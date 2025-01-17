"Переговоров не будет": французский историк Эммануэль Тодд об украинском конфликте

20:51 20.01.2025 Le Figaro

Франция



"Переговоров не будет": французский историк об украинском конфликте

Эммануэль Тодд: если Германия ввяжется в конфликт, русские будут безжалостны



Запад вступил в период упадка, это показал и украинский конфликт, отметил французский историк и антрополог Эммануэль Тодд в интервью Le Figaro. Россия не только выдержала удар, который США пытались ей нанести руками киевских вассалов, но и уверенно идет к победе.



Le Figaro: По вашему мнению, американская империя пришла в упадок?



Эммануэль Тодд: Да, в моей книге "Поражение Запада" я постарался понять индустриальные и военно-технические возможности США по поддержке Украины, по производству боеприпасов, достаточного количества ракет, и прочее. Потом я копнул глубже и проанализировал неспособность [США] обучать инженеров – это люди, которые делают вещи… Я пошел еще дальше и пришел к провалу системы образования, типа обучения, кроме того, протестантской этики обучения, которая была козырем не только одной Америки, но и всего Запада. Подъем Запада – это подъем протестантизма, который задавал очень высокий уровень образования. Великобритания, скандинавские страны, Германия – где все или две третьих протестанты – и, конечно, США. И это… это явления, которые невозможно повернуть вспять. Понимаете, если искать глубинную причину упадка, невозможно представить, что один необразованный человек может повернуть вспять целые тенденции. Но я, возможно, выгодополучатель или жертва, не знаю, моего многолетнего исторического образования, ученик корифеев, я применяю сейчас свои навыки [анализа ситуации], которые использовал ранее для XVIII века.



– Мы обсудим эту перспективу... но западные лидеры все-таки продолжают приезжать в США и, в частности, встречаться с новым президентом. Как, например, было в случае с Джорджей Мелони.



– Да, но обратите внимание, что есть два разных мира: так называемый западный мир – сфера доминирования США, НАТО и Корея, Япония. Мы в системе.



– И Австралия?



– Разумеется, само собой. Все англоязычное пространство. И Новую Зеландию можете добавить, если хотите. И Канада, конечно. И мы в системе власти, в которой наши руководители – будем называть вещи своими именами, представители наших олигархий – подчиняются. Для нас важно, мы верим в важность поддержания хороших отношений с нашими хозяевами. Но за пределами американской сферы влияния создается очень ясное представление – как в последней книге министра иностранных дел Индии – все, кроме нас, считают, что США пребывают в упадке. И все остальные с начала конфликта, с момента, когда они увидели, что Россия сопротивляется, держит удар, те страны, которые русские называют мировым большинством, они были очень удивлены. Это та часть мира, которую экономически эксплуатировал Запад, и остаток мира в действительности ждет победу России как освобождения, они не считают, что США сейчас на подъеме. […]



Об общемировых тенденциях: мне как никогда сложно понять, что происходит. И я понял, почему: дело в том, что происходящее – в плане окончательного и конкретного – это победа России на востоке, мы вот-вот потерпим поражение. Западный лагерь вот-вот проиграет, и проиcходит географическое перераспределение. Происходит, в общем, такой бардак. Европа в своем состоянии невероятной экономической стагнации, политические системы зашли в тупик. У меня пока не было времени детально изучить кризис в Южной Корее или Японии, но и там дела обстоят не лучше. США, скажу так, со временем увидим, как с ними сложится… Я наблюдаю все эти разрозненные тенденции, которые на самом деле отражают один процесс дислокации. И Илон Маск… нельзя отрицать, что это удивительный человек, богатейший в мире, и он пытается закрепиться… он говорит вещи, которые нам кажутся вызывающими и провокационными, он вмешивается в политику ФРГ, издевается над Германией, затем он лезет в британские дела, издевается над британцами, не знаю, что ждет нас, французов. Он все это говорит, но правда в том, что, если почитать американских экспертов по геополитике, именно это американцы о нас, европейцах, и думают. Он говорит европейцам именно то, что думают американцы. Американцы нас презирают за нашу услужливость и насмехаются, и он прямо так и говорит. И мы в шоке. […]



– Почему вы говорите, что американская политика – своего рода гендерфлюидная?



