|Посол Кыргызстана Чотонов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Саидову
00:40 21.01.2025
Бишкек (АКИpress) – Посол Кыргызстана в Узбекистане Дуйшонкул Чотонов 20 января вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиеру Саидову. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.
Саидов выразил уверенность, что работа посла на этом посту будет способствовать дальнейшему укреплению высокого уровня кыргызско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Посол заверил, что приложит все усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами во всех направлениях и продвижения совместных проектов.
В ходе встречи был обсужден комплекс актуальных вопросов кыргызско-узбекской повестки, в том числе углубление политического диалога и наращивание взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
Стороны также обсудили предстоящие совместные внешнеполитические мероприятия на высшем и высоком уровнях.