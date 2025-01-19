|Парадоксы экономической политики Казахстана, - Данияр Ашимбаев
13:31 21.01.2025
Парадоксы экономической политики
Данияр Ашимбаев: Государство за пять лет резко увеличило бюджетные расходы, в первую очередь на социальную сферу. Причины - скорее политические, нежели экономические. В то же время рост доходов за такими расходами не поспевал. Расходы бюджета выросли за 5 лет в 2,3 раза, а дефицит - в 4 раза (в абсолютных цифрах)
Данияр Ашимбаев, 20 января
Экономическая ситуация достаточно парадоксальна.
В стране не хватает денег ни на социальные проекты, ни на инфраструктурные, из-за чего правительство двумя руками залезает в Нацфонд и пытается распродать хоть какие-то активы.
Правительство пытается увеличить доходы, повышая налоги и ужесточая администрирование.
Расходы на инфраструктуру пытаются покрыть за счет повышения тарифов и отмены ценового регулирования.
Социальные расходы пытаются частично переложить на крупный бизнес.
И эта катавасия продолжается не первый год, причем выхода из ситуации не видно, поскольку каждый шаг только усугубляет ту или иную проблему.
Государство залезает в карман бизнеса, который в итоге сокращает деловую активность и размер уплачиваемых налогов.
Государство залезает в карман населению, чтобы увеличить социальные платежи ему же, но при этом регулярно разгоняя инфляцию, которая съедает всю индексацию зарплат, пенсий и стипендий.
В чем же причина?
На мой взгляд, все достаточно просто: государство за пять лет резко увеличило бюджетные расходы, в первую очередь на социальную сферу. Причины - скорее политические, нежели экономические.
Одновременно были начаты бюджетоемкие проекты типа "Комфортных школ" и "Развития сельского здравоохранения" с постоянно растущей себестоимостью и странные схемы ГЧП в здравоохранении и образовании, которые вызвали рост расходов без качественного улучшения ситуации.
Выросли административные расходы. Выросли расходы на обслуживание госдолга, поскольку в бюджете явно стали возникать кассовые разрывы, которые стали закрывать не только трансфертами, но и текущими займами.
В то же время рост доходов за такими расходами не поспевал. Расходы бюджета выросли за 5 лет в 2,3 раза, а дефицит - в 4 раза (в абсолютных цифрах).
Сейчас в правительстве практически не осталось фигур, которые бы помнили ситуацию, когда чрезмерный рост соцрасходов поставил проблему социального иждивенчества (2010) или о массового мошенничества при соцвыплат (2019).
Государство боится урезания социальной части бюджета, а также столкновения с лоббистскими группами, сидящими в социальных программах и региональными элитами, привыкшими к постоянным траншам из центра.
Мы уже видели, как нефтяной Мангистау под бесконечные "протесты" ушел из числа доноров РБ.
Понятно, что сейчас рост тарифов и отмена ценового регулирования топливного рынка практически безальтернативны.
Но нужно понимать и то, что нынешняя модель бюджетной политики самоубийственна для экономики.
Она не сможет обеспечить ни даже попытки обещанного удвоения ВВП, ни адекватной деловой активности, ни развития инфраструктуры, ни социальной стабильности.