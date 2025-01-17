Трамп официально вступил в должность президента США

20:28 20.01.2025

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США - обещания, теории и планы нового главы Белого дома



В Капитолии в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность. На инаугурации присутствовали его ближайшие соратники - Илон Маск, Роберт Кеннеди-младший и вице-президент Джей Ди Вэнс.



Ранее западные СМИ наперебой гадали, каким будет стратегия следующего американского президента в отношении конфликта на Украине и взаимодействия с Россией. Тем не менее команда Трампа и он сам не раз подчеркивали, что хотят скорейшего завершения СВО и обозначили 100 дней в качестве дедлайна начала мирных переговоров.