– Гендерфлюидная? Да потому что… Это очень важный момент, потому что это отличный перевод, чтобы понять, что произойдет или не произойдет на переговорах с россиянами. Гендерфлюидная – потому что один из принципов американской внешней политики – это ее ненадежность. То есть один президент что-то подписывает, следующий обнуляет договоренности, как это произошло с Трампом и Обамой – и иранской ядерной сделкой. И вот, один из принципов российской внешней политики – это тезис о том, что они знают, что американцам верить нельзя. Что если договор подписан, он не будет исполнен. Вот поэтому все в таком воодушевлении: волшебный Трамп придет к власти и начнет переговоры или, скорее, вмешается в переговоры между россиянами и украинцами. Предположение само по себе смешное, потому что и так этот конфликт ведется между американцами – посредством их прокси, украинцев, и русскими. Но русские прекрасно знают, и так уже и говорят, что если американцы что-то подпишут, украинцы что-то подпишут – соглашение о прекращении огня, каких-то линиях или что-то такое – это будет лишь чтобы перевооружить Украину и начать заново лет через десять, как в последний раз… Что означает, что переговоров не будет, никаких, и русским – чтобы защититься и потому что они не смогут повторить те усилия, которые предпринимают сейчас, – им придется уже сейчас использовать все возможности, чтобы обеспечить свою безопасность. И поскольку британские секретные службы использовали Одессу, чтобы отправлять дроны в сторону Севастополя, взятие под контроль Одессы и Одесской области воспринимается русскими как необходимая задача. Им надо дойти до Днепра, чтобы они контролировали восточную часть Киева и установили там лояльный им режим. Переговоров не будет. И все потому что американская политика, как вы напомнили, гендерфлюидна – они меняют пол, меняют и отменяют договоренности, они в вечно изменчивом состоянии, в этом и есть весь упадок. […]



– Среди предстоящих в 2025 году значимых событий – досрочные выборы в Германии, запланированные на 23 февраля. Думаете ли вы, что партия, которая является фаворитом, ХДС, будет проводить линию на сближение с Россией?



– ХДС? Нет. На самом деле, на мой взгляд, Германия – это ключ. Вопрос для Запада заключается в том, признавать или нет свое поражение. Такая вот формулировка для нас. Дело в том, что русские продвинутся до Днепра, до Одессы, и затем остановятся... Видите? Я не агент Кремля, наоборот, я даю указания Путину… это другое (смеется). И затем русские остановятся, и это будет двойной шок для Запада. Во-первых, русские выиграли, во-вторых – окажется, что все, что мы говорили о наступлении России в Европе, было абсурдом. Потому что они не двинутся дальше. Так что наступит поразительный эффект потери легитимности наших руководителей в том, что касается их компетентности или честности. Но: если американцы или вторичные олигархии Европы не примут это поражение, может возникнуть искушение возобновить… И важнейшая страна, единственное государство, которое с точки зрения возможностей своей индустрии способно создать проблемы для русских – это Германия. Так что если американцам реально удастся затащить немцев в конфликт… Германия – один из крупнейших кредиторов украинского бюджета... но не в том, что касается наступательных вооружений. Но если американцам удастся добиться падения Шольца – а он все время вел себя осмотрительно, немцы так до сих пор и не приняли решения о поставке Киеву ракет "Таурус" – и если им удастся втянуть новое немецкое правительство в конфликт, то тогда возникнет риск ядерной катастрофы, потому что русские заявили… надо отметить, что российская политика не гендерфлюидная, если они заявляют, что что-то сделают в той или иной ситуации, то абсолютно могут так и поступить…



– Что же они сделают?



– Ну как, они используют тактическое ядерное оружие. Потому что у них не будет возможностей… они могут противостоять американской индустрии, которая стала очень хрупкой, американский ВПК больше не способен производить многое в достаточном количестве, некоторые типы вооружений и т.д… а вот немецкий ВПК сможет производить запрашиваемое. Так что тут перед русскими встает настоящая проблема. Русские вели себя с Германией очень терпеливо – я думаю, они это понимают, чувствуют это. Но, честно говоря, если Берлин полностью вовлечется…



– Так и будет при победе ХДС.



– Возможно. И в таком случае, учитывая исторические отношения между Германией и Россией в прошлом… Напоминаю, что у СССР – не только России, но всего Советского Союза Вторая мировая война унесла 25 миллионов жизней (по данным Минобороны РФ – 26,6 миллиона, – прим. ИноСМИ). Так что, думаю, если Германия ввяжется в конфликт, русские будут безжалостны. Источник - ИноСМИ

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