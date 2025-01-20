"Англичанка гадит", или Сто лет одиночества Зеленского, - Егор Волков

00:29 21.01.2025 "Англичанка гадит", или Сто лет одиночества Зеленского

Премьер Стармер подписал в Киеве Договор о столетнем партнерстве Великобритании и Украины



20.01.2025 | Егор ВОЛКОВ



Уже не первое столетие Великобритания пытается силами третьих стран наносить ущерб России. В XIX веке англосаксы натравили Османскую империю на Российскую, в ХХ веке – фашистскую Европу на СССР, в XXI веке – Украину, поддерживаемую всеми странами НАТО, на Российскую Федерацию.



Все это через годы отразилось в восприятии русского народа простой фразой "Англичанка гадит". И делается это независимо от того, кто управляет Британией.



Одной из наибольших удач Лондона в период проведения СВО стал отказ Украины от Стамбульских соглашений, которые киевская власть парафировала в апреле 2022 года. Россия отвела свои войска от Киева и, казалось, еще чуть-чуть и украинский конфликт будет закончен.



Однако в Киев быстро приехал британский премьер Борис Джонсон, и военные действия на Украине вышли на новый виток, начав перемалывать украинских мужчин при финансовой и военной поддержке Запада.



Сейчас Джонсон давно не премьер и зачем-то снимается в украинской комедии, а вот на Украине разразилась настоящая трагедия.



Лондон же не собирается останавливаться в своей ненависти к Москве и продолжает делать больше всех других стран для продолжения украинского конфликта.



Накачав хунту Зеленского деньгами и оружием в рамках НАТО и договорившись делать это в формате Е5 – ведущих европейских стран (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция), Лондон также решил усилить свое двустороннее сотрудничество с Киевом.



Вызывающе обещая многолетнее продолжение украинского конфликта, премьер Кир Стармер 16 января подписал с Зеленским Договор о столетнем партнерстве Великобритании и Украины.



Это притом что всего год назад (12 января 2024 года) Великобритания и Украина подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, так же как все остальные страны Большой семерки (G7) и многие страны ЕС.



Конечно, "столетний договор" еще должен быть ратифицирован обеими странами, прежде чем вступить в силу. Однако Киев сразу же обнародовал его текст. Что же скрывается за скупыми строчками опубликованных пунктов "столетнего договора"?



Укрепление обороноспособности



Лондон продолжит продавать Киеву свои вооружения и передавать военные технологии для развития украинского ВПК с учетом "защиты прав интеллектуальной собственности", а также норм НАТО.



Таким образом, киевская власть не только будет брать кредиты, чтобы платить за поставленное британское вооружение, но и отчислять Лондону роялти за поставленные технологии, которые будут использоваться для производства вооружения силами украинского ВПК. При этом и ВПК и ВСУ все больше будут переходить на стандарты НАТО даже без формального участия Украины в альянсе.



Укрепление безопасности и достижение консенсуса о членстве в НАТО



Лондон не оставил своих намерений сделать Киев полноценным членом альянса и назвал Украину "будущим союзником НАТО".



Вместе с тем британцы решили не раздражать другие страны НАТО публичным обещанием Киеву членства в альянсе, тем более что Украина фактически давно является подконтрольной страной. Конечно, в дальнейшем, Киеву могут повысить статус до "основного союзника НАТО", как у Южной Кореи и Японии.



Партнерство в сфере морской безопасности



Речь идет о свободе судоходства и безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.



Интересно, каким образом Киев собирается помогать Лондону в Балтийском море. Поставкой моряков, наверное. И то лишь пока Одесская и Николаевская области находятся под контролем киевской власти.



После того как туда придут ВС РФ (а к тому дело идет), то о выходе в Черное море хунте Зеленского можно будет забыть. Не говоря уже об Азовском, которое стало внутренним морем РФ.



Усиление экономического и торгового сотрудничества



Стандартный пункт о содействии инвестициям и торговле, а также сотрудничестве в сфере "транспорта, инфраструктуры и энергетики", который абсолютно излишен. Дело в том, что обе страны уже имеют отдельные соглашения об инвестициях и о свободной торговле. Но видно пришлось хоть чем-то заполнять текст "столетнего договора".



