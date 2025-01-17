ВСУ попали в ловушку в Великой Новоселке – итоговая сводка Readovka за 20 января

23:37 20.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 января в разрезе СВО. Русские войска полностью блокировали противника в Великой Новоселке, в скором времени ожидается попытка прорыва украинских подразделений в северо-западном направлении под ураганным огнем ВС РФ. Главком ВСУ Сырский констатировал, что армия незалежной исчерпала возможности, при которых даже теоретически можно говорить о том, что Украина одержит военную победу.



Зверь загнан



