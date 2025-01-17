 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.01.2025
23:37  ВСУ попали в ловушку в Великой Новоселке – итоговая сводка Readovka за 20 января
22:42  Ректором Юридической академии Генпрокуратуры Кыргызстана стал бывший прокурор Айбек Турганбаев
21:03  DTM: Ротшильды займутся приватизацией крупного госпредприятия Узбекистана
20:51  "Переговоров не будет": французский историк Эммануэль Тодд об украинском конфликте
20:28  Трамп официально вступил в должность президента США
19:45  Среднесрочные перспективы строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
14:20  Турция перевооружает Казахстан и готовит почву для продвижения НАТО в Центральную Азию, - Айнур Курманов

14:15  Перестройка по-британски: "процесс пошел"? - Олег Сергеев
14:12  CSM: в Москве скептически относятся к обещаниям Трампа по Украине
13:53  Кыргызстан в 2024 году отправил в Британию 13 тонн золота на сумму $1 млрд.
13:47  Эмомали Рахмон рассказал о пользе таджикской гидроэнергетики для Ирана
13:44  Проект Трансафганской железной дороги оценили в Афганистане в $5 млрд
13:42  Новые законы в Ираке и Афганистане: снижение брачного возраста и запрет на окна в женских помещениях
13:40  "Случаи оставления рабочих мест многочисленны" – Южная Корея снижает прием мигрантов из Узбекистана
13:38  Определены основные задачи на 2025 год. Расширенное заседание Правительства Республики Таджикистан
13:33  "Салимбай полностью контролировал юг Кыргызстана" - глава ГКНБ страны
13:26  В Кыргызстане планируют запретить религиозные бракосочетания без госрегистрации
13:24  Как девушка из России влюбилась в таджикские танцы
13:21  В Узбекистане 2025 год станет решающим в деле сокращения безработицы и бедности на основе новых подходов
13:16  "Он создал мост между гражданским обществом и властью". Памяти Сухроба Шарипова – настоящего патриота, политика, ученого
12:49  Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отбыл с визитом в Княжество Монако
02:18  В Китае опубликован доклад о кибератаках американских спецслужб на китайские институты
01:53  Современные перспективы социально-экономического планирования, - Михаил Делягин
01:46  "Альтернатива для Германии" на страже интересов США
01:42  США собираются отменить поправку Джексона–Вэника для государств Центральной Азии
01:39  Bloomberg: последние данные по инфляции в РФ подтверждают, что пик пройден
01:32  Русская армия обрубает пути снабжения для группировки противника в Покровске
00:49  Китайские ученые: Пристрастие к коротким видеороликам меняет структуры мозжечка
Воскресенье, 19.01.2025
19:42  Reuters: Мир на Украине опасен для Европы: работать станет некому
17:41  Кто заказывает и как делают "революции", - Аркадий Гладилов
17:22  NYT: Запад озадачен: как выпутаться из украинского конфликта и сохранить лицо
17:01  Британия – КНР: возвращение к традициям прагматизма? - Виктор Пироженко
03:38  КСИР Ирана показал подземную базу для размещения военных кораблей
03:05  Казахстан. "Ауыл телеком" тестирует технологию FWA для подключения сел к интернету
02:11  ABC News: ЦРУ и спецслужбы Украины, на чем строились партнерские отношения с 2014 года
00:25  Что такое хелсизм и чем он опасен? Когда забота о здоровье становится нездоровой
00:20  Телефонные "банкиры" и "полицейские" с Украины грабят население Литвы
00:10  "Польские власти всю историю вывернули наизнанку". О роли Красной армии в освобождении Польши и фальсификации истории
00:05  Таджикистан и Иран упразднили визы. Душанбе предложил Тегерану очень привлекательные инвестиционные условия
Суббота, 18.01.2025
23:26  Неделя в СВО. Русские идут на Краматорск
23:12  Россия и Иран подписали соглашение о торговле в национальных валютах
19:00  RT: Сыновья сдали отца СБУ, где его пытали, затем он был обменян и ушел на СВО
18:01  В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
15:01  В "Узкомназорат" назначили нового начальника Фарруха Рустамова
14:33  Сирия - "разделочная доска" капитала, - Сергей Кожемякин
02:46  В США сгорели не только тысячи домов, но и либерально-прогрессистская идея
01:51  Время работает на Россию. Никакого перемирия не нужно, – Константин Сивков
00:32  Разоблачение Стэнфордского эксперимента: легендарная работа больше похожа на фейк
00:20  Опубликованная расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Актау самолета AZAL меняет версию причин ЧП
Пятница, 17.01.2025
23:07  Договор России и Ирана закрепил действия сторон в случае агрессии (полный текст)
22:18  Голливудских погорельцев пригласили работать на "Ленфильм" (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп официально вступил в должность президента США
20:28 20.01.2025

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США - обещания, теории и планы нового главы Белого дома

В Капитолии в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность. На инаугурации присутствовали его ближайшие соратники - Илон Маск, Роберт Кеннеди-младший и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее западные СМИ наперебой гадали, каким будет стратегия следующего американского президента в отношении конфликта на Украине и взаимодействия с Россией. Тем не менее команда Трампа и он сам не раз подчеркивали, что хотят скорейшего завершения СВО и обозначили 100 дней в качестве дедлайна начала мирных переговоров.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737394080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 15,25%
- 12 млн промаркированных лекарственных препаратов реализовано через аптеки и медицинские организации в Казахстане
- Проект бюджетно-налоговых реформ обсудили с экспертами
- Азат Перуашев: Рабочая группа поддержала поправку "Ак жол" о запрете считать предпринимателей ОПГ из-за разделения функций внутри предприятия
- Ряд соцучреждений страны закупали продукты с надбавкой до 500%
- Подозреваемый в крупном мошенничестве экстрадирован из Беларуси
- Семейная пара помогала мошенникам: полиция изъяла SIM-box устройства и SIM-карты
- Закон об облегчении доступа к информации для граждан с нарушениями зрения одобрили сенаторы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  