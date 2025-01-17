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ВСУ попали в ловушку в Великой Новоселке – итоговая сводка Readovka за 20 января
23:37 20.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 января в разрезе СВО. Русские войска полностью блокировали противника в Великой Новоселке, в скором времени ожидается попытка прорыва украинских подразделений в северо-западном направлении под ураганным огнем ВС РФ. Главком ВСУ Сырский констатировал, что армия незалежной исчерпала возможности, при которых даже теоретически можно говорить о том, что Украина одержит военную победу.

Зверь загнан



После освобождения населенного пункта Времевка – юго-восточной части сельской агломерации с центром в виде Великой Новоселки – неприятель оказался в ловушке. Подразделения ВС РФ также вплотную подошли к Великой Новоселке со стороны Нового Комара. Таким образом, сформировался северный край фактического котла. Украинские войска на данный момент располагают лишь одной-единственной возможностью выйти к своим основным силам. Речь идет о коридоре в северо-западном направлении. Но наличие этой теоретической возможности еще не означает, что отход можно реализовать на практике. Указанный маршрут пролегает через реку Мокрые Ялы. А это значит, что, если ВСУ пойдут на прорыв, то вся техника будет брошена, так как в излучине этой водной артерии нет переправ или понтонов.

Учитывая объективную безвыходность положения украинских сил в Великой Новоселке, высока вероятность повторения сценария гарнизона Угледара на финальном этапе битвы за город. Тогда 72-я ОМБр ВСУ вместе с другими частями пыталась выйти к своим по узкому коридору. Итогом стало уничтожение 72-й бригады. Важно понимать, что личный состав противника систематически обрабатывается пропагандой, которая рассказывает, что ВС РФ якобы расстреливают пленных и всячески издеваются над сложившими оружие. Результатом этого становится то, что вместо благоразумной сдачи, после которой плененные получат и медицинскую помощь, и шанс на обмен, подразделения неприятеля предпочитают рисковать жизнью.

А принимая во внимание особенности местности, по которой украинские части, по всей видимости, начнут прорываться к своим, шансов у них еще меньше, чем у "угледарских". Касательно самих блокированных сил противника будет справедливо заметить, что приблизительная численность гарнизона в Великой Новоселке сократилась до батальона – примерно до 400-500 человек. Кроме того, здесь, как и в Угледаре, русские войска, скорее всего, наткнутся на импровизированные санчасти с десятками брошенных раненых.

"Украина не может победить"

Главком ВСУ Сырский в интервью украинскому пропагандисту Цаплиенко заявил, что войска незалежной не в состоянии выиграть на поле боя.

"Украина не сможет выиграть войну, находясь в обороне. […] Знаете, сколько бы вы ни оборонялись, вы все равно будете отступать. И мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать вдоль этой линии фронта", – рассказал Сырский.

Да, выпускник МВВКУ (бывш. МВОКУ) отлично помнит (Сырский выпустился из МВОКУ в 1986 году), чему его учили. Наступление является основным видом боевых действий, которым достигаются разгром противника и овладение ключевыми рубежами. Но, как заметил главком ВСУ, Украина не в состоянии выиграть войну обороной. А это значит, что Киев в принципе проиграл. Все попытки наступать исчерпаны и результатов не принесли.

Сырский также констатировал, что ВСУ не в состоянии защищаться от "Орешника".

"Это угроза, и в настоящее время лишь немногие системы противовоздушной обороны могут ее перехватить. […] К сожалению, у нас их пока нет, но мы должны сделать все, чтобы они появились", – сказал он.

Суммируя высказывания украинского главкома, можно прийти к выводу, что интервью Цаплиенко – не что иное, как признание неизбежной капитуляции. Почему Сырский решил вдаться в такие откровения?

