Турция перевооружает Казахстан и готовит почву для продвижения НАТО в Центральную Азию, - Айнур Курманов

14:20 20.01.2025

Турция перевооружает Казахстан и готовит почву для продвижения НАТО в Центральную Азию



Айнур Курманов. 20.01.2025



Казахстан и бывшие советские среднеазиатские республики идут по пути закупки турецкого вооружения с целью перехода в последующем на стандарты НАТО.



При этом происходит и унификация местного ВПК с турецким в единую систему через программу модернизации системы безопасности в рамках уже военно-политической интеграции внутри Организации тюркских государств.



Расширяющееся оборонное сотрудничество между Казахстаном и Турцией уже выходит далеко за рамки обычных поставок вооружений, представляя собой стратегическое партнерство, призванное модернизировать казахстанскую армию и интегрировать ее в глобальные оборонные системы.



Переговоры министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова с генеральным директором Baykar Defence Халуком Байрактаром на выставке Saha Expo - 2024 в декабре минувшего года в Стамбуле стали ярким подтверждением этого тренда.



