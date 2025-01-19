Парадоксы экономической политики Казахстана, - Данияр Ашимбаев

13:31 21.01.2025

Парадоксы экономической политики



Данияр Ашимбаев: Государство за пять лет резко увеличило бюджетные расходы, в первую очередь на социальную сферу. Причины - скорее политические, нежели экономические. В то же время рост доходов за такими расходами не поспевал. Расходы бюджета выросли за 5 лет в 2,3 раза, а дефицит - в 4 раза (в абсолютных цифрах)



Данияр Ашимбаев, 20 января



Экономическая ситуация достаточно парадоксальна.



В стране не хватает денег ни на социальные проекты, ни на инфраструктурные, из-за чего правительство двумя руками залезает в Нацфонд и пытается распродать хоть какие-то активы.



Правительство пытается увеличить доходы, повышая налоги и ужесточая администрирование.



Расходы на инфраструктуру пытаются покрыть за счет повышения тарифов и отмены ценового регулирования.



Социальные расходы пытаются частично переложить на крупный бизнес.



И эта катавасия продолжается не первый год, причем выхода из ситуации не видно, поскольку каждый шаг только усугубляет ту или иную проблему.



Государство залезает в карман бизнеса, который в итоге сокращает деловую активность и размер уплачиваемых налогов.



Государство залезает в карман населению, чтобы увеличить социальные платежи ему же, но при этом регулярно разгоняя инфляцию, которая съедает всю индексацию зарплат, пенсий и стипендий.



