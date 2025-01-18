"Условия слишком сложные": ни один узбекистанец не отправлен на работу в Канаду

03:21 21.01.2025

18.01.2025



В марте 2024 года Министерство занятости Узбекистана объявило о наличии 5 тысяч вакансий в Канаде. На пресс-конференции 17 января корреспондент Kun.uz поинтересовался у Агентства по миграции, о том, как обстоят дела с отправкой на работу в Канаду.



Заместитель директора агентства Азимжон Хусанов отметил, что требования Канады очень высоки, но оставил вопрос без прямого ответа.



Согласно ответу пресс-службы агентства на запрос Kun.uz, по объявлению прошлого года было подано более 30 тысяч заявок, из которых отобрали 100 лучших кандидатов и направили их анкеты канадской стороне.



"К сожалению, все 100 кандидатов получили отказ", - говорится в комментарии.







Жесткие требования Канады



По словам Азимжона Хусанова, ведутся переговоры с канадской стороной с целью смягчения столь строгих требований.



"Я сам учился, работал и жил в Канаде. Знаете, если человек квалифицированный, он может самостоятельно подать заявку на иммиграционные визы без нашей помощи. Но, выяснив детали, мы столкнулись с очень сложными условиями. Например, сантехнику требуется высшее образование и IELTS на уровне 7.5.



Ранее Германия тоже выставляла высокие требования - знание языка на уровне C1. После переговоров требования снизили до B2, а сейчас мы добиваемся уровня B1. Точно так же мы работаем над этим с Канадой. Единственная причина, по которой мы не можем наладить прямую и оперативную работу с Канадой, - отсутствие нашего консульства и посольства в этой стране", - пояснил заместитель директора Агентства по миграции.



В ближайшие недели в Германии и Японии откроются представительства агентства. Агентство усилит ответственность за тех, кто незаконно покидает место работы в Корее.



"Никаких соглашений нет"



Несколько месяцев спустя после того, как Министерство занятости Узбекистана объявило о предложении 5000 вакансий в Канаде, корреспондент Kun.uz спросил посла Канады в Центральной Азии Алана Хэмсона. Посол заявил, что на данный момент нет никаких соглашений по этому поводу.



"Когда меня назначили послом и в январе я приехал в Ташкент, чтобы вручить верительные грамоты, я встретился с представителями правительства, руководством Министерства занятости и сокращения бедности. Мы обсудили множество вопросов. Однако спустя некоторое время начали распространяться слухи, что в марте или апреле был подписан договор по отправке граждан Узбекистана в Канаду. Я хочу подчеркнуть, что эти слухи не соответствуют действительности. На данный момент между нами нет никаких соглашений", - сказал Алан Хэмсон.



Ранее Kun.uz сообщал, что в Канаде планируется открыть консульство Узбекистана, что уже включено в проект государственного плана на 2025 год.