине высадился целый десант, включая главу Банка Англии Эндрю Бейли и многих других британских финансистов. Все вместе они умоляли китайцев помочь Британии финансами и инвестициями. Ситуация на долговом рынке сейчас становится даже хуже, чем была в период сумбурного премьерства Лиз Трасс. Единственным способом спасти ситуацию в Сити видят экстренную помощь из КНР. Компаниям из Поднебесной обещают режим максимального благоприятствования при работе в Британии, особенно в финансовой сфере. В отличие от США и ЕС, никаких тарифов против Китая Лондон не вводит. Заодно Британия с ее экономикой, "висящей на нитке", ухитряется думать о прибытке и надеется заработать на торговой войне Трампа с Пекином, позволяя китайским компаниям вести бизнес в обход тарифов. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737371700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- О сохранении базовой ставки на уровне 15,25%

- 12 млн промаркированных лекарственных препаратов реализовано через аптеки и медицинские организации в Казахстане

- Проект бюджетно-налоговых реформ обсудили с экспертами

- Азат Перуашев: Рабочая группа поддержала поправку "Ак жол" о запрете считать предпринимателей ОПГ из-за разделения функций внутри предприятия

- Ряд соцучреждений страны закупали продукты с надбавкой до 500%

- Подозреваемый в крупном мошенничестве экстрадирован из Беларуси

- Семейная пара помогала мошенникам: полиция изъяла SIM-box устройства и SIM-карты

- Закон об облегчении доступа к информации для граждан с нарушениями зрения одобрили сенаторы