Не секрет, что главком ВСУ постоянно подвергается нападкам со стороны украинских чиновников, общественников и прочих по причине отсутствия хороших новостей с фронта. Офис президента незалежной часто заказывает те или иные "эпизоды критики", где назначенный нардеп или кто-то еще спускает на Сырского всех собак, выводя из-под удара верховного главнокомандующего ВСУ – Зеленского. Но Сырский очень аккуратно, как говорится, по уставу разложил все по полочкам и на "военном языке". Таким образом он как бы снял с себя ответственность за последующий военный разгром, так как ему досталась "обороняющаяся армия", которая, даже собрав последние силы для наступления на Курчатов Курской области, успеха добиться не смогла.

Но есть у слов Сырского и обратная сторона. Он дал понять кураторам Киева, что ВСУ исчерпали все свои возможности как-то пытаться разгромить Россию. Иными словами, это опосредованная просьба предпринять все, чтобы заморозить боевые действия. Сырский не зря акцентировал внимание на том, что ВСУ вынуждены все свои возможности использовать только для обороны. А значит, если фронт утихнет, Киев попробует предпринять как раз то мифическое наступление, которое на Украине и не только стало неким культом. И реализоваться оно может, только если ВСУ получат передышку.

Инаугурация Трампа. Чего ждать и чего не стоит

Новый президент США въезжает в Белый дом – теперь уже окончательно – на ближайшие 4 года. Предыдущий срок Трампа вызывал некие ожидания у нашей патриотической общественности. Консерватор, не фанатик, очень разумный, несмотря на весь эпатаж, человек. Сейчас Трамп заходит на новый срок с совершенно другим флером. Все иллюзии, у кого они были, уже разбиты. Президент США играет за свою страну, а не за нашу – он жестко торгуется, он не пытается быть приятным.

Поэтому понятно, почему реакция России на приход в Белый дом нового насельника оказалась благожелательной, но сдержанной. Владимир Путин спокойно объявил, что Россия готова разговаривать с новой администрацией, но в первую очередь будет заботиться о своих интересах и ждет не перемирия, не прекращения огня, а настоящего крепкого мира с разрешением накопившихся противоречий по существу.

Собственно, самое главное начнется именно сейчас.

Новый срок Трампа – отличное поле для торговли.

Ближайшая задача новой администрации – это поиск возможностей для быстрого успеха. На посту президента Трамп тут же столкнется с множеством проблем, которые трудно, а то и невозможно решить, и точно невозможно решить быстро, просто и дешево, но решения которых от него ждут.

Так что он будет искать возможность быстро одержать какие-то победы. Сделать не все, что обещал, но что-то из реалистичного.

И в этом контексте появляется окно возможностей для российской дипломатии. Именно сейчас Трамп и его администрация могут оказаться восприимчивы к голосу разума и вспомнить, что такое компромисс. Нас по большому счету в контексте отношений с США волнует в первую очередь вопрос Украины и связанных с ней проблем. Трамп прекрасно понимает, насколько этот актив токсичен для Америки, но, как напористый делец, он хочет выторговать максимум. Однако трудно сомневаться, что проблему президент США реально постарается решить основательно.

А значит, нашей дипломатии придется показать все лучшее в ближайшие месяцы. Если Трамп не хочет продешевить, то мы продешевить не можем – это экзистенциально значимая для нас история. Тогда придется как можно жестче, учитывая чужие интересы и максимально эффективно отстаивая свои, сторговаться по главному вопросу нашей внешней политики.

Совершенно не факт, что все это удастся. Стороны могут сговориться, а могут и нет. В реальности Трамп постарается резко изменить расклад на Украине, а это может обернуться попыткой быстро продавить Россию и нанести ей почти мгновенные и очень болезненные удары. Но попробовать внятно поговорить о ключевых вещах стоит, имея в виду, что, возможно, прийти к консенсусу не удастся и придется все-таки выбивать свое оружием.

Гарантий нет, но, пока все нестабильно, попытаться переиграть игру в свою пользу надо. В конце концов, и нам, и Штатам есть, что предложить друг другу. А то, что между этих двух самосвалов может попасть "Запорожец" Владимира Зеленского, – об этом мало кто заплачет.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737405420


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