Посол Кыргызстана Чотонов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Саидову

00:40 21.01.2025

Бишкек (АКИpress) – Посол Кыргызстана в Узбекистане Дуйшонкул Чотонов 20 января вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиеру Саидову. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.



Саидов выразил уверенность, что работа посла на этом посту будет способствовать дальнейшему укреплению высокого уровня кыргызско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства.



