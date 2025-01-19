Замглавы МИД Афганистана раскритиковал запрет на образование девочек

04:01 21.01.2025

По материалам TOLOnews, Телевизионная сеть

19 января 2025 года



Станикзай: несправедливость по отношению к 20 миллионам жителей страны



Он раскритиковал запрет на образование девочек, подчеркнув, что эти действия не соответствуют шариату.



Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Шер Мохаммад Аббас Станикзай, обращаясь к женщинам страны, заявил, что несправедливость была допущена по отношению к 20 миллионам человек в стране.



Выступая на выпускной церемонии медресе в провинции Хост, он раскритиковал запрет на образование девочек, подчеркнув, что эти действия не соответствуют шариату.



Заместитель министра иностранных дел заявил: "Сегодня из населения в сорок миллионов мы совершаем несправедливость против двадцати миллионов человек. Не будем ли мы собраны таким же образом в Судный день? Где мы все будем парализованы. Мы лишили их всех прав; у них нет прав наследования, нет права на определение прав своего мужа, их приносят в жертву в принудительных браках, им не разрешают учиться, они не могут ходить в мечети, двери университетов и школ для них закрыты, и их также не допускают в религиозные школы".



Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что нет никаких оснований закрывать девочкам двери в сферу образования.



Он призвал лидеров Исламского Эмирата вновь открыть двери образования для девочек.



Станикзай заявил: "Мы просим лидеров Исламского Эмирата открыть двери образования. Для этого нет приемлемого оправдания, и никогда не будет. Во времена Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) двери знаний были открыты как для мужчин, так и для женщин".



На этом мероприятии Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам, подчеркнул важность современных наук наряду с религиозным образованием. Абдул Латиф Мансур, исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов, также подчеркнул необходимость сохранения единства.



Барадар заявил: "Сейчас наступила эра технологий; стремитесь ознакомиться с современным образованием и потребностями настоящего времени, чтобы вы могли по-настоящему служить своей религии и нации".



Абдул Латиф Мансур, исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов, сказал: "Уважаемые старейшины, сохраняйте свое единство; наш успех заключается в единстве и солидарности. Единство этнических групп, социальных классов и этих великих ученых, которые закончили обучение, является ключом к нашему успеху".



Акцент на современном образовании со стороны официальных лиц Исламского Эмирата обусловлен тем, что в течение последних трех лет девочкам старше шестого класса было запрещено посещать школу до дальнейшего уведомления.