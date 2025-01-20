Ректором Юридической академии Генпрокуратуры Кыргызстана стал бывший прокурор Айбек Турганбаев

22:42 20.01.2025

Бывший прокурор Жалал-Абадской области Айбек Турганбаев стал ректором Юридической академии Генпрокуратуры



20 января 2025



Билим АКИpress - Турганбаев Айбек Калмакович возглавил Юридическую академию Генеральной прокуратуры.



По его словам, Юридическая академия при Генеральной прокуратуре была образована в 2023 году 31 октября постановлением Кабинета министров. С 1 сентября 2024 года вуз начал принимать абитуриентов.



Турганбаев ранее занимал должность прокурора Жалал-Абадской области.