Сотрудничество в сфере правосудия и привлечения к ответственности



За игрой словами в этом пункте скрывается то, что Лондон будет оказывать помощь Киеву в оформлении судовых исков в разнообразных международных структурах против Москвы и должностных лиц РФ, в т. ч. с целью наложения очередных санкций.



Все логично, если учесть огромный опыт англосаксов в сутяжничестве и слабое знание юридического английского языка в украинских профильных ведомствах.



Противодействие иностранным информационным манипуляциям



Информационная война, которую Запад ведет против России, не останавливается ни на день. Естественно, что украинский "боевой петух" постоянно будет использоваться англосаксами для борьбы с русским миром.



Тем более что украинцы – это фактически те же русские, которых специально воспитали в духе русофобии. При этом они сохранили знание родного русского языка и могут больно "ударить словом", что является очень важным фактором в борьбе за умы.



Использование потенциала социокультурных связей



Сюда просто скинули все подряд: права человека, гендерное равенство, социальная интеграция и защита, реформы, образование, здравоохранение, климат, спорт и культура.



Хоть и не написано в этом пункте, но в его исполнение можно будет внедрять все западные идеи в украинское общество: продвигать пропаганду ЛГБТ и смены пола; защищать права любых национальных меньшинств (хоть шотландцев, но только не русских); внедрять квоты на образование и спорт для небинарных гендерных личностей и прочее.



Такой себе ящик Пандоры, который будут периодически открывать и вытаскивать то, чем можно навредить русским.



Сотрудничество по вопросам миграции



Внешне нормальный пункт, призванный служить противодействию неурегулированной миграции и торговле людьми, однако по факту может превратиться в появление лагерей для незаконных мигрантов, депортируемых из Великобритании.



Лондон в 2022 году уже начал создавать в Руанде лагеря для незаконных мигрантов, а теперь сможет создать их на территории Украины и отправлять туда своих нелегалов.



С учетом драматического уменьшения населения Украины Лондон сможет заселить освободившиеся территории тем, кем захочет. Конечно, при условии сохранения хоть каких-то территорий под контролем марионеточной киевской власти.



По словам Зеленского, подписание "столетнего договора" закрепляет предоставление Великобританией ежегодной военной помощи как минимум на сумму в 3,6 млрд. долларов до 2030-31 года и пока она будет необходима. Кроме того, Лондон окажет помощь с поставками F-16 и других западных истребителей, а также обеспечит языковую подготовку их пилотов.



Радостный от подписания договора Зеленский неожиданно проговорился на своем телеграм-канале, что "есть также и закрытая, тайная часть соглашения".



Офис Зеленского чуть больше раскрыл данную информацию, уточнив, что предусматривается рассмотрение возможностей создания военных баз и складов на территории Украины и использование их в случае эскалации конфликта. Также ожидается создание совместной морской военной флотилии.



По другим данным, в закрытой части соглашения также идет речь о добыче и вывозе полезных ископаемых из украинских недр.



Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что указанный договор "не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий".



Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров был более суров в оценке "столетнего договора", отметив, что любое появление на Украине британцев, военных или каких иных Россия рассматривает "как объявление войны".



Он заявил, что "британцы нарываются на большой скандал, после которого они вообще могут потерять свой остров, который всю жизнь оберегали и защищали от набегов, потому что невозможно так себя вести. Мало того что насолили всему миру за предыдущие 200-300 лет, они сейчас то терактами угрожают, то организуют теракты, то вербуют людей для терактов. Безобразный, конечно, режим в этом плане, который нацелен только на разрушение".



А перспективы существования Украины вообще довольно сомнительны. Бывший директор ФСБ и секретарь Совбеза РФ, а ныне помощник Президента РФ Николай Патрушев так и заявил на днях: "Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование".



Так что данный "столетний договор" в течение 2025 года легко может превратиться в бесполезный клочок бумаги, который выкинут на помойку вместе с хунтой Зеленского. Источник - Фонд стратегической культуры

